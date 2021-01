BBC iesaka: 20 filmas, kas noteikti jāredz 2021. gadā

BBC kino apskatnieki nekad nesnauž – tikko mūs iepriecināja ar aizgājušā gada labāko filmu izlasi, bet jaunā gada sākumā sagatavojuši ieskatu šogad gaidāmajās filmās. Vairākas no šīm filmām bija gatavas demonstrēšanai jau 2020. gadā, taču Covid-19 pandēmija ieviesa savas korekcijas, un gada potenciāli lielāko kases grāvēju radītāji nolēma neriskēt ar milzu zaudējumiem, ko nestu filmu izlaišana vien nelielā skaitā kinoteātru. Pandēmija nekur nav pazudusi, tāpēc arī šajā sarakstā minētajos pirmizrāžu datumos var būt izmaiņas. Stabili varam būt tikai par straumēšanas platformām, kuras plūca uzvaras augļus 2020. gadā un, bez šaubām, turpinās uzvaras gājienu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

French Exit

Sirreāla melnā komēdija, kurā, kā ar putām uz lūpām apgalvo kritiķi, vienu no savas karjeras spožākajām lomām nospēlējusi 80.-90. gadu zvaigzne Mišela Feifere. Filmā viņa atveido turīgu Ņujorkas labāko aprindu dāmu, kas finanšu grūtību rezultātā spiesta pārcelties uz Parīzi kopā ar savu dēlu un kaķi, kurā iemājojis viņas mirušā vīra gars. Lai arī atsauksmes par pašu filmu ir drīzāk viduvējas, tieši Feiferes tēlojums atzīts par "Oskara" balvas cienīgu un filmas galveno vērtību. "French Exit" pirmizrādi piedzīvoja jau pagājušā gada oktobrī, tomēr demonstrēt kinoteātros to sāks februāra beigās.

The United States vs Billie Holiday

Ne gadu bez glamūrīgām zvaigžņu biogrāfijām! Tagad kārta pienākusi dziedātājas Billijas Holidejas traģiskajam liktenim, kas Holivudas profesionāļa Lī Denielsa režijā uz ekrāna aktierfilmas formā nonāks jau otro reizi (pirmā Holidejas biogrāfiskā filma "Lady Sings the Blues" iznāca 1972. gadā ar dziedātāju Diānu Rosu titullomā). Šoreiz talantīgās, taču alkohola un narkotiku atkarību plosītās Holidejas lomā iejutīsies dziedātāja un aktrise Andra Deja, bet filmas centrā, kā liecina nosaukums, būs Holidejas un tiesībsargājošo iestāžu konflikts un dziedātājas izciestais cietumsods par narkotiku glabāšanu. Filma skatītājiem būs pieejama no 26. februāra platformā "Hulu".

The Many Saints of Newark

Labas ziņas visiem izcilā seriāla "Soprano ģimene" cienītājiem. Četrpadsmit gadus kopš seriāla pēdējās sērijas tā autors Deivids Čeiss kopā ar seriāla regulāro režisoru Alanu Teiloru radījuši prīkvelu par Džeimsa Gandolfīni atveidotā gangstera Tonija Soprano jaunību. Pats Gandolfīni aizgāja mūžībā 2013. gadā, un filmā Toniju atveidos viņa dēls Maikls, kurš arī uzsācis aktiera karjeru. Filmas darbības norisinās pagājušā gadsimta 60. un 70. gados Ņuarkā, rasu sadursmju radīto nemieru fonā. Filmu paredzēts izlaist 24. septembrī vienlaikus kinoteātros un platformā "HBO Max".

No Time to Die

Viens no uzkrītošākajiem Covid-19 pandēmijas "upuriem" ir Džeimsa Bonda franšīzes 25. filma, kurai pēc sākotnējā grafika bija jāiznāk uz ekrāniem jau 2020. gada martā, un kopš tā brīža tās pirmizrāde pārcelta jau divas reizes. Klīst baumas, ka producentiem bijušas pārrunas arī ar lielākajiem straumēšanas servisiem par filmas demonstrēšanu kādā no populārākajām platformām, taču bez rezultātiem. Vēl pirms iznākšanas filma kļuvusi par ārkārtīgi pretrunīgi vērtētu, pateicoties baumām, ka nākamais aģents 007 varētu būt sieviete. Droši zināms vien tas, ka Danielam Kreigam šis būs pēdējais iznāciens superaģenta tēlā, bet viņa pretiniekus atveidos "oskarotie" Rami Maleks un Kristofs Valcs. Vai Kreiga pēdējā filma kļūs par viņa labāko un atgūs kritiķu mīlestību pēc visai viduvējās "Spectre"? "No Time to Die" paredzēts izrādīt no 2. aprīļa.

