Grūti pat noticēt, ka pagājuši veseli 14 gadi kopš lempīgā un aprobežotā kazahu žurnālista Borata Sagdijeva triumfa gājiena uz pasaules kinoekrāniem. Britu komiķa Sašas Barona Koena radikālā pieeja humora un satīras radīšanai, "nesot cauri" īstus cilvēkus, kuri paši to neapzinās, un amerikāņu dzīvesveida un domāšanas izsmiešana kļuva par īstu atklājumu komēdijas cienītājiem, kurus ap šo laiku bija grūti ar kaut ko pārsteigt – trako jēlību limitu jau bija izsmēlis "Jackass", bet "YouTube" vēl bija bērnu autiņos. Pēc ilgās pauzes Borats ir atgriezies – šoreiz gan uz mājās pieejamo ierīču ekrāniem ("Borata nākamā filma" izlaista "Amazon" straumēšanas platformā) –, lai atkal mūs šokētu un smīdinātu ar savām izdarībām mūsdienu ASV situācijā, taču vai viņam izdosies divreiz iekāpt tajā pašā upē?

Likumsakarīgs jautājums: kāpēc bija jāgaida tik ilgi? Pēc pirmās filmas iznākšanas Borata tēls ieguva ārkārtīgu popularitāti un kļuva par popkultūras ikonu, tomēr Saša Barons Koens paziņoja, ka no Borata šķiras uz visiem laikiem visnotaļ triviāla iemesla dēļ – tagad visi viņu atpazina Borata tēlā, tāpēc ar šo triku vairs nebija iespējams izjokot lētticīgos ļautiņus. Tā vietā Koens pievērsās citu savu "alter ego" ekspluatēšanai uz lielajiem ekrāniem (te jāpiebilst, ka vēl pirms Borata pilnmetrāžas filmas šis tēls jau bija redzams viņa televīzijas šovā "Da Ali G Show", kur Koens attēloja arī britu reperi Ali G un homoseksuālo austriešu izcelsmes stila ekspertu Bruno) – iznāca filmas "Bruno" (2009) un "Diktators" (2012), taču atkārtot Borata grandiozos komerciālos panākumus un iegūt kritiķu mīlestību tām vairs neizdevās. Pēc tam Koens radīja jaunu šovu "Who Is America" (2018), kurā viņš būtībā atkārtoja iepriekšējo formulu, ar grima palīdzību iejūtoties dažādu personāžu ādā, lai izsmietu Trampa laika Amerikas aktuālās parādības. Divus gadus vēlāk Koens tomēr izlēma atgriezties Borata tēlā – šoreiz, šķiet, ne tik daudz mūsu smīdināšanas, cik brīdināšanas nolūkos.

"Borata nākamā filma" sākas Kazahstānas gulaga nometnē, uz kuru Borats nosūtīts uzreiz pēc iepriekšējās filmas iznākšanas – par savai valstij celto neslavu.