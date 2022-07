Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā prezentēs 18 filmu projektus

Noslēgusies pieteikumu atlase Nacionālā Kino centra rīkotajam Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam (Baltic Sea Docs), kas norisināsies no 5. līdz 11. septembrim. Rīkotāju un starptautisku ekspertu komisija dalībai forumā atlasījusi 18 topošu dokumentālo filmu projektus no astoņām valstīm.

Kā atgādina organizatori no Nacionālā kino centra (NKC), Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir viens no nozīmīgākajiem Baltijas jūras reģiona dokumentālā kino industrijas pasākumiem. Filmu veidotājiem forumā ir iespēja iepazīstināt ar saviem projektiem potenciālos sadarbības partnerus un nozares profesionāļus, piedalīties ekspertu vadītās darbnīcās un semināros. Foruma industrijas pasākumi notiks no 5. līdz 9. septembrim gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē. Atsevišķas aktivitātes būs pieejamas arī plašākam interesentu lokam.

Ik gadu Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā piedalās aptuveni 150 kino profesionāļu: filmu režisori un producenti, filmu izplatītāji, starptautisku TV kanālu un kino fondu pārstāvji, kā arī filmu veidošanas konsultanti. Forumam tiek pieteikti filmu projekti, kuru veidotāji pārstāv vai arī kuru tematika ataino Baltijas jūras reģiona, Kaukāza un Austrumeiropas valstis (šogad, saistībā ar karu Ukrainā, tika noteikti ierobežojumi). Šogad ekspertu komisija izvērtēja 87 projektu pieteikumus. 18 atlasītie filmu projekti top filmu studijās Gruzijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Ukrainā, Vācijā un Latvijā.

Foto: Kadrs no filmas "Testaments"

Forumā no Latvijas piedalīsies trīs filmu projekti: "Frankenšteins 2.0" (Death of Death) būs režisora Dāvja Sīmaņa filma par cilvēku centieniem rast iespēju mūžīgai dzīvei (producents Guntis Trekteris, "Ego Media"), "Kā salabot sevi" (How to Fix Yourself) - režisora Armanda Zača filma par režisora paaudzi, akcentējot viņa vienaudžu nepieciešamību pašsaglabāties un reizē iekļauties sabiedrībā (producents Gints Grūbe, "Mistrus Media"), savukārt Jāņa Ābeles filma "Testaments" (The Last Will) ir veltīta dzejniekam Anatolam Imermanim (producenti Guntis Trekteris, Dita Birkenšteina, "Ego Media"). Sīkāk ar visiem forumam atlasītajiem projektiem var iepazīties foruma mājaslapā dokforums.gov.lv.

Pirms savu projektu prezentācijām filmu tirgū foruma dalībniekiem būs iespēja tās noslīpēt un papildināt apmācībās pieredzējušu dokumentālā kino konsultantu un praktiķu vadībā. Pasniedzēju komandu vadīs foruma ilggadējie dalībnieki, dokumentālā kino konsultanti no Dānijas Mikaels Opstrups un Tue Stēns Millers. Kopā ar viņiem strādās montāžas režisors Fils Džandalijs no Zviedrijas, režisore Emma Deivi (Lielbritānija), producente Dagne Vildžunaite (Lietuva) un citi. Projektus vērtēs televīziju, filmu fondu un filmu tiesību kompāniju pārstāvji no dažādām valstīm (CTV (Čehija), Cat & Docs (Francija), YLE (Somija), Taskovski Films (Lielbritānija), Syndicado (Kanāda), NHK (Japāna), Lightdox (Šveice) u.c.).

Līdztekus filmu projektu tirgum no 5. līdz 11. septembrim forums plašākai publikai piedāvās starptautisku dokumentālo filmu programmu. Jaunāko filmu izlase tiks izrādīta kinoteātrī "K. Suns", bet atsevišķas filmas - arī vairākās reģionu pilsētās. Filmu programma tiks izziņota augustā, seansus papildinās tikšanās ar filmu autoriem un diskusija.

Foto: Kadrs no filmas "Kā salabot sevi"

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir dibināts 1997. gadā Dānijā, un šogad tas norisināsies 26. reizi. Jau 18 gadus foruma mājvieta ir Rīga, kur to rīko Nacionālais Kino centrs ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Foruma norise atbalstīta arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā, kas atbalsta valstiski nozīmīgus kultūras pasākumus.