Bios

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pagājušajā gadā Toms Henkss mūs iepriecināja ar veselām divām filmām – spraigo 2. Pasaules kara trilleri "Greyhound" un elēģisko vesternu "News of the World". Šogad harizmātiskais divu "Oskara" balvu ieguvējs atgriezīsies ekrānos zinātniskās fantastikas drāmā kā zinātnieks, kurš cenšas izdzīvot pēc globālas apokalipses. Kopā ar suni un paša radīto inteliģento robotu viņš dodas ceļojumā pretī nezināmajam. Filma tapusi Stīvena Spīlberga studijā "Amblin", tās režisors Migels Sapočņiks ieguvis atzinību kā "Troņu spēļu" veidotājs. Arī "Bios" bija paredzēts izlaist jau pagājušajā gadā, šobrīd tās pirmizrāde kinoteātros plānota 16. aprīlī.

A Quiet Place Part II

Turpinājums Džona Krasinska pārsteidzošajam un ārkārtīgi baisajam 2018. gada kases grāvējam par ģimeni, kas cenšas izdzīvot pasaulē, kuru pārņēmuši monstri, kas uzbrūk, reaģējot uz skaņu. Ģimenes mātes lomā atgriežas Emīlija Blanta, bet Krasinskis, kurš spēlēja arī galveno lomu pirmajā daļā, šoreiz tikai otrpus kamerai kā režisors un scenārija autors. Viņa vietā (bet ne lomā) filmā redzēsim Silianu Mērfiju. Filmas pirmizrāde kinoteātros 22. aprīlī.

Ghostbusters: Afterlife

Pēc neveiksmīgā mēģinājuma 2016. gadā “restartēt” “Spoku mednieku” seriālu ar sieviešu kolektīvu seko nākamais piegājiens, kas šoreiz uzticēts oriģināla radītāja Aivena Reitmena dēlam, ne mazāk talantīgajam Džeisonam Reitmenam. Viņš izvēlējies filmas galvenos varoņus padarīt par pusaudžiem – oriģinālās četrotnes mazbērniem. Taču filmā būšot redzami arī Bils Marejs, Dens Eikroids un pat Sigurnija Vīvere. Starts kinoteātros paredzēts 11. jūnijā.

Luca

Studija “Pixar” nesēž uz lauriem, bet gatavo nākamo sirdi un prātu saviļņojošo piedzīvojumu. “Luca” būs stāsts par diviem zēniem, kas pavada idillisku vasaru Itālijas Rivjērā. Režisors Enriko Kasarosa ar šo personisko stāstu debitē pilnmetrāžas animācijā pēc augsti novērtētās īsfilmas “La Luna”, kas arī tapa studijā “Pixar”. Tikmēr interneta dzīlēs jau klejo baumas, ka “Luca” patiesībā esot stāsts par homoseksuāla zēna jūtu atmodu. Pie skatītājiem filma nonāks 17. jūnijā.

Top Gun: Maverick

Kad jaunie projekti izgāžas, jāglābjas pie pārbaudītām vērtībām. Tā, šķiet, domā Toms Krūzs, kurš savos teju 60 gados joprojām turpina taisīt pārgalvīgus trikus “Neiespējamās misijas” filmu seriālā un tagad atgriezies arī reaktīvā iznīcinātāja pilota krēslā 1986. gada kases grāvēja “Top Gun” turpinājumā. “Top Gun” panākumi savulaik padarīja Krūzu par zvaigzni, taču kopš tā laika pagājuši vairāk nekā 30 gadi. To, vai pasaule alkst redzēt Krūzu atkal iejūtamies karstgalvja Maverika ādā, uzzināsim jūlija sākumā. “Top Gun: Maverick” sākotnēji bija jāiznāk uz ekrāniem jau 2019. gadā, taču tehniskas problēmas ar specefektiem un vēlāk arī Covid-19 šos plānus mainīja.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Foto: Publicitātes attēli

