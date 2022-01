99 gadu vecumā mirusi aktrise Betija Vaita

Piektdien, 31. decembrī, 99 gadu vecumā mirusi leģendārā aktrise Betija Vaita, vēsta ārvalstu mediji.

1922. gadā Oklendā dzimusī Vaita 2022. gada 17. janvārī būtu svinējusi 100 gadu jubileju.

Vaita aktrises karjeru sāka 1939. gadā ar dalību televīzijā pārraidītajā komponista Franča Lehāra operetē "Jautrā atraitne".

Vaita ir guvusi ievērību, piedaloties tādās televīzijas situāciju komēdijā kā "The Mary Tyler Moore Show" 1970. gados un "The Golden Girls" 1980. gados, kā arī iepriekšējā dekādē pazīstamā seriālā "Hot in Cleveland".

Portāla "Delfi" kino veltītā sadaļa "Kinolente" nesen rakstīja, ka Vaita ir viena populārākajām izklaides industrijas pārstāvēm pasaulē. Viņa strādājusi gan kā aktrise, gan producente, gan raidījumu vadītāja un šovu veidotāja. Pasaulē viņu pazīst kā košu un dzīvespriecīgu dāmu, kas spēs trāpīgi un ar humoru atbildēt uz teju jebkuru jautājumu.

Īsi pirms lielās jubilejas godalgotā aktrise sarunājās ar žurnālu "People" un pavēstīja: "Man ir tik ļoti paveicies, ka man ir tik laba veselība un es šajā vecumā jūtos tik labi," sacīja aktrise. "Tas ir apbrīnojami!"

Aktrise atklāja, ka viņas laimes atslēga ir tā, ka viņa strādā, lai vienmēr atrastu pozitīvo savā dzīvē. Piebilstot, ka viņas rakstura noslēpums ir "piedzimšana pārgalvīgam optimistam". "Es to ieguvu no savas mammas, un tas nekad nav mainījies," viņa sacīja. "Es vienmēr atrodu pozitīvo!"

Vaita atklāja arī savas ilgmūžības noslēpumu, jokojot, ka viņa savā uzturā cenšas "izvairīties no visa zaļā". "Es domāju, ka tas darbojas," viņa ironizēja.

"Kinolenta" rakstīja, ka Vaitai ir bijusi sapņu karjera Holivudā. Viņai bija neaizmirstamas lomas seriālos un ikoniskas lomas filmās, piemēram, 2009. gada romantiskajā komēdijā "Bildinājums" ("The Proposal"), kurā galvenās lomas atveidoja Raiens Reinoldss un Sandra Buloka.