Baltijas jūras dokumentālo filmu forumu apmeklējuši vairāk nekā 3000 skatītāju

Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma seansus apmeklējuši vairāk nekā 3000 skatītāju, kā arī 120 kino profesionāļu no vairāk nekā 20 valstīm, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāvji.

Foruma laikā Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Jēkabpilī, Liepājā un Rēzeknē skatītāju ievērību izpelnījās starptautiska dokumentālo filmu programma, iepriekšējo gadu forumu filmas bija pieejamas lietotnē "Straume LMT", savukārt Rīgā notika dokumentālā kino profesionāļu industrijas sadaļa – topošo filmu projektu prezentācijas, kuras Rīgā pulcēja ap 120 dalībnieku no vairāk nekā 20 valstīm; trim projektiem pasniegtas vērtīgas balvas.

Apkopojot filmu programmas apmeklējuma rādītājus, foruma kinoskatītāju skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir ievērojami palielinājies – kinoteātrī "K.Suns" šogad astoņas filmas 17 seansos noskatījušies vairāk nekā 2700 skatītāju, reģionu pilsētās vairāk nekā 720 skatītāju (katrā pilsētā demonstrēti trīs seansi), bet platformā "LMT Straume" divas filmas no piedzīvojušas vairāk nekā 600 skatījumu. Lielāko skatītāju interesi Rīgā izpelnījušās filmas "Dzimusi Ķīnā / One Child Nation" (2019, ASV) un "Neatrisināta lieta / Cold Case Hammarskjöld" (2019, Dānija / Norvēģija / Zviedrija / Beļģija), bet reģionos, kur tika demonstrēta trīs filmu izlase, visvairāk skatītāju filmām "Dzimusi Ķīnā" un "Medus zeme / Honeyland" (2019, Ziemeļmaķedonija). Aktīvākie kinoskatītāji ārpus Rīgas šoreiz bijuši Jēkabpilī un Cēsīs, kur filmas foruma ietvaros tiek demonstrētas jau vairākus gadus.

Foruma laikā notikušās sarunas ar filmu autoriem un diskusijas ar ekspertiem iespējams noskatīties un izlasīt Nacionālā kino centra vimeo kontā un interneta portālos.

Foruma industrijas sadaļas publiskās prezentācijas šogad notika Latvijas Universitātes bibliotēkā Kalpaka bulvārī, savus topošos filmu projektus rādīja 25 filmu komandas no 20 valstīm, viņu idejas uzklausīja televīziju pārstāvji, filmu tiesību kompāniju un filmu izplatītāju pārstāvji no vairāku valstu sabiedriskajām televīzijām (Somijas YLE, Zviedrijas SVT, Japānas NHK, Lielbritānijas BBC, Baltijas valstu televīzijas) un filmu izplatīšanas kompānijām "Taskovsky Films" (Liebritānija), "Syndicado" (Kanāda), "filmdelights" (Austrija) u.c.

Pirmo reizi Foruma vēsturē tika pasniegtas balvas, šoreiz kopskaitā trīs; vienu no balvām pasniedza Forums, bet divas ir sadarbības partneru ieguldījums. Foruma balva ir montāžas režisora konsultācija vienam no projektiem gada garumā, balvas ieguvēju izvēlējās žūrijas komisija, kurā darbojās montāžas režisors Fils Džandalijs (Zviedrija), režisore Anna Eborna (Zviedrija) un foruma koordinatore, producente Antra Gaile (Latvija). Šo balvu ieguva Krievijā veidots projekts "Kā izglābt mirušu draugu / How to Save a Dead Friend", kuru veido režisore Marusja Siroječkovska un producente Ksenija Gapčenko. Šis ir personisks režisores vēstījums par savu pirmo mīlestību un bijušo vīru, kurš kļuvis atkarīgs no narkotikām.

Dānijas kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā nodrošināja otru balvu – filmas mārketinga kampaņas izveidi Dānijas uzņēmumā "Have Communications". Šo balvu saņēma Ukrainā veidots projekts "Rozes. Filma – kabarē / Roses. Film – Cabaret" (režisore Irēna Stecenko, producente Oleksandra Kravčenko) – dokumentāls mūzikls, kura varones savos iestudējumos drosmīgā un atraktīvā formā runā par politisko situāciju Ukrainā. Balvas ieguvēju noteica žūrija, kurā darbojās Dānijas Kultūras institūta direktors Simons Drūsens-Holmbergs (Dānija/Latvija), izplatīšanas kompānijas "First Hand Films" pārstāve Gite Hansena (Šveice) un Radošā Eiropa MEDIA Latvija informācijas centra vadītāja Lelda Ozola.

Savukārt uzņēmuma "BB Post House" balvu ar iespēju izmantot filmas pēcapstrādes pakalpojumus Latvijā 3000 eiro apmērā ieguva armēņu izcelsmes režisore Gajana Petrosjana par projektu "Pārmaiņas / The Transition" – skaudru vēstījumu par režisores meitas dzimuma maiņu, radot situāciju, kurā mātei arī pašai jāadaptējas, turklāt jāspēj būt par notiekošā starpnieku gan savā ģimenē, gan sabiedrībā ar tradicionālu skatījumu. Arī šīs balvas saņēmēju noteica trīs ekspertu komisija – "BB Post House" pārstāve Elīna Reinholde (Latvija), "BBC Storyville" redaktore Mendija Čanga (Lielbritānija) un foruma projekta vadītāja Zane Balčus.

Nākamais, 24. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums norisināsies 2020. gadā no 1.līdz 6. septembrim.