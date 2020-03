Berlīnes kinofestivāla 'Zelta lāci' ieguvis Irānā aizliegtais režisors Mohammads Rasulofs

70. Berlīnes kinofestivāla galveno balvu "Zelta lācis" sestdienas vakarā ieguva Irānas režisors disidents Mohammads Rasulofs par filmu "There Is No Evil" ("Nav ļaunuma").

Kinolente vēsta par ierobežojumiem individuālajai brīvībai autoritārā režīmā un tajā kritiski vērtēts nāvessods Irānā.

Rasulofs, kura filmas Irānā ir aizliegtas un kuram nav atļauts atstāt valsti, uzrunājot Berlīnes kinofestivāla preses konferenci pa mobilo tālruni, sacīja, ka filma "Nav ļaunuma" ir par atbildības uzņemšanos despotisma apstākļos.

Festivāla otro svarīgāko godalgu – žūrijas balvu – saņēma amerikāņu režisores Elīzas Hitmenas drāma "Never Rarely Sometimes Always" ("Nekad reti dažreiz vienmēr"). Tā vēsta par 17 gadus vecu jaunieti no Pensilvānijas, kura spiesta doties uz Ņujorku, lai pārtrauktu neplānotu grūtniecību.

Kā labākais aktieris tika godalgots itālietis Elio Džermano par mākslinieka Antonio Ligabes tēlojumu filmā "Volevo nascondermi" ("Es gribēju paslēpties").

Par labāko aktrisi tika atzīta vāciete Paula Bēra par lomu Vācijas un Francijas kopražojuma mīlas drāmā "Undine" ("Undīne").

Labākā režisora balva tika piešķirta dienvidkorejietim Honam Sansu par drāmu "The Woman Who Ran"("Sieviete, kura aizbēga") – minimālistisku filmu par sievieti, kuras vīrs devies komandējumā.

Kā labākie scenāristi tika godalgoti itāliešu brāļi Fabio un Damiāno d'Innocenco par scenāriju Itālijas un Šveices kopražojuma drāmai "Favolacce".

Balvu par izcilu māksliniecisko sniegumu saņēma vācu operators Jirgens Jirgess par darbu pie Vācijas, Ukrainas, Lielbritānijas un Krievijas kopražojuma drāmas "DAU Natasha" ("DAU. Nataša").

Franču traģikomēdijai "Effacer l'historique" par sabiedrību interneta laikmetā tika piešķirts kinofestivāla 70. gadadienas "Sudraba lācis".

Berlīnes kinofestivāla žūriju šogad vadīja britu aktieris Džeremijs Aironss.