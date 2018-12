ASV komiķis Kevins Hārts homofobisku tvītu dēļ atsakās no 'Oskaru' ceremonijas vadīšanas

ASV komiķis un aktieris Kevins Hārts piektdien, 7. decembrī, paziņoja, ka nevadīs 91. ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" pasniegšanas ceremoniju pēc sašutuma vētras sociālajos tīklos par viņa homofobiskajiem tvītiem.

"Es esmu izlēmis atkāpties no šī gada "Oskaru" vadīšanas," piektdien tviterī raksta Hārts. "Es no visas sirds atvainojos LGBTQ kopienai par maniem nejūtīgajiem vārdiem no manas pagātnes."

Tikai stundu pirms šī paziņojuma Hārts "Instagram" ievietoja video, kurā viņš atsakās atvainoties, kā to bija pieprasījusi Kinoakadēmija.

Savā video Hārts norāda, ka šim jautājumam ir pievērsies vairākkārt un devies uz priekšu kopš homofobisko tvītu publicēšanas 2009.-2011.gadā, kuri turklāt izdzēsti.

91. ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" pasniegšanas ceremonija notiks 24. februārī.