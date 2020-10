'Lielā dzintara' piecgade, ērģeles un 'Doktora Kaligari kabinets', kā arī LNSO ritma dzīres

Jau šajā nedēļas nogalē kultūrmīļus sagaida iespēja apmeklēt gan koncertzāles "Lielais dzintars" darbības piektā gada jubilejas koncertus, kuros tiks godināti Liepājas vārdu mūzikas vēsturē iezīmējušās personības; gan britu ērģelnieka koncertu Ventspils koncertzālē "Ventspils", kas veidos oriģinālu skaņu celiņu filmai "Doktora Kaligari kabinets". Savukārt novembra vidū skatītāji aicināti uz LNSO ritma dzīrēm - Edgara Saksona jubilejas koncerts līdz ar Riharda Zaļupes skaņdarba pirmatskaņojumu un citiem pārsteigumiem.

Koncertzāles LIELAIS DZINTARS 5 gadu jubilejas koncerts

Koncertzāles "Lielais dzintars" piecu gadu jubilejas programmā ar simfonisku vērienu gaismā tiks celtas Liepājas klasiskās mūzikas vēstures epizodes, izceltas spilgtākās personības un pasaules zvaigznes.

Jubilejas koncertā tiks godināti pilsētai nozīmīgākie pagājušo gadsimtu mūzikas meistari – diriģents Arvīds Jansons un operdziedātāja Iraīda Jansone, Liepājas operas solists Mariss Vētra, komponists Alfrēds Kalniņš, ilggadējais orķestra mākslinieciskais vadītājs Imants Resnis un citas spožākās personības.

Vēsturiski skanisku ieskatu Liepājas bagātajā muzikālajā vēsturē klausītāji varēs baudīt un retrospektīvā ceļojumā doties kopā ar pianisti Agnesi Egliņu, soprānu Margaritu Vilsoni un tenoru Artjomu Safronovu.

Liepājnieki vienmēr lepojušies ar pasaules vērienu – jau pirms 100 gadiem Liepājas operā tika uzvestas Verdi, Rosīni, Bizē un Čaikovska operas, bet Liepājas Filharmonija savā pirmajā koncertprogrammā atskaņoja Bēthovenu un Vāgneru. Arī šodienas koncerta otrajā daļā neiztikt bez romantiskās mūzikas virsotnes – Pētera Čaikovska Vijolkoncerta, ko izpildīs Zviedrijā dzimušais, 19 gadus vecais vijolnieks, atskaņotājmākslas ģēnijs un Deutsche Grammophon mākslinieks Daniels Lozakovičs.

Daniels no vijolspēles brīnumbērna izvērties par apjūsmotu jaunekli un uzstājas ar pasaules labākajiem orķestriem un izcilākajiem diriģentiem. Neilgi pēc 15. dzimšanas dienas viņš parakstīja līgumu ar slaveno skaņu ierakstu namu Deutsche Grammophon un kļuva par šī nama jaunāko mākslinieku. Daniela spēli salīdzina ar vecmeistaru sniegumu, kritiķi raksta par "perfektu meistarību", "nesalīdzināmu talantu", "kaislības un precizitātes apvienojumu", un patiešām – Daniela Lozakoviča spēlē ir spēks, vēriens, smalkums un kvēle.

Visa koncerta garumā uz skatuves būs koncertzālē rezidējošais Liepājas Simfoniskais orķestris, bez kura nav iedomājama koncertzāle "Lielais dzintars" un mūzikas aprite Liepājā. Pie diriģenta pults – LSO galvenais diriģents Gintars Rinkevičs.

Piedalās: Daniels Lozakovičs (Daniel Lozakovich) (vijole), Margarita Vilsone (soprāns), Artjoms Safronovs (tenors), Agnese Egliņa (klavieres), Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Gintars Rinkevičs (Gintaras Rinkevičius). Koncertu vada – Orests Silabriedis.

