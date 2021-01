'Ziemas Gaismas dārzs' turpinās darbu arī janvārī ar vēl vairāk instalācijām

Distancētā pastaigu taka "Ziemas Gaismas dārzs" LU Botāniskajā dārzā turpinās darbu arī janvārī – katru vakaru ļaujot mājsaimniecībām individualizētos ieejas laikos apskatīt 20 labāko Latvijas gaismu mākslinieku instalācijas.

"Ziemas Gaismas dārzā" apskatāmas 20 gaismas mākslinieku instalācijas, kuras veidojuši Kārlis Kaupužs, Kaspars Hercmanis, Jūlija Bondarenko, Andrejs Dubkovs, Jānis Pētersons, Vilnis Valle, Kārlis Ozoliņš, Oskars Timbars, "Those Guys Lighting", Kristaps Bunga, Harijs Zālītis, Patriks Piternieks, Artis Vilks, Kalvis Kampenuss, Rinalds Popovs, Haralds Čibals un citi Latvijas gaismu mākslinieki. No 10. janvāra ir plānots papildināt ekspozīciju ar piecām jaunām gaismu instalācijām.

Pastaigu takas apmeklētājiem ir iespēja arī nodot 9% no savas biļetes vērtības kādas instalācijas autoram vai viņa izvēlētajam labdarības mērķim. Šobrīd no kopā saņemtajām balsīm trīs skatītāju iemīļotākās instalācijas ir "Dzejnieka karnevāls" (Vilnis Valle), "Kritušais satelīts" ("Those Guys Lighting") un "Viens Pēra Ginta ceļojums" (Kārlis Kaupužs).

"Līdzīgi kā ikviens, arī mēs gaidām sniegu, un šogad, cerams, to beidzot arī sagaidīsim. Šajā laikā, kad nekādas aktivitātes telpās nav iespējamas, mēs spējam piedāvāt drošu vakara pastaigas norisi – prieks, ka pastaigu takas apmeklētāji ievēro mūsu noteikto 10 metru distancēšanos starp mājsaimniecībām! Un atgādinām, ka individualizēto ieejas laiku tirdzniecība izslēdz liekas drūzmēšanās iespēju arī pie ieejas," par pastaigu taku saka idejas autors, producents Mārcis Gulbis.

Pastaigu taka "Ziemas Gaismas dārzs" ir apskatāma LU Botāniskajā dārzā jau otro gadu. Lai nodrošinātu epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu un garantētu 100% drošību apmeklētājiem, takas rīkotāji ir noteikuši 10 metru distancēšanās pienākumu katrai mājsaimniecībai, kas apmeklēs "Ziemas Gaismas dārzu". Lai izvairītos no jebkādas iespējamas papildu pulcešanās, ieejas biļetes uz pastaigu taku tiek tirgotas ar individualizētu ieejas laiku katrai mājsaimniecībai atsevišķi un tikai iepriekšpārdošanā.

Pastaigu taka "Ziemas Gaismas dārzs" LU Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2 tika atvērta 2020. gada 12. decembrī.

Vairāk informācijas: https://www.ziemasgaismasdarzs.lv

Biļetes iespējams iegādāties: https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/21267