Atlasīti 24 filmu projekti Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam

Noslēgusies filmu projektu pieteikumu atlase Nacionālā Kino centra rīkotajam Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam (Baltic Sea Docs), kas šogad notiks no 29. augusta līdz 6. septembrim. Dalībai forumā – vienā no nozīmīgākajiem Baltijas jūras reģiona doku-mentālā kino industrijas pasākumiem – šogad atlasīti 24 topošu filmu pieteikumi no 16 valstīm, to skaitā arī pieci Latvijas projekti, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no Nacionālā kino centra.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā filmu veidotājiem ir iespēja prezentēt savu topošo filmu potenciālajiem sadarbības partneriem un nozares profesionāļiem, kā arī piedalīties starptautisku ekspertu vadītās darbnīcās un semināros. Dalība projektu tirgū filmu veidotājiem palīdz vairot in-dustrijas pārstāvju interesi par savām filmām un piesaistīt to producēšanai nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī nodrošināt pabeigto filmu demonstrēšanu starptautiskai auditorijai. Paralēli kino industrijas pārstāvjiem paredzētajiem pasākumiem forums plašākai publikai piedāvā starptautiskos festivālos godalgotu, tematiski aktuālu un mākslinieciski izaicinošu dokumentālo filmu skati.

Ik gadu forumā piedalās vairāk nekā 100 kino profesionāļu – topošo filmu režisori un producenti, filmu izplatītāji, starptautisku TV kanālu un kino fondu pārstāvji un filmu veidošanas konsultanti. Šogad, pielāgojoties epidemioloģiskajai situācijai, kas nesusi ievērojamas pārmaiņas arī kino in-dustrijā, pirmo reizi filmu projektu tirgus norisināsies tiešsaistē. Apmācības kino profesionāļiem un projektu tirgus notiks no 29. augusta līdz 4. septembrim.

Forumā var piedalīties Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un Kaukāza reģiona valstu filmu producenti, kā arī producenti no citām valstīm, ja viņu topošās filmas projekts ir tematiski saistīts ar Baltijas jūras reģionu. Šogad foruma rīkotāju un starptautisku ekspertu žūrija izvērtēja 109 filmu pieteikumus.

24 forumam atlasīto projektu vidū ir arī pieci projekti, kuri top Latvijas filmu studijās vai ar to līdz-dalību – režisora Ivara Selecka filma "Zemnieki" par cilvēkiem, kas pametuši pilsētas dzīvi un pārcēlušies uz Latvijas laukiem (producenti Gints Grūbe, Elīna Gediņa-Ducena, Mistrus Media); dokumentāls detektīvs "Nord Express", kurā režisors Kārlis Lesiņš šķetina iemeslus, kādēļ 30 gadus nav izdevies uzcelt plānoto dzelzceļa līniju, kas savienotu Baltijas valstis ar pārējo Eiropu, un kā "Rail Baltica" projekta attīstība notiek šobrīd (producenti Gints Grūbe, Elīna Gediņa-Ducena, Mistrus Media); stāsts par Latvijas dokumentālā kino klasiķi, režisoru Juri Podnieku (1950-1992) "Podnieks par Podnieku", kas tiks veidots, apkopojot plašu arhīvu materiālu (režisore Anna Viduleja, producente Antra Cilinska, Jura Podnieka Studija); intīms paaudzes portrets "1960. gada meitenes", kurā apskatīti režisores Unas Celmas klasesbiedreņu dzīvesstās-ti (producents Matīss Kaža, Fenixfilm); kā arī itāļu režisora Federiko Skiavi filma "Blind Pit" par neredzīgu raktuvju strādnieku Sašu un viņa centieniem mainīt savu dzīvi kara izpostītajā Ukrainā, kuras veidošanā kā kopproducente iesaistījusies producente Ieva Goba ar studiju "Baltic Balkan Productions". Sīkāk ar visiem forumam atlasītajiem projektiem var iepazīties foruma mājaslapā.

Pirms savu filmu projektu prezentācijām potenciālajiem sadarbības partneriem foruma dalīb-niekiem būs iespēja strādāt pie prezentāciju sagatavošanas pieredzējušu dokumentālā kino kon-sultantu un praktiķu vadībā. Kā jau vairākus gadus, pasniedzēju komandu vadīs dokumentālā kino konsultanti no Dānijas Mikaels Opstrups un Tue Stēns Millers. Ar viņiem kopā darbosies slovāku režisors un pasniedzējs Peters Kerekess (Doc Nomads programmas pasniedzējis, filmu "Vēsture caur vēderu" (Cooking History, 2009), "Samta teroristi" (Velvet Terrorists, 2013) u.c. autors), viens no starptautiski atzītākajiem lietuviešu režisoriem Audrjus Stonis (bijis līdzrežisors arī vienai no Latvijas simtgades programmas filmām "Laika tilti" (2018)), gruzīnu režisore Nino Ordžonikidze (režisores jaunākā filma "Tunelis" (A Tunnel, 2019) pirmizrādīta "First Apperance" konkursa programmā prestižajā Amsterdamas dokumentālo filmu festivālā (IDFA)), montāžas režisors Fils Džandalijs no Zviedrijas un citi. Projektus vērtēs televīziju, filmu fondu un filmu tiesību kompāniju pārstāvji no dažādām valstīm (Cat and Docs (Francija), Syndicado (Kanāda), Current Time TV (ASV), NHK (Japāna) u.c.).

Foruma ietvaros 2. septembrī dalībniekiem un citiem kino nozares pārstāvjiem būs iespēja ap-meklēt Radošās Eiropas MEDIA informācijas biroja rīkoto semināru par dokumentālo seriālu veidošanu.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums dibināts 1997. gadā Dānijā, un jau 16 gadus tā mājvieta ir Rīga. Forumu rīko Nacionālais Kino centrs un atbalsta programma Radošā Eiropa Media, LR Kultūras ministrija un Rīgas dome, ļaujot forumam turpināt būt par vadošo starptautisko doku-mentālā kino industrijas pasākumu reģionā.

Plašāka informācija par foruma dokumentālo filmu programmu un gaidāmajiem seansiem tiks izziņota augusta sākumā.