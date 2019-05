Ārvalstu mediji uzslavē Kannās pirmizrādīto Kursieša filmu 'Oļegs'

Piektdien, 18. maijā, Kannu kinofestivāla sadaļā "Director's Fortnight" pasaules pirmizrādi piedzīvoja Jura Kursieša drāma "Oļegs", ko apmeklēja teju 900 cilvēku. Par to, ka skaudro, dokumentālā stilistikā veidoto stāstu publika uzņēma ar lielu atsaucību, liecināja dāsnie aplausi pēc seansa, savukārt ārvalstu medijos lasāmas arī pirmās pozitīvās atsauksmes.

"Savērpts ap spēcīgu galvenā varoņa tēlu, ko atveido Valentīns Novopoļskis, šī satraucošā drāma kļūst arvien tumšāka un vēsta par arvien lielāku izmisumu, izritinoties gluži kā dažādu krāsu dzijas kamols. Tā pravietiski ilustrē to, cik viegli ir nonākt burtiska verga stāvoklī – pat tad, ja tas notiek vienā no civilizētākajām pasaules valstīm, Eiropas Savienības politiskajā epicentrā. Pateicoties humoristiskajiem momentiem filmas ievaddaļā, kā arī poļu aktiera Dāvida Ogrodņika līksmi neģēlīgajam varonim, "Oļegs" ir raits stāsts, kas turklāt izgaismo pieaugošu sociālu problēmu, lai arī pašās beigās pulksteņa mehānisms kļūst nedaudz gausāks," vēsta "The Hollywood Reporter".

Savukārt "Screen Daily" pozitīvi vērtē filmas scenāriju, ko veidojis Juris Kursietis, Līga Celma-Kursiete un Kaspars Odiņš, dēvējot to par "īpaši spēcīgu". Tāpat medijs uzteic operatora Bogumila Godfrejova darbu, kas skatītājam liek izjust Oļega pieredzi teju uz savas ādas.

Līdzīgi par Godfrejova veikumu izsakās arī "Cineeurope": "Filmēta ar kameru, kas gandrīz burtiski ir piejūgta galvenajam varonim, atklājot vissīkākās viņa sejas kustības, filma, kas izgaismojas ļoti reālistiskā, klaustrofobiskā un naksnīgā atmosfērā (lieliski izstrādāta metode, kas raksturīga Bogumilam Godfrejovam), ir gandrīz dokumentāla un saausta kopā ar saujiņu sapņainu ainu."

"Latvietis Juris Kursietis ir radījis skaudru un ultrareālistisku filmu par modernās verdzības formu, kas norisinās Austrumeiropas aizkulisēs," rezumē medijs.

"Tasse Film" producētās drāmas "Oļegs" pamatā ir patiess stāsts par Latvijas nepilsoni, pēc profesijas miesnieku, kurš pēc attiecību izjukšanas devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Tiesa, nepilsoņa statuss viņam neļauj strādāt legāli, tāpēc ir jāizmanto vidutāja pakalpojumi, kurš patur pusi peļņas. Pēc konflikta darba vietā Oļegs paliek svešā valstī bez ienākumiem, tādēļ viņš pieņem iepazītā poļa Andžeja piedāvājumu nākt viņa paspārnē. Sākumā viss arī šķietami rit gludi, taču pamazām atklājas Andžeja patiesā daba. Solījumi netiek pildīti, un soli pa solim Andžejs Oļegu salauž gan fiziski, gan psiholoģiski. Ir sasniegts zemākais dzīves punkts, taču Oļegam tomēr pietiek spēka atsperties un celties augšup.

Filmas "Oļegs" pirmizrāde Latvijā notiks 4. oktobrī.