Koncertprogramma tiks atskaņota divas reizes, un apmeklētāji aicināti izvēlēties vienu no diviem norises laikiem — piektdien, 30. oktobrī, pulksten 19.00 vai sestdien, 31. oktobrī, pulksten 17.00.

RICHARD HILLS. Ērģeļmūzika un mēmais kino

Turpinot pērn aizsākto tradīciju, Visu svēto dienā Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 31. oktobrī notiks ērģeļmūzikas un mēmā kino vakars. Tajā britu ērģelnieks Ričards Hils (Richard Hills) veidos oriģinālu skaņu celiņu šausmu kino klasikai – režisora Roberta Vīnes 1920. gadā uzņemtajai filmai "Doktora Kaligari kabinets".

Ričards Hils (Richard Hills) atzīts par vienu no nedaudzajiem mūziķiem, kurš spēj apvienot divas ērģeļmūzikas pasaules – klasisko un dramatisko. Mākslinieks ērģeļspēli sākotnēji apguvis pie Viljama Vaithheda Ročesteras katedrālē, pēc tam Oksfordas Ekseteras koledžā, Portsmutas katedrālē un Vestminsteras abatijā, kur viņa pasniedzēji bijuši ērģelnieki Rozmarija Fīlda (Rosemary Field) un Deivids Sangers (David Sanger). Šobrīd Ričards Hils veiksmīgi apvieno solo karjeru, baroka continuo spēli, kora apmācību un pasniedzēja darbu, vienlaicīgi būdams arī Sv. Marijas Londonas centra draudzes ērģelnieks.

Mākslinieks saņēmis neskaitāmas godalgas un apbalvojumus gan dzimtajā Lielbritānijā, gan ASV, kur Amerikas Teātra ērģeļu biedrība viņu 2010. gadā atzina par "Gada ērģelnieku". Ričarda Hila solo sniegums daudzkārt translēts nacionālajās un starptautiskajās televīzijas un radio programmās, piemēram, BBC Radio 3 "Choral Evensong" un BBC Radio 2 "Friday Night is Music Night". 2013. gadā mākslinieks debitēja prestižajā "BBC Proms", atgriežoties šajā festivālā arī 2015. un 2019. gadā kopā ar BBC Skotijas simfonisko un Džona Vilsona orķestri.

31. oktobra koncertā publika iepazīs Ričarda Hila kino ērģelnieka pusi, dzirdot viņa versiju vienai no spilgtākajām vācu ekspresionisma kino filmām "Doktora Kaligari kabinets", ko amerikāņu teātra kritiķis un producents Kenets Makgouvens raksturo īsi: "Filmā ir vairāk interesanta un aizraujoša nekā visā tā laika amerikāņu kinematogrāfā."

LNSO RITMA DZĪRES, ZAĻUPES JAUNDARBS UN KINO

Jau daudzkārt pierādījies, ka sitaminstrumentālisti pieskandina koncertzāli ar enerģiju un pāri plūstošu prieku. Satikšanās, kas vienlaikus ir LNSO ilggadējā mūziķa, sitaminstrumentu grupas koncertmeistara Edgara Saksona jubilejas koncerts 14. novembrī, būs piepildīta ar mūsdienīgu un ritmisku mūziku, uz skatuves kāpjot gan LNSO, gan kaimiņzemes azartiskākajiem sitaminstrumentālistiem. Vakara īpašie notikumi – mēmā kinofilma "Safety Last", kam muzikālo pavadījumu radījis Buravickis, un Zaļupes veltījums savam kolēģim un kādreizējam skolotājam.

Programmā: Magnuss Lindbergs "Absence", Platons Buravickis "Safety Last!", Rihards Zaļupe "Rebonds C sitaminstrumentiem un orķestrim" (pirmatskaņojums), Anatolijs Šenderovs "...per Giunt". Piedalās: Edgars Saksons, Rihards Zaļupe, Pāvels Gjunters (sitaminstrumenti),diriģents Guntis Kuzma.

