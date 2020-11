Margarēta, Smiļģis un Ilgu tramvajs

Novembrī un decembrī teātra mīļi piedzīvos Valmieras Drāmas teātra, kā arī Dailes teātra pirmizrādes, izbaudot Tenesija Viljamsa lugu "Ilgu tramvajs" un Māras Zālītes jaunāko lugu "Smiļģis". Savukārt tiem, kas mājās šajā laikā jūtas komfortablāk, būs iespēja vērot Nacionālā teātra izrādes "Margarēta" Zoom tiešraidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

MARGARĒTA. Nacionālā teātra izrādes ZOOM tiešraide

Pie Margarētas cietuma kamerā ierodas gados jauns Advokāts, lai novestu līdz galam aizmirsto "lietu", un atklāj, ka Margarēta nav vainojama nevienā no trim slepkavības epizodēm. 25 cietuma kamerā pavadītajos gados Margarēta pati sevi ir pārliecinājusi par pretējo. Kā šiem diviem cilvēkiem atrast ceļu uz patiesību...

Cietuma kamerā skatītājiem tiks ļauts ielūkoties caur novērošanas kameras aci klātienē un pie datora ekrāniem 7. un 20. novembrī.

Titullomā – Daiga Kažociņa. Lomās – Kaspars Aniņš, Kārlis Reijers. Režisors, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Reinis Suhanovs.

SMIĻĢIS. Dailes teātra izrāde

Māras Zālītes jaunākā luga sākas ar Dailes teātra ieceres dzimšanu viena ģēnija prātā, kam seko teātra dibināšana.

Eduards Smiļģis ir ne vien Dailes teātra dibinātājs, novatorisks režisors un spēka un ekstāzes aktieris, bet arī pretrunu plosīts ģēnijs, kurš līdzīgi hameleonam maina savu iedabu atkarībā no sievietes, kuru tobrīd mīl, vai varas, kas tobrīd valda. Drāma divās daļās cenšas izdibināt, kas patiesībā slēpjas aiz Smiļģa tūkstoš maskām, un kādu cenu ģēnijam nākas maksāt par spēju spēlēt teātri, sāpēt un mīlēt pāri vidusmēra cilvēka varēšanas robežām.

Pirmizrāde – 2020. gada 20. novembrī.

Lomās: Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Gints Grāvelis, Dainis Grūbe, Kaspars Dumburs, Kārlis Arnolds Avots, Vita Vārpiņa, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Rēzija Kalniņa, Dārta Daneviča, Ieva Segliņa, Olga Dreģe

Režisors – Viesturs Kairišs, scenogrāfe – Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, horeogrāfe – Jana Jacuka.

Izrāde iekļauta Latvijas valsts simtgades programmā un top ar tās atbalstu.

ILGU TRAMVAJS. Valmieras Drāmas teātra izrāde

Trauslā un aizlauztā sapņotāja, netveramā Blānša, dzīvē zaudējusi visu, vēl cer atrast patvērumu pie savas māsas Stellas kā pie pēdējā glābiņa. Tenesijs Viljamss lugas rakstīšanas laikā, attiecinot to uz sevi un arī uz Blānšu, ir teicis: "Šķiet, ka nejauši paziņas vai svešinieki parasti bijuši pret mani laipnāki nekā draugi. Mani pazīt nenozīmē mani mīlēt."

Blānša, iespējams, ir aktrises lielākā dāvana. Valmieras teātra iestudējumā Blānšas loma ir režisora Edmunda Freiberga veltījums vienai no savas paaudzes labākajām aktrisēm – Ievai Puķei, kura par sev uzticēto galveno lomu saka: "Viņa ir noausta no sāpēm un nelaimīgas mīlestības. Viņas balsī skan ilgas un spīts. Viņu plosa meli un kaislība. Sekss un vardarbība. Neizskaidrojamais citādais. Dubļi un asinis. No tā visa viņa ir noausta. Un tomēr – tīra. Viena no visskaistākajām lomām, kas jelkad uzrakstīta."

Par amerikāņu dramaturga un rakstnieka Tenesija Viljamsa 1947. gadā sarakstīto lugu "Ilgu tramvajs" fakti runā paši par sevi – pēc pirmizrādes ASV, Ņūheivenā, tajā pašā gadā tā kļuva par hitu, iekarojot skatītāju atzinību visos Amerikas teātros, kur vien tā tika iestudēta, 1948. gadā saņemot prestižo Pulicera prēmiju, bet pasaules slavu tai atnes Elijas Kazana 1951. gada filma ar Vivienu Lī un Marlonu Brando tās centrā.

Pirmizrāde: 2020. gada 11. decembris

Lomās: Ieva Puķe, Inese Pudža, Tom J. Benedict, Rihards Jakovels, Kārlis Freimanis, Ģirts Rāviņš, Aigars Vilims, Uldis Sniķers, Māra Vīgante.

Režisors – Edmunds Freibergs, scenogrāfs – Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš.

Biļetes uz šiem un citiem kultūras pasākumiem atrodamas "Biļešu Paradīzes" kasēs un internetveikalā bilesuparadize.lv.

Koncerti tiek organizēti, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un pasākuma apmeklētāju drošībai izsludinātās sanitārā protokola prasības.