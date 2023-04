'Air: Milzu lēciens' – kā Maikls Džordans un 'Nike' mainīja pasauli

Varētu padomāt, ka "Amazon" un pašmāju Medicīnas vēstures muzejs ir saskaņojuši plānus, jo, iespējams, pasaulē slavenāko snīkeru tapšanai veltītā dramēdija "Air: Milzu lēciens" (Air) kinoteātros nokļuva brīdī, kad snīkeru kultam un kultūrai veltītā izstāde "Snīkeri: eko x ego" iesoļoja tās noslēguma mēnesī. Tas vedina uz elementāru secinājumu: šogad aprīlis ir visīstākais snīkeru, nevis sulu mēnesis.

Visdrīzāk neviens negaidīja, ka izstāde par sporta apaviem kļūs par vienu no zīmīgākajiem šī gada kultūras notikumiem, kārtējo reizi apliecinot ne tikai pašmāju muzejnieku prasmes aizraujoša vēstījuma veidošanā, bet arī to, ka no ikdienišķām lietām (sīkumiem) taču top vēsture. Kuratori norāda, ka "izstāde par snīkeriem Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam ir eksperiments ārpus ierastā spēles laukuma", meklējot radošus risinājumus stāstam par komercijas, sporta un sabiedrības veselības mijiedarbību. To pašu īsti nevar teikt par Bena Afleka jaunāko filmu "Air: Milzu lēciens", ar kuru viņš pēc ilgākas pauzes atgriezies režisora krēslā. Taču šis varētu būt tas gadījums, kad "tie paši vēži citā kulītē" strādā labāk nekā pārdroši eksperimenti.

Vienojošais motīvs abos pieminētajos kultūras notikumos ir amerikāņu apavu ražotāja "Nike" izstrādātā sporta apavu jeb snīkeru sērija "Air Jordan"