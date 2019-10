Rīgas kamerkorim "Ave Sol" – 50. Jubilejas gada noslēguma koncerts "Esi sveicināta, saule!" 2. novembrī

Rīgas kamerkoris "Ave Sol" ar dažādiem koncertiem visa gada garumā svin savu 50 gadu pastāvēšanas jubileju. Kora jubilejas gads noslēgsies ar muzikāli vērienīgu un daudzveidīgu koncertu "Esi sveicināta, saule!" 2019. gada 2. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Rīgas kamerkora "Ave Sol" 50 gadu jubilejas koncertprogramma veidota, par pamatu ņemot kora vēsturisko un pirmatnējo sūtību – pasūtināt jaundarbus atzītiem latviešu komponistiem, kā arī demonstrēt kolektīva augsto māksliniecisko un profesionālo sagatavotību, atskaņojot XX un XI gadsimtā atzītu Eiropas komponistu kormūzikas šedevrus. Rīgas kamerkoris "Ave Sol" pievērsīsies latviešu kormūzikas retrospekcijai un kora "zelta fondam", sākot no Jāzepa Vītola līdz pat Mārtiņam Braunam.

Koncertā piedalīsies Rīgas kamerkoris "Ave Sol", mākslinieciskais vadītājs, galvenais diriģents Andris Veismanis, diriģents Jurģis Cābulis. Solisti: Gerda Griķe, Sniedze Kaņepe, Aija Veismane-Garkeviča, Ance Zavadska un Mārtiņš Zvīgulis. Koncerta viesi būs Vidzemes kamerorķestris, komponists Uģis Prauliņš, diriģents Mārtiņš Klišāns, pianiste Agnese Egliņa un čellists Ēriks Kiršfelds.

No 2019. gada 1. līdz 5. maijam Rīgā norisinājās Pirmais Starptautiskais koru konkurss "Rīga dzied", un tā centrālais notikums bija konkurss "Imanta Kokara kora balva". Konkursa ietvaros, 2. maijā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā izskanēja Imanta Kokara koru koncerts "Saule pasaulei". Foto: Gatis Dieziņš.

Koncerts sāksies ar Alfrēda Kalniņa kompozīciju "Esi sveicināta, Saule!", ko maestro Imants Kokars pašrocīgi pārveidojis, un šobrīd šī versija kalpo kā visiem zināmais kora "Ave Sol" episkais un monumentālais moto. Koncertā Raiņa poēma "Ave Sol" "ielīs" komponistu Andra Sējāna un Kārļa Lāča komponētajos jaundarbos. Šī nebūs ne sacensība, ne salīdzināšana, jo mākslinieciskais vadītājs abiem komponistiem devis brīvību, izvēloties teksta fragmentu no poēmas. Pirmo daļu kuplinās Vidzemes kamerorķestris.



Koncerta otrajā daļā koris par izaicinājumu sev ir izvēlējies XX un XXI gs. Eiropas un Latvijas komponistu dažādu stilu kormūziku, lai atklātu kora unikalitāti, skanējuma robežu paplašināšanu līdz garīgo dimensiju augstākajiem horizontiem. Šī daļa iesāksies ar Pētera Plakida izcilo "Izkal pakavu akmens zirgam", kas ar savu nepārtraukto, izturēto un nolemto "ostinato", spilgtiem kontrastiem un Ojāra Vācieša dziļdomīgo dzeju ievedīs arvien sarežģītākas mūzikas pasaulē, sastopoties ar dodekafonijas meistara Arnolda Šēnberga "Friede Auf Erded" (Miers virs zemes), vienu no XX gadsimta ievērojamākajiem komponistiem un tostarp ornitologu Olivjē Mesiānu, kura vienu daļu no "Kvarteta laika galam" divdesmitbalsīgam jauktajam korim pārlicis Klitus Gotvalds. Vēl šajā daļā skanēs nesen mūžībā aizgājušā zviedru komponista Svena Dāvida Sandstroma eksperimentālais "Hear My Prayer O Lord", kas no Henrija Persela 17. gadsimta antēma oriģināla meistarīgi ieplūst Sandstroma pārpasaulīgajā pasaules redzējumā, kas sekojošajā, nepārtraukti disonējošā un tai pat laikā polifonajā patstāvībā galu galā noved pie absolūtas muzikālās un dvēseliskās katarses. Šo skaņdarbu koncertā diriģēs Mārtiņš Klišāns. Otrās daļas noslēgumā skanēs viena no šī brīža Latvijas pieprasītākajiem komponistiem – Jēkaba Jančevska – čella meditācija "When", kas rakstīta divdesmitbalsīgam jauktajam korim un solistu ansamblim. Skaņdarba atskaņojumā piedalīsies čellists Ēriks Kiršfelds un Rīgas Doma kora skolas jauktā kora kvartets. Jāpiemin, ka šis skaņdarbs šī gada maijā Argentīnā uzvarējis ikgadējā UNESCO Starptautiskajā komponistu jaundarbu skatē "Rostrum".





