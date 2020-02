Billijas Eilišas 'Yesterday' un Fīniksa asaras. 'Oskara' ceremonijas spilgtākie mirkļi

Ar šampanieša straumēm, grezniem tērpiem, sarkano paklāju un prieka asarām 9. februāra vakarā (Latvijā 10. februāra agrās rīta stundās) Losandželosā tika aizvadīta 92. ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" ceremonija. Arī šogad tā iztika bez vadītāja, bet pasākumu atklāja dziedātājas un aktrises Džanelas Monē priekšnesums, vispirms ar tituldziesmu no filmas "It's a Beautiful Day in the Neighborhood", bet vēlāk viņai pievienojās dejotāju pulciņš, tērpušies aktuālo filmu tēlu kostīmos. Ceremonijas viesus izklaidēja arī dažādi citi priekšnesumi un aizkustināja uzvarētāju pateicības runas, kuras vairāki balvu saņēmēji izmantoja, lai paustu savus uzskatus par dzimumu vienlīdzību, klimata pārmaiņām un citām aktuālām tēmām. Piedāvājam atskatu uz spilgtākajiem mirkļiem šā gada "Oskara" balvas ceremonijā.