Studija “Marvel” nolēmusi atdot godu arī ķīniešu izcelsmes supervaroņiem, tāpēc šogad plāno aizsākt komiksu varoņa Shang-Chi sāgu, kurā aktieru ansambli veidos gandrīz tikai aziātu aktieri ar kaskadieri Simu Liu un labi pazīstamo Mišelo Jeo priekšgalā. Nav nekādu šaubu, ka studija cer uz ļoti labiem panākumiem Ķīnā un citās Āzijas valstīs, kas pēdējos gados kļuvušas par nozīmīgiem spēlētājiem kino tirgū. Taču, ja atceramies savulaik lieliskos “Tīģera un drakona” panākumus, nav nekāda pamata uzskatīt, ka Shang-Chi stāsts ar lielu uzsvaru uz kunfu meistarības paraugdemonstrējumiem nevarētu veiksmīgi startēt arī Rietumu valstīs. Filma tiks izlaista 9. jūlijā.

Last Night in Soho

Edgars Raits līdz šim priecējis ar neparastām komēdijām, kurās centies apspēlēt kādu citu labi pazīstamu žanru – zombijfilmu (“Shaun of the Dead”), policistu trilleri (“Hot Fuzz”) vai pakaļdzīšanās un mūzikla krustojumu (“Baby Driver”). Gaidāmā filma “Last Night in Soho” atšķirsies no iepriekš piedzīvotā, jo būs režisora mēģinājums radīt patiešām nopietnu psiholoģisku trilleri uz šausmu filmas robežas. Galvenajā lomā nacistu komēdijā “Trusis Džodžo” redzētā Tomazina Makenzija, kas atveidos modes dizaineri, kura atgriežas 60. gadu svingojošajā Londonā. Filmā piedalās arī tādas attiecīgās dekādes ikonas kā Terenss Stemps un bijusī Bonda meitene Diāna Riga, kurai šī kļuva par pēdējo kino lomu. Uz ekrāniem no 23. jūlija.

Deep Water

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Erotiskā trillera meistars Adrians Lains (“9 1/2 Weeks”, “Fatal Attraction” un “Unfaithful”) cienījamā vecumā atgriežas ar jaunu pieteikumu savā iecienītajā žanrā. Šoreiz filmas pamatā talantīgā mistera Riplija radītājas Patrīcijas Haismitas romāns par laulātu pāri, kura attiecībās iejaucas krāpšana un slepkavības. Galvenajās laulātā pāra lomās būs redzami Bens Afleks un jaunākajā Bonda filmā rūdījumu guvusī Ana de Armas. Uz ekrāniem no 23. augusta.

Candyman

Džordans Pīls kļuva par skaļu vārdu šausmu žanrā pēc fenomenālajiem debijas filmas “Get Out” panākumiem. Lai arī nākamais darbs “Us” vairs nespēja atkārtot “Get Out” veiksmes stāstu, arī tam bija respektējamas kritiķu atsauksmes un publikas mīlestība. Tagad Pīls kā scenārists un producents nolēmis atgriezties pie šausmu klasiķa Klaiva Bārkera radītā tēla – pārdabiska maniakāla slepkavas, kas nogalina ikvienu, kurš piecas reizes spogulī skaļi pasaka viņa vārdu. Arī “Canyman” demonstrēšana jau vairākas reizes pārcelta, šobrīd tā plānota 27. augustā.

Dune

Droši apgalvot, ka vienlaikus ar “No Time to Die” arī Denī Vilnēva episkā kosmosa sāga “Dune” (dēvēta par “Zvaigžņu kariem” pieaugušiem cilvēkiem) bija viena no pagājušā gada gaidītākajām filmām, kas tika pārcelta uz 2021. gadu. Lai arī Frenka Herberta romāns tiek uzskatīts par nepiemērotu ekranizēšanai, to neveiksmīgi mēģinājuši darīt gan Alehandro Hodorovskis (bez rezultātiem), gan Deivids Linčs (ar katastrofāliem rezultātiem). Denī Vilnēvam pēc ambiciozā “Blade Runner” turpinājuma savam vēl ambiciozākajam jaunajam projektam izdevās piesaistīt gan spožu zvaigžņu ansambli, gan milzu finansējumu, un pat pierunāt studiju uz divām filmas daļām. Ar ko tas viss beigsies, mēs uzzināsim 1. oktobrī.

