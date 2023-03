Ar Eiropas finansējumu Latvijā top četras jaunas daudzsēriju filmas

Šā gada pavasarī intensīvu filmēšanas procesu sāk vairāki projekti no tiem, kas finansiālu atbalstu ražošanai saņēmuši no Kultūras ministrijas piesaistītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu instrumenta REACT-EU; NKC konkursā tika atbalstītas četras daudzsēriju filmas, arī četras spēlfilmas un viena pilnmetrāžas dokumentālā filma.

Seriāls par Anšlava Eglīša ģimeni

Kā "Delfi" informē Nacionālā Kultūras centra pārstāve Kristīne Matīsa, aprīlī filmēšanas periodu sāks studijā "Mistrus Media" veidots projekts - astoņu sēriju filma "Pansija pilī", kas veidota pēc Anšlava Eglīša "atmiņu romāna" motīviem. Stāsta centrā ir Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgas personas - Anšlava Eglīša tēvs Viktors Eglītis un viņa dzīvesbiedre Hilda Vīka, arī Anšlavs un viņa jaunākais brālis Vidvuds.

20. gadsimta 20. gados ģimenei valsts piešķir īpašumā nolaistu muižiņu ar visiem tās dīvainajiem iemītniekiem, un Rīgas inteliģentu ģimene vienu vasaru pavada aizraujošos un komiskos notikumos - tie tiks atklāti septiņās sērijās, bet astotā, dokumentālā sērija, izsekos konkrēto vēsturisko personāžu un vēsturisko vietu likteņiem.

Kā skaidro Matīsa, sekojot studijas jau veiksmīgi aprobētajai metodei, kas tika izmēģināta daudzsēriju filmā "Emīlija, Latvijas preses karaliene", arī šim seriālam piesaistīti vairāki režisori - Andis Mizišs, Marta Elīna Martinsone un Dāvis Sīmanis, dokumentālo sēriju veidos Gints Grūbe -, seriāla operators ir Andrejs Rudzāts, māksliniece - Kristīne Jurjāne, scenāristi - Ivo Briedis un Tabita Rudzāte. Lomām izvēlēti un šobrīd tiek apstiprināti dažādu paaudžu aktieri, filmēšana notiks visu vasaru Kurzemē, Kuldīgas apkārtnē. Seriāls top sadarbībā ar straumēšanas platformu "Go3" un televīzijas kanālu "TV3", uz ekrāniem tas nonāks 2024. gada janvārī.

Tokalova un Kursieša "Padomju džinsi"

Aprīļa pirmajās dienās filmēšanas perioda sākums paredzēts studijas "Tasse Film" astoņu sēriju projektam "Padomju džinsi", kuru kopīgi veido režisori Staņislavs Tokalovs un Juris Kursietis, radošajā komandā arī operators Valdis Celmiņš un māksliniece Laura Dišlere.

Foto: Egija Smeile. Seriāls "Padomju džinsi"

Filmas stāsts aizved uz 20. gs. 70. gadu Latviju, kur džinsu bikses ir viens no spilgtākajiem "kapitālistisko rietumu" simboliem, to ražošana pagrīdē filmas galvenajam varonim izvēršas par ienesīgu biznesu, bet vēlāk - par ideoloģisku cīņu ar čeku un krimināliestādēm, jauneklīga spīta protestu pret brīvības ierobežošanu. Autori sola intriģējoši dramatisku, bet arī komiski gaišu stāstu, jo arī humors bija viens no ieročiem pret padomju varu.

Galvenajās lomās - Kārlis Arnolds Avots, Toms Veļičko un somu aktrise Aamu Milonoff, seriālā piedalās arī Andris Keišs, Gundars Āboliņš, Gints Grāvelis, Nikolajs Šestaks, Jānis Jarāns, Ivars Krasts, Jevgēņijs Isajevs, Valentīns Novopoļskis un citi. Daudzsēriju mākslas filmas tapšanu atbalsta ERAF (NKC) un "Go3".

