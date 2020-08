Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma skate – šogad tiešsaistē bez maksas

No 1. līdz 6. septembrim norisināsies Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma (Baltic Sea Docs) ikgadējā filmu skate. Filmas būs skatāmas atsevišķos klātienes seansos Rīgā, kā arī tiešsaistē visā Latvijā bez maksas portālā www.filmas.lv, portālu "Delfi" informē foruma rīkotāji no Latvijas Nacionālā kino centra.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ik septembri Rīgā pulcē vairāk nekā 100 kino profesionāļu topošu filmu projektu tirgū, savukārt plašākai publikai piedāvā jaunāko dokumentālo filmu skati. Šogad vairums foruma pasākumu notiks tiešsaistē, un filmas līdz ar to būs pieejamas skatītājiem visā Latvijā.

Foruma filmu programmu 1. septembrī gan tiešsaistē www.filmas.lv, gan klātienes seansā kinoteātrī "K.Suns" atklās Sandensas kinofestivālā apbalvotā rumāņu režisora Radu Čorničuka filma "Mājas" ("Acasa, My Home", 2020) par pārmaiņām kādas deviņu bērnu ģimenes dzīvē, kad nekonvencionālu dzīvi dabas tuvumā Bukarestē viņi ir spiesti iemainīt pret sociālā dzīvokļa šaurību un sekošanu sabiedrības diktētiem noteikumiem. Pēc filmas būs skatāma režisora Radu Čorničuka saruna ar kinoteātra "Kino Bize" direktoru Māri Prombergu.

Foruma programmā iekļauta arī Traibekas kinofestivāla labākā dokumentālā pilnmetrāžas filma "Nomales putni" ("Scheme Birds", 2019) - cerību pilns pieaugšanas stāsts par mazliet lecīgo skotu pusaudzi Džemmu un viņas dzīvi ne ar ko neievērojamā mazpilsētā, kā arī Venēcijas kinofestivālā godalgotā melnbaltā, vizuāli poētiskā filma "Babenko. Pasaki, kad es miršu" ("Babenco: Tell Me When I Die", 2019), kuru aktrise un režisore Barbara Paza veidojusi, esot līdzās savam vīram, vienam no ievērojamākajiem Dienvidamerikas kinorežisoriem Hektoram Babenko, iemūžinot viņa pēdējos dzīves gadus.

Īpašā uzmanība šī gada foruma programmā būs filmai "Pašportrets" ("Self Portrait", 2020), kuras galvenā varone, talantīgā norvēģu fotogrāfe Lēne Marīe Fosene (Lene Marie Fossen), kopš bērnības ilgstoši un smagi slimojusi ar anoreksiju. Fotogrāfija bija viņas pašizpausmes veids, un viņas radītie suģestējošie pašportreti iemieso arī slimības radītos iekšējos konfliktus. Pēc filmas seansiem skatītāji varēs noskatīties psihoterapeita Nila Konstantinova vadītu diskusiju par ēšanas traucējumiem un iespējām palīdzēt cilvēkiem, kas ar to saskārušies.

Papildus seansiem tiešsaistē 5. septembrī Spīķeru kvartālā notiks filmas "Pāri jūrai" ("Overseas", 2019) brīvdabas seanss. Filma uzņemta mājkalpotāju apmācību centrā Filipīnās, kur grupa sieviešu gatavojas doties peļņā uz ārzemēm. Režisore Juna Songa filmā tvērusi gan komiskus mirkļus un kariķētas lomu spēles, sievietēm pārmaiņus iemiesojoties darbadevēja un darbinieka tēlā, gan dalīšanos pieredzē un sieviešu sapņus par nākotni. Pēc filmas seansa gaidāma saruna ar režisori.

Skatītājiem tiks piedāvāts arī sirsnības un izaicinājumu pilnais stāsts "Aizliegtais bērns" ("Love Child", 2019) par kādu irāņu pāri, kuriem kopā ar savu ārlaulības dēlu jāpamet Irāna, lai bēgtu no nesamērīgi bargā soda par slepenām ārpuslaulības attiecībām, un filma par spēku sākt jaunu dzīvi - "Par mīlestību" ("Lessons of Love", 2019), kuras galvenā varone, vienmēr šarmantā 69 gadus vecā Jola piedzīvo personīgu revolūciju pēc aiziešanas no vardarbīgā vīra.

Savukārt mistērijas noskaņas raisīs neparastā žanrā un tematikā veidotā filma "Vējš. Dokumentāls trilleris" ("The Wind. A Documentary Thriller", 2019) par Polijas Tatru kalnu brāzmaino vēju halny, kas nes sev līdzi postījumus un sēj trauksmi reģiona iedzīvotāju dzīvē.

Tiešsaistē filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā, klātienes seansos – ar subtitriem latviešu valodā. Portālā www.filmas.lv skatītājiem filmas būs pieejamas bez maksas noteiktos seansu laikos. Plašāka informācija par filmu programmu pieejama Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma mājaslapā un drīzumā www.filmas.lv.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums šogad norisināsies 24. reizi. 1997. gadā tas pirmo reizi notika Dānijā, bet jau 16 gadus foruma mājvieta ir Rīga.