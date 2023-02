Berlīnes kinofestivāla Eiropas filmu tirgus uzmanības centrā būs Baltijas valstis

No 16. līdz 26. februārim Vācijā norisināsies ikgadējais starptautiskais Berlīnes kinofestivāls, kura programmas daļa ir Eiropas filmu tirgus / European Film Market (EFM). Tā uzmanības centrā šogad ir Baltijas valstis, tai skaitā Latvija, tāpēc no 17. līdz 22. februārim ir plānota īpaša programma "Baltic Countries in Focus".

Kā atgādina Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, pirmoreiz pēc pandēmijas Berlināle atkal pilnīgi klātienē. Savukārt būšana īpašā statusā Eiropas filmu tirgū Baltijas valstu kinoindustriju dzīvē ir pirmais tik augsta līmeņa sadarbības pasākums. "Tā ir kopīga platforma vienā no svarīgākajiem Eiropas kinofestivāliem, iespēja pozicionēt Baltiju kā spēcīgas kinomākslas un profesionālas ražošanas reģionu, popularizēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas konkurētspēju Eiropas mērogā un vēl plašāk," saka Matīsa.

Berlinālē ieradīsies visu trīs valstu kultūras ministri un Eiropas filmu tirgū darbosies Baltijas valstu stends – pirmoreiz visām trim valstīm kopīgs –; gatavošanās šim organizatoriski sarežģītajam pasākumu ciklam visās trīs valstīs noritējusi jau kopš 2022. gada beigām. Eiropas Filmu tirgus atklāšanas vakarā 17. februārī muzicēs arī Latvijas čellu grupa "Melo M", kuras sastāvā ir pieredzējušais un titulētais kinomūzikas komponists Kārlis Auzāns.

Baltijas valstu fokusa programmas ietvaros katru dienu paredzēti dažādi pasākumi, izvirzot priekšplānā atšķirīgus kinoindustrijas aspektus. Aktīvo producentu izlasē "Baltic Upcoming Producers" Latviju pārstāvēs Guntis Trekteris, Alise Ģelze, Inese Boka-Grūbe un Matīss Kaža, katram no viņiem būs iespēja prezentēt savus aktuālos filmu projektus (paralēli tam producente Alise Ģelze aicināta arī strādāt bērnu filmu konkursa Generation Kplus žūrijā). Cita programma kopražojumu tirgus ietvaros, "Visitors Programme", pavērs iespējas trim jaunām Latvijas producentēm – Paulai Jansonei (studija VFS Films), Alisei Rogulei (Mima Films) un Ingai Praņevskai (KultFilma).

Eiropas Filmu tirgus sadaļā "Berlinale Series Market" Eiropas profesionāļi tiks iepazīstināti ar kvalitatīvu daudzsēriju filmu projektiem, kas šobrīd top Baltijā, Latviju pārstāvēs gan seriāli "Dumpis" (studija Cinevilla Films), "Pansija pilī" (studija Mistrus Media) un "Padomju džinsi" (studija Tasse Film), kas finansēti ERAF projektā "Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju", gan filmu servisa kategorijā ietilpināmais darbs pie Vācijas seriāla "Sissi" (2022). Dokumentālo projektu sesijā "Rough Cut Presentation" Latviju ar savām topošajām filmām pārstāvēs producenti Uldis Cekulis un Guntis Trekteris, režisors Staņislavs Tokalovs, sesiju vadīs kinozinātniece, Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma vadītāja Zane Balčus. Baltijas un Latvijas filmas tiks demonstrētas arī atsevišķos Eiropas filmu tirgus seansos, bet Berlināles konkursos Latviju pārstāv režisora Vitālija Manska dokumentālā filma "Austrumu fronte" (līdzautorībā ar ukraiņu režisoru Jevhenu Titarenko) un filmu studijas "Rija" mazākuma kopražojums, pilnmetrāžas animācijas filma "Meitene un dzinējsuns".

Berlīnes starptautiskais kinofestivāls ir viens no nozīmīgākajiem un visvairāk apmeklētajiem kinofestivāliem pasaulē. Pirmo reizi tas notika 1951. gadā Rietumberlīnē.