Ēķa spriedzes filma "Dumpis"

Filmēšana jau iesākta un turpinās septiņu sēriju spriedzes filmai "Dumpis", kuru pēc Ivo Brieža un Vitālija Dokoļenko scenārija uzņem režisors Andrejs Ēķis un operators Gatis Grīnbergs studijā "Cinevilla Films" sadarbībā ar straumēšanas platformu "TET+".

Vēsturiskā drāma balstīta patiesos notikumos, kas risinājās Rīgā 1975. gadā, - ideālu vadīts kapteinis izmisumā saceļas pret valdošo režīmu un organizē dumpi uz militāra bruņukuģa. Stāstā par viena cilvēka cīņu pret sistēmu totalitārā režīmā atklājas dažādi laikabiedru tipāži un nepārvarama vara, kas izmanto visus līdzekļus. Lomās - Dainis Grūbe, Elīna Hanzena, Egons Dombrovskis, Inga Tropa, Agnese Budovska, Andris Keišs, Jēkabs Reinis un citi.

Foto: Kadrs no seriāla "Dumpis"

Zariņas un Lindes "Asistente"

Ceturtās daudzsēriju filmas uzņemšana plānota rudenī, tas ir studijā "Ego Media" producēts septiņu sēriju darbs "Asistente", kura scenāristes un režisores ir Alise Zariņa un Liene Linde.

Filmas darbība notiek mūsdienās un centrējas ap Lailu, kas strādā nekustamo īpašumu biznesā un plāno ar laiku veidot nopietnu karjeru, lai arī sirdī ilgojas pēc nodarbes, kas būtu vairāk piemērota viņas ideālistes dabai. Nejaušs gadījums dod Lailai iespēju sākt strādāt sociālo darbu, ticot, ka viņa spēj mainīt pasauli, bet izrādās, ka pasaule nemaz tik ļoti nevēlas mainīties. Autores uzsver nepieciešamību bagātināt Latvijas kinematogrāfisko ainu ar aktuālu un mūsdienīgu tematiku un stilistiku, filmas radošajā komandā ir arī scenārija līdzautore Anete Konste, operators Ivo Skanstiņš, māksliniece Ieva Kauliņa.

Kopš 2020. gada Nacionālais Kino centrs, izmantojot Covid-19 laikā piesaistītu papildu finansējumu, iespēju robežās atbalsta kvalitatīvu daudzsēriju filmu veidošanu; gan skatītāju, gan kinoprofesionāļu novērtējumu jau saņēmuši daudzsēriju darbi "Emīlija. Latvijas preses karaliene" (2021) un "Krimināllieta iesācējam" (2022)). Šāda stratēģija Latviju izceļ starp kaimiņvalstīm, apliecinot mērķtiecīgu un pārdomātu atbalstu arvien aktuālākajam daudzsēriju formātam.

Ar ERAF REACT-EU atbalstu, kas pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas tika piešķirts NKC konkursā 2022. gadā, top gan četri iepriekšminētie seriāli, gan Latvijas kino klasiķa Ivara Selecka dokumentālā filma "Pieaugšana", kas atgriežas pie Simtgades filmas "Turpinājums" (2018) varoņiem, gan bērniem un jauniešiem domāta spēlfilma "Bum!" (režisores Marta Selecka un Andra Dorša). Režisori Lauris Ābele un Raitis Ābele veido spēlfilmu ar animācijas elementiem "Dieva suns", režisors Armands Začs uzņem debijas filmu "Mūžīgi jauni", bet režisors Dzintars Dreibergs pievēršas Latvijas basketbola vēsturei spēlfilmā "Lācis un Cālis. TTT leģendas dzimšana">

Ar ERAF REACT-EU atbalstu veidotās filmas uz kinoekrāniem nonāks 2024. gadā.