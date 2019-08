Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma filmas varēs skatīties lietotnē 'LMT Straume'

Arī šogad sadarbībā ar LMT "Straume" Baltijas jūras dokumentālo filmu forums skatītājiem visā Latvijā piedāvās divas no iecienītākajām iepriekšējo gadu programmu filmām.

No 31. augusta līdz pat 8. septembrim lietotnē "Straume LMT" (straume.lmt.lv) bez maksas būs skatāma somu režisores Mias Halmes filma "Katrs otrais pāris" (Every Other Couple), kā arī vācu režisora Staņislava Muhas filma "Kolima. Pa kaulu ceļu" (Kolyma. Road of Bones).

Filma "Katrs otrais pāris" vēsta par šķirtajām ģimenēm mūsdienu Eiropā. "Torīt neviens no mums vēl nezināja, ka jau vakarā izšķirsimies. Tomēr pilnīgi neplānoti pienāca brīdis, kad tas likās pašsaprotami." Trīs pāri, seši bijušie partneri – katram savas atmiņas par šķiršanos. Viņi joprojām uztur cieņpilnas attiecības savu bērnu dēļ. Ziemassvētku vakariņas kopā ar agrāko ģimeni; tikšanās priekšnamā, kad bērni dodas uz nākamās nedēļas mājām; rokasspiediens ar bijušās sievas jauno mīlestību. Visā Rietumu pasaulē teju katra otrā laulība beidzas ar šķiršanos.

Filma "Kolima. Pa kaulu ceļu" aizved uz Ziemeļaustrumu Sibīriju, Kolimu. "Gulašu?" pārvaicā jauna sieviete, pabāzusi galvu no hotdogu kioska ledainā Kolimas ceļmalā. Režisora Staņislava Muhas jautājums tomēr bija par gulagu, un viņu pārsteidz fakts, ka vietā, kur gadiem ilgi pletušās padomju ieslodzījuma un darba nometnes, šis vārds kādam varētu būt nezināms. Filmas veidotāji dodas īpatnējā ceļojumā pa Krievijas Tālajiem Austrumiem no ostas pilsētas Magadanas, sauktas par elles vārtiem, līdz pat Jakutskai, pasaulē aukstākajai pilsētai. Ar ironisku skatu uz absurdām situācijām filmā notverts šī reģiona mūsdienu portrets – allaž gan šķietami mūžam sasalušās pagātnes ēnā.

Jau ziņots, ka šī gada foruma filmu programma no 3. līdz 8. septembrim tiks izrādītas kinoteātrī "K.Suns" Rīgā, kā arī reģionos – Vidzemes koncertzālē Cēsis, kinoteātrī "Gaisma/ 3DCinema" Valmierā, Latgales Vēstniecībā "Gors" Rēzeknē, Jēkabpils Tautas namā un kinoteātrī

"Cinamon Balle" Liepājā.