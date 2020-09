Trīs no oktobra pirmās puses

Oktobra pirmajā pusē kultūras cienītājiem dzīve paliek arvien krāšņāka, taču arī sarežģītāka, jo pasākumu, kurus gribētos apmeklēt, paliek tikai vairāk. Nedaudz atvieglojot izvēlēs veikšanas procesus, piedāvāsim trīs pasākumus, ko redzēt tuvākajā laikā.

ANTOŅENKO, KINČA, ŠVĒDE UN LNSO. DRAUGI ANDREJAM ŽAGARAM

10. oktobrī "Andreja Žagara kultūras attīstības fonds" sadarbībā ar Vidzemes koncertzāli rīko koncertu "Draugi - Andrejam Žagaram". Aizsākot jaunu tradīciju, koncerts jau otro gadu notiks Cēsīs, Andreja Žagara bērnības un jaunības pilsētā.

Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris temperamentīgā itāļu maestro Sesto Kvatrīni vadībā un operas solisti, - soprāns Liene Kinča, mecosoprāns Zanda Švēde, tenors Aleksandrs Antoņenko un jaunais, daudzsološais baritons Rinalds Kandalincevs.

Koncertā skanēs Riharda Vāgnera, Džuzepes Verdi, Pētera Čaikovska, Kamilla Sensānsa un citu komponistu operu mūzika.

Mihails Barišņikovs par Andreju Žagaru savā intervijā žurnālam "IR" sacījis:"Kad viņš aizgāja no operas un sāka darīt savas privātās lietas, es smējos: tu gribi no Rīgas iztaisīt Zalcburgu! Viņam bija tāds entuziasms! Viņš smējās, kad es viņu tā ķircināju. (...)Viņš palīdzēja veidot karjeru tik daudziem brīnišķīgiem māksliniekiem, diriģentiem, dziedātājiem. Cepuri nost."

"Andreja Žagara dzīves saturs bija augstvērtīga, iedvesmojoša māksla un izglītoti, apgaroti un skaisti cilvēki" - savu ilggadējo kolēģi raksturo komponists un fonda pārstāvis Artūrs Maskats.

Par savas darbības moto Andrejs Žagars vienmēr ir izvirzījis tiekšanos uz augstāku mērķu sasniegšanu un atbalstu izcilībām - tas raksturo gan viņa ilggadīgo darbu operas direktora amatā, kura laikā Latvijas Nacionālā opera nokļuva Eiropas un pasaules operteātru apritē, gan arī strādājot paša dibinātajā fondā, kam pateicoties, Latvijas publika varēja iepazīt tādu pasaules slavu ieguvušu mākslinieku kā Roberta Vilsona un Mihaila Barišņikova izrādes, un Andra Nelsona vadītā Leipcigas "Gewandhaus" orķestra koncertus.

Maestro Raimonds Pauls un dziedātāja Dināra Rudāne koncertprogrammā VIŅA UN VIŅŠ

14. oktobra vakars noteikti jāpavada, apbrīnojot gan jauno kultūras centru "Ulbrokas Pērle", kas pavisam nesen papildināja augsti vērtējamo Latvijas kultūrtelpu ansambli, gan arī Maestro Raimonda Paula un dziedātājas Dināra Rudānes koncertprogrammu "Viņa un Viņš".

Koncertprogrammā "Viņa un Viņš" uz vienas skatuves satiekas divi mākslinieki - Maestro Raimonds Pauls un dziedātāja Dināra Rudāne. "Šī programma ir jauna, atšķirīga ar to, ka radīta vienai no jaunās paaudzes talantīgākajām, daudzsološākajām dziedātājām. Augstu vērtēju Dināras Rudānes balss īpašības, tembrālo krāsu un plašo diapazonu. Pie šīs koncertprogrammas repertuāra izvēles esmu strādājis, izceļot Dināras balss nianses. Koncertā izskanēs gan pilnīgi jaunas dziesmas ar dzejnieku - Jāņa Petera, Leona Brieža un Guntara Rača - vārdiem, gan varbūt piemirstas melodijas, kas savulaik radītas kinofilmām, un citām vajadzībām!", tā savu jauno koncertprogrammu raksturo Raimonds Pauls.

"Man ir liels gods un saviļņojums atrasties un dziedāt uz vienas skatuves ar Maestro Raimondu Paulu, jo īpaši koncertprogrammā, ko viņš veidojis tieši man. Šim koncertam gatavojos ar milzīgu atbildību un ar nepacietību gaidu mūsu muzikālo tikšanos koncertprogrammā "Viņa un Viņš"," savas izjūtas pauž dziedātāja Dināra Rudāne.

Maestro Raimonda Paula mūzikas cienītāji tiek aicināti izbaudīt šo intīmo un niansēto dziesmu programmu.

Koncerta producents Jānis Kļaviņš uzsver, ka uzstāšanās neatstās vienaldzīgu nevienu koncerta apmeklētāju: "Šī programma ir caurvīta ar īpaši gaišu, romantisku, sentimentālu un arī enerģisku dziesmu izpildījumu. Divu brīnišķīgu mūziķu satikšanās uz vienas skatuves koncertprogrammā "Viņa un Viņš" ir gaidāms kā jauns piedzīvojums kā māksliniekiem, tā arī ikvienam klausītājam."

Koncertā piedalās: Maestro Raimonds Pauls, Dināra Rudāne, Edvīns Ozols (bass), Artis Orubs (bungas).

VIENMĒR GADALAIKI. Kremerata Baltica un Kristīne Balanas

3. Oktobrī Vidzemes koncertzālē Cēsis virtuozā latviešu vijolniece Kristīne Balanas saspēlēsies ar Kremerata Baltica mūziķiem, kuri starp četriem iemīļotajiem Vivaldi koncertiem ievietos Ennio Morikones marginālijas, kas veltītas Antonio Vivaldi.

Programmu, kurā ir iekļauti Antonio Vivaldi, Džakomo Pučīni, Gijas Kančeli, Ennio Morikone un Sergeja Ahontova skaņdarbi, izspēlēs ne tikai Kristīne Balanas (vijole) un orķestris Kremerata Baltica, bet arī Džeralds Bidva (vijole) un Marija Fedotova (flauta).

Koncerta solisti Kristīni Balanas laikraksts "The Times" raksturojis kā "žilbinoši virtuozu" mūziķi. Viņa ir viena no visstraujāk plaukstošajiem talantiem uz pasaules skatuvēm, prestižās Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāte kategorijā "Gada jaunais mākslinieks".

Solistes lomā Kristīne ir uzstājusies kopā ar Londonas filharmonisko orķestri, Bavārijas Radio simfonisko orķestri, Parīzes kamerorķestri (atskaņojuma vadītāja), RTÉ Nacionālo SO, Eiropas Savienības SO, "Maskavas solistiem" Jurija Bašmeta vadībā, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Polijas kamerfilharmonijas orķestri, Sinfonietta Rīga, Cardiff Sinfonietta, Sendajas filharmoniķiem un citiem, sadarbojoties ar tādiem diriģentiem kā Ainārs Rubiķis, Rorijs Makdonalds un Gads Kadošs.

Kā soliste Kristīne regulāri viesojas Latvijas Radio programmās, tāpat viņa ir uzstājusies BBC Radio 3 pārraidē In Tune un BBC One programmā The One Show un spēlējusi Pērsela zālē, Smitskvēras Svētā Jāņa un Kingspleisas koncertzālē.

