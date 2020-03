Berlināles 'Zelta lāci' saņēmušajam režisoram Rasulofam jāizcieš cietumsods Irānā

Vien dažas dienas pēc Starptautiskā Berlīnes kinofestivālā galvenās balvas – "Zelta lāča" – saņemšanas, Irānā uz cietumsoda izciešanu izsaukts režisors Mohammads Rasulofs.

Viņam brīvības atņemšana tika piespriesta 2019. gadā. Režisoru atzina par vainīgu pretvalstiskas propagandas izplatīšanā tieši ar savām filmām. Rasulofam arī aizliedza pamest Irānu, kā arī divus gadus filmēt jaunas filmas.

Šobrīd Irānas varasiestādes paziņojušas, ka Rasulofam nepieciešams arī izciest piespriesto cietumsodu. Par to "Associated Press" paziņoja Rasulofa advokāts.

Kinorežisors piespriestu sodu apstrīdēja, taču tas netika pieņemts. Kā medijiem pastāstīja Rasulofa advokāts, režisors nedomā padoties un plāno vēlreiz apstrīdēt spriedumu.

Liegums pamest Irānu bija arī iemesls, kāpēc viņš neapmeklēja šā gada Berlīnes kinofestivālu, kura konkursa programmā bija iekļauta viņa kinolente "There Is No Evil" ("Nav ļaunuma"), kas festivāla noslēgumā ieguva galveno – labākās filmas balvu. Arī uz noslēguma ceremoniju Rasulofs nevarēja ierasties un par godalgu pateicās ar videozvana starpniecību.

Kinolente vēsta par ierobežojumiem individuālajai brīvībai autoritārā režīmā un tajā kritiski vērtēts nāvessods Irānā. Pateicoties par piešķirto balvu, Rasulofs sacīja, ka tā ir par "atbildības uzņemšanos despotisma apstākļos".

Arī iepriekš režisoram ticis liegts nodarboties ar kino, tāpēc Berlīnes kinofestivālā uzvarējusī filma uzņemta slepenībā.

Jau 2010. gadā Mohammadam Rasulofam tika piespriesti seši gadi cietumā. Viņu apsūdzēja nacionālās drošības apdraudēšanā un pretvalstiskas propagandas izplatīšanā. Vēlāk spriedumu mīkstināja līdz vienam gadam cietumā, taču tik un tā beigās viņš uz cietumu netika izsaukts.

2017. gadā Rasulofs Kannu kinofestivālā saņēma "Un Certain Regard " konkursa programmas galveno balvu par filmu "A Man of Integrity". Toreiz pēc atgriešanās no Francijas dzimtenē režisoram tika atņemta pase un aizliegts uzņemt jaunas filmas.

Jau ziņots, ka 70. Starptautiskais Berlīnes kinofestivāls notika no 20. februāra līdz 1. martam. Berlīnes kinofestivāla žūriju šogad vadīja britu aktieris Džeremijs Aironss.