The Last Duel

Foto: Vida Press

Arī Ridlijs Skots nolēmis atgriezties pagātnē – vairākās nozīmēs. Viņa jaunākā filma piedāvās ieskatu 14. gadsimta Francijā, stāstot par pēdējo likumīgi izcīnīto divkauju vēsturē. Tas ir Skota reveranss paša daiļrades pirmsākumiem, kas tālajā 1977. gadā aizsākās ar tematiski līdzīgo vēsturisko drāmu “The Duellists”. Šoreiz ar zobeniem duelēsies Mets Deimons un Ādams Draivers, bet scenārija autori ir senais draugu duets Mets Deimons un Bens Afleks. Filma tiks demonstrēta no 14. oktobra.

Eternals

Foto: Publicitātes attēli

Studija “Marvel” taču neaprobežosies tikai ar vienu filmu sērijas pieteikumu. Arī “Eternals” ir populāra komiksu grāmatu ekranizācija, kurā nemirstīgi citplanētieši nonāk uz Zemes, lai kopīgi cīnītos pret ļaunajiem spēkiem. Aktieru ansambļa priekšgalā būs Andželina Džolija, bet režisora krēslu ieņems Hloja Zao, kura aizgājušajā gadā iepriecēja ar sirsnīgo mazbudžeta drāmu “Nomadland”. Tas ļauj cerēt uz līdzvērtīgu emocionālo pārdzīvojumu arī topošajā supervaroņu grāvējā, kas uz ekrāniem nonāks 5. novembrī.

King Richard

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Nosaukums šoreiz ir maldinošs, jo Vila Smita personāžs nebūs vis melnādains angļu viduslaiku augstmanis, bet gan Ričards Viljamss, slaveno tenisistu Venusas un Serēnas Viljamsu tēvs un treneris. Biogrāfiskā drāma par māsu-tenisistu nokļūšanu tenisa pasaules virsotnē būs skatāma no 19. novembra gan kinoteātros, gan platformā “HBO Max”.

Nightmare Alley

Foto: Vida Press

Šausmu meistars Giljermo del Toro pēc “The Shape of Water” godalgu biruma bija paņēmis nelielu radošo pauzi, lai šogad atgrieztos ar jaunu darbu – psiholoģisko trilleri par diviem krāpniekiem. Filmas pamatā ir Viljama Grešama kriminālromāns, kas jau ticis ekranizēts tipiskā “film noir” stilā tālajā 1947. gadā. Arī no prasmīgā stilizētāja del Toro visdrīzāk varam sagaidīt perfektu stilizāciju, kurā galvenajās lomās iejutīsies Bredlijs Kūpers, Keita Blanšeta un Rūnija Mara.

West Side Story

Foto: Vida Press

Covid-19 radītais trieciens negāja secen arī paša Stīvena Spīlberga jaunākajam darbam – pirmajam mūziklam ievērojamā režisora karjerā. No vienas puses – 1961. gada oriģināls ir viens no visu laiku slavenākajiem mūzikliem, kuru pārspēt noteikti nebūs viegli, bet, no otras – Spīlberga vārds komentārus neprasa, muzikālais materiāls ir pirmšķirīgs, scenāriju uzrakstījis izcilais dramaturgs Tonijs Kušners, bet mīlētāju Tonija un Marijas lomās darbojas populārais un pievilcīgais Ansels Elgorts un mazāk pazīstamā, bet tāpēc ne mazāk pievilcīgā Reičela Zēglere. Filmu redzēsim no 9. decembra.

The French Dispatch

Šķiet gandrīz pašsaprotami noslēgt šo sarakstu ar absurda un melanholijas meistara Vesa Andersona jaunāko garadarbu, kurā viņam ierastajā vizuālajā stilistikā un ar ierastā aktieru ansambļa (neizbēgami Bils Marejs un Ouens Vilsons, kā arī daudzi citi Andersona domubiedri) palīdzību atklātas kāda izdomāta kultūras žurnāla darba aizkulises. Trīs burvīgi, krāšņi stāsti par mākslu, 60. gadu studentu protestiem un policistiem-gardēžiem ļaus atkal paviesoties Andersona pasaulē, aizmirstot par ikdienas rūpēm un nelaimēm. Filmas pirmizrāde bija paredzēta atceltajā Kannu kinofestivālā, šobrīd tās iznākšanas datums nav zināms.