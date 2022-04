Aika Karapetjana jauno filmu 'Sema ceļojumi' turpina rādīt pasaules festivālos

Režisora Aika Karapetjana jaunākā filma "Sema ceļojumi", kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada novembrī Amerikas lielākajā žanra filmu festivālā "Fantastic Fest" ASV Ostinā, atsākoties klātienes festivāliem, turpina savu reģionālo pirmizrāžu ceļu dažādos pasaules festivālos aprīlī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē filmas producents Gints Grūbe no "Mistrus Media", jau šonedēļ no 9. līdz 16. aprīlim filmu demonstrē Taivānā Taipejas filmu festivālā, kur tā atzīta par vienu no kinodarbiem, ko iesaka arī noskatīties Starptautiskais Āzijas filmu festivālu portāls. No 10. līdz 17. aprīlim filmu demonstrēs Starptautiskajā Klīvlendas filmu festivālā ASV, bet šonedēļ filmu demonstrēs arī Starptautiskajā Stambulas filmu festivāla programmā Turcijā, savukārt no 29. aprīļa līdz 5. maijam to varēs redzēt Hāpsalu Šausmu un fantāzijas filmu festivālā HOPFF, ko organizē Starptautiskais Tallinas filmu festivāls un kura ietvaros festivālā žūrijā stradāt uzaicināts arī filmas režisors Aiks Karapetjans.

Kā norādā Grūbe, tā kā filma "Sema ceļojumu" ir Latvijas un Beļģijas kopprodukcija, tad jau martā "Sema ceļojumi" piedzīvoja Beļģijas pirmzrādi Ostendes filmu filmu festivālā, kā arī Starptautiskajā Kosmorama filmu festivālā Norvēģijā, un zināms jau, ka septembrī to rādīs arī Briseles Starptautiskā filmu festivālā. Filmu pasaulē izplata viens no lielākajiem Eiropas filmu izplatītājiem "LevelK".

"Filma trāpīja samērā precīzi, un mēs esam sajūsmināti un pagodināti izplatīt režisora Aika Karapetjana ironisko mūsdienu pasaku Ziemeļamerikas publikai", intervijā amerikāņu kino izdevumam "Variety" par filmu izteikušies ASV izplatītāji "Good Deed Entertainment & Cranked Up Films", kas specializējies žanra filmu izplatīšanas, un kas filmu ASV kinoteātros sāks rādīt šī gada augustā.

Filma "Sema cema ceļojumi" ir Latvijas un Beļģijas kopprodukcijas filma, ko veido Latvijas filmu studija "Mistrus Media" kopprodukcijā ar Beļģijas kompāniju "Polar Bear".

Filma "Sema ceļojumi" stāsta par beļģi Semu, kurš dodas uz kādu nomaļu Eiropas vietu meklēt savu tēvu. Tomēr meklējumi ieved viņu pasaulē, kādu viņš nav iepriekš pieredzējis. Negaidītu situācijas pavērsienu rezultātā Sems nonāk kādas zemnieku ģimenes gūstā, no kurienes viņu, kā izrādās, var glābt tikai kāds mazs sivēns.

"Man ir prieks, ka mana filma sasniegs skatītājus ne tikai dažādās valstīs, bet arī kontinentos, kas lieicina, ka stāsts ir universals. Es ceru, ka cilvēki ar smaidu sejās skatīsies uz lielā ekrāna ironisko pasaku par Sema ceļojumiem," saka filmas režisors Aiks Karapetjans.

"Tā kā pēdējos divu gadu laikā būtiski mainījās starptautiskā filmu izplatīšana, tad ir īpašs prieks, ka šobrīd, kad atsākas klātienes festivāli, mūsu jaunā filma turpina ceļu pie skatītājiem dažādās pasaules vietās. Šobrīd arī varam apstiprināt, ka filmu Latvijā sāks desmonstrēt septembrī, un ceram, ka "Sema ceļojumi" ne tikai būs interesants kino Latvijas skatītājiem, būt būtisks un kvalitatīvs devums žanru daudzveidības papildināšani Latvijas kino," saka filmas producents Gints Grūbe.

Filmā galveno lomu atveido Eiropas kino populārais beļģu aktieris Kevins Jansens, kurš filmējies tādās Eiropā un pasaulē pēdējos gados zināmās filmās kā režisores Koralijas Feržē filmā "Atriebība", Kristiana Volkmana filmā "Slepenā istaba", kas iepriekš demonstrētas arī Latvijas kinoteātros.

Filmā lomas atveido tādi Latvijas aktieri kā Laura Siliņa, Aigars Vilims, Juris Bartkevičs, Normunds Griestiņš, Filmas operators ir Jurģis Kmins, galvenais mākslinieks Jurģis Krāsons, grima māksliniece Maija Gundare, kostīmu māksliniece Liene Dobrāja, producents Gints Grūbe un Inese Boka-Grūbe.

Latvijā "Sema ceļojumi" pirmizrāde notiks 2022. gada 8. septembrī.

Filmas uzņemšana notika 2021. gadā, tā veidota filmu studijā "Mistrus Media".