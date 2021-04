Atšķirīgi no iepriekš redzētā. Kā šogad norisināsies 'Oskara' balvas ceremonija

Nedēļas nogalē, 25. aprīlī, (naktī uz 26. aprīli pēc Latvijas laika), gaidāma ikgadēja ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" pasniegšanas ceremonija. Pandēmijas dēļ gada gaidītākais notikums kino industrijā jau tika pārcelts no februāra uz aprīli, tomēr arī tagad ceremonija ne tuvu nelīdzināsies tam, kādu to bija ierasts redzēt iepriekš.

Par spīti tam, ka jau gadu kinoteātri visā pasaulē ir bijuši slēgti vai tikai daļēji atvērti, pārceltas vērienīgu filmu pirmizrādes, bet jaunu kases grāvēju filmēšana tikusi apturēta vai ierobežota, process turpinās un "Oskara" balvas tiks pasniegtas jau 93. reizi.

Šogad par ceremonijas norisi rūpējas režisors Stīvens Soderbergs (Steven Soderbergh) kopā ar producentiem Steisiju Šeru un Džesi Kolinsu. Šobrīd ir skaidrs, ka, līdzīgi kā citas kinoindustrijas ceremonijas, arī "Oskari" tikai daļēji būs klātienes pasākums un lielākā daļa zvaigžņu, kas citkārt būtu sēdējušas zāle vai kāpušas uz skatuves, nu to darīs attālināti. Kā teicis Soderbergs un viņa komanda, šobrīd plāni vēl ir tik mainīgi, gluži kā būtu "rakstīti želejā".

Tomēr organizatori nav vēlējušies iet gluži tādu pašu ceļu kā "Zelta globusa" vai BAFTA balvu ceremoniju rīkotāji, kad balvu saņēmēji ceremonijā piedalās ar "Zoom" starpniecību. Tāpēc, lai kaut nedaudz tuvinātos klātienes pasākumam, šobrīd plānots, ka "Oskara" balvas ceremonija notiks vairākās vietās pasaulē, savā starpā vienojieties ar video starpniecību. Daļa pasākuma notiks tradicionālajā "Oskara" ceremonijas vietā, "Dolby" teātrī Holivudā, Losandželosas dzelzceļa stacijā "Union Station", kā arī Parīzē un Londonā.

Tāpat kā tas bija 2019. un 2020. gadā, arī šogad "Oskara" ceremonija iztiks bez vadītāja. Soderbergs atklājis, ka kategorijas pieteiks un balvas pasniegs pagājušā gada balvu saņēmēji Renē Zalvēgere, Hoakins Fīnikss, Lora Derna un Breds Pits, kā arī tādi Holivudas spīdekļi kā Halle Berija, Harisons Fords, Redžina Kinga, Rīza Viterspūna un citi. Balvas pasniedzēju saraksts tiks papildināts, tuvojoties ceremonijai.

Visās četrās vietās, kur notiks ceremonija, tik ievērots īpašs sanitārais protokols, īsi pirms pasākuma tiks veikti Covid-19 testi, bet tiem ārvalstu viesiem, kuri plāno klātienē apmeklēt "Oskaru" pasniegšanu ASV, atbilstoši šā brīža ierobežojumiem, Losandželosā bija jāierodas savlaicīgi, lai ievērotu 10 dienu pašizolāciju. Ja viesi jau saņēmuši vakcīnu, ir daļa no organizatoru "burbuļa", vai arī ceļojuši biznesa vai pirmajā klasē, pašizolācijas laiks var būt īsāks.

Šogad ceremonija iztiks bez tradicionālās sarkanā paklāja parādes. Tomēr Soderbergs atklājis, ka "kaut kas sarkans uz zemes būs pie stacijas (Union Station)".

Visiem ceremonijas apmeklētājiem, lai kādā veidā viņi piedalītos pasākumā, norādīts, ka jāģērbjas iedvesmojoši un atbilstoši notikuma statusam.

Jau ziņots, ka šogad visvairāk – kopā 10 – nomināciju "Oskara" balvai saņēmusi filma "Mank" ("Manks"). Par labākās filmas godu sacentīsies arī "The Father," "Judas and the Black Messiah", "Minari," "Nomadland," "Promising Young Woman," "Sound of Metal" un "The Trial of the Chicago 7."

Savukārt kategorijā "Labākais režisors" uz balvu pretendē: Tomass Vinterbergs ( "Another Round"); Lī Aizeks Čangs ("Minari"); Hloja Žao ("Nomadland") un Emeralda Fenela ("Promising Young Woman") un jau pieminētais Deivids Finčers ("Mank").