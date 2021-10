Benedikts Kamberbačs jaunā seriālā atveidos noindēto spiegu Ļitviņenko

Populārais britu aktieris, Šerloka Holmsa un Doktora Streindža atveidotājs, Benedikts Kamberbačs iejutīsies bijušā krievu izlūka un pārbēdzēja Aleksandru Ļitviņenko lomā kanāla HBO veidotajā miniseriālā "Londongrad", ziņo medijs "Guardian". Seriālā pamatā būs Alana Kouela grāmata "The Terminal Spy".

Seriāls "Londongrad" nav vienīgais tapšanā esošais televīzijas projekts par Aleksandru Ļitviņenko, kurš smagi saindējās pēc tikšanās ar diviem Krievijas aģentiem Londonas viesnīcā "Millennium" un nomira pēc trīs nedēļām slimnīcā. Zināms, ka bijušo krievu spiegu atveidos arī aktieris Deivids Tenants kanāla ITV veidotā četru sēriju seriālā, kas vēstīs par Ļitviņenko saindēšanu un viņa atraitnes Marinas pūliņiem piespiest britu valdību nosaukt vīra slepkavu vārdus un atzīt Krievijas atbildību (2021. gada septembrī Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludināja Krieviju par vainīgu Ļitviņenko nāvē).

Aleksandrs Ļitviņenko, kurš strādāja Krievijas Federālajā drošības dienestā (FSB) par organizētās noziedzības apkarošanas virsnieku, aizbēga uz Londonu 2000. gadā, kur kļuva par rakstnieku, žurnālistu un asu Vladimira Putina kritiķi. No 2003. gada līdz savai nāvei viņš darbojās arī kā pretizlūkošanas virsnieks, kurš konsultēja MI6 par Krievijas organizēto noziedzību. Kamēr Ļitviņenko gulēja uz nāves gultas Londonas Universitātes koledžas slimnīcā, viņš sadarbojās ar Skotlendjarda izmeklētājiem, lai atklātu pats savu slepkavību, un palīdzēja izsekot pēdām, kas veda no nāvējošās tējas tases līdz viņa bijušajam kolēģim Krievijas slepenajā dienestā.

Šobrīd nevienam no abiem minētajiem televīzijas seriāliem vēl nav izziņots iznākšanas datums. "Londongrad" scenāriju rakstīs Deivids Skarpa, kura pēdējais zināmākais darbs ir "Amazon" alternatīvās vēstures seriāls "The Man in the High Castle" pēc Filipa K. Dika romāna motīviem.

Līdzās dalībai seriālā "Londongrad" Benedikts Kamberbačs būs redzams arī Doktora Streindža lomā "Marvel" supervaroņu grāvējfilmās "Spiderman: Far From Home", kas iznāks jau šī gada decembrī, un "Multiverse of Madness", kuras iznākšana plānota 2022. gadā.