Rīgas kamerkora "Ave Sol" koncerts kopā ar ansambli "Kesselberg Ensemble" 2019. gada 10. maijā Latgales vēstniecībā "Gors". Foto: Andrejs Vasjukevičs, Latgales vēstniecība "Gors".

Koncerta trešā daļa būs Latvijas mūzikas virsotnes no pēdējo gadu spilgtākajiem notikumiem līdz Rīgas kamerkora "Ave Sol" "zelta" repertuāram, ar kuru koris pārstāvējis Latviju neskaitāmos koncertos visā pasaulē. Izskanēs latviešu saules klasika kā Emīla Dārziņa "Minjona", Jāņa Zālīša "Birztaliņa", Jāņa Kalniņa "Apsniegošā pilsēta" un Latvijas mūsdienu komponistu – Mārtiņa Brauna, Uģa Prauliņa un Jura Karlsona – nepārspētie kora šedevri.

Koncerta fināls veidos tiltu starp Rīgas kamerkora "Ave Sol" visu laiku paaudzēm. To iesāks Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" lūgšanas "Mūsu Tēvs debesīs" atskaņojums. Jāzepa Vītola balādi ar Ausekļa vārdiem "Gaismas pils" un latviešu tautasdziesmu "Rīga dimd" būs aicināti dziedāt visu paaudžu kora dziedātāji un koncerta publika.

Koncertu organizē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija "Ave Sol", atbalsta Rīgas dome un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Bezmaksas ielūgumi būs pieejami no 21. oktobra SIA "Biļešu paradīze" kasēs.

Rīgas kamerkora "Ave Sol" pirmā uzstāšanās VEF Kultūras pilī 1969. gada aprīlī. Foto no diriģentu Kokaru ekspozīcijas Ozolkalnā.

Rīgas kamerkori "Ave Sol" 1969. gadā dibināja un par tā māksliniecisko vadītāju kļuva profesors Imants Kokars. Kora galvenais uzdevums bija rosināt strādāt latviešu komponistus laikmetīgās kora mūzikas virzienā, paplašinot Latvijas koru repertuāru. Ir tapuši daudz muzikāli augstvērtīgu darbu, no kuriem liela daļa īpaši veltīti kamerkorim "Ave Sol". Kora mākslinieki Imanta Kokara vadībā popularizējuši latviešu kora mākslu gan Latvijā, gan arī neskaitāmos koncertceļojumos un festivālos visā pasaulē.

Laika gaitā koris kļuva par Rīgas pilsētas muzikālo vizītkarti, par neatņemamu Rīgas un Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļu. Panākumi gūti, piedaloties neskaitāmos starptautiskos konkursos, kā arī muzicējot kopā ar pasaules slaveniem diriģentiem un orķestriem.

No 2000. gada līdz 2013. gada rudenim Rīgas kamerkora "Ave Sol" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents bija Uldis Kokars, kā diriģents darbojies arī Mārtiņš Klišāns, bet kopš 2013. gada oktobra kora galvenais diriģents ir Andris Veismanis, kormeistars Jurģis Cābulis.

Arī šodien Rīgas kamerkoris "Ave Sol" turpina meklēt arvien jaunus muzikālus izaicinājumus un piedalās drosmīgos projektos, kas balstīti uz dažādu mākslas žanru sintēzi, vienlaikus neaizmirstot arī latviešu un pasaules kora mūzikas klasikas popularizēšanu.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība