Laikā, kurā mums patīk stumdīt šurpu turpu robežu tam, kas kvalificējas kā joks, un tam, kas kvalificējas kā laikmetam neatbilstošs un aizskarošs apvainojums, ir veselīgi, ja ierodas kāds no malas un par stulbeņiem nekritiski nosauc visas iesaistītās puses. "Netflix" veikums "Death to 2021" vairāk vai mazāk izdara tieši to, turklāt nevarētu teikt, ka bez pamata. Mēs šķietami neko neesam mācījušies no 2020. gada, un jau tas bija drausmīgs periods sabiedrībai.

Jā, varbūt raksta ievads izklausījās nedaudz kategorisks, taču atbildi sev pilnīgi godīgi: vai, vērtējot paškritiski, mēs varam sev dot sekmīgu atzīmi par uzvedību aizvadīto divu gadu laikā?

"Gadu beidzam tieši tā, kā to iesākām. Polarizēti un sadalīti, progresīvie pret konservatīvajiem, vakcinētie pret nevakcinētajiem, zinātne pret... lai arī kas, pie velna, pretējais, sasodīts, būtu zinātnei," saka filmas narators Laurens Fišburns. "Death to 2021" visādā ziņā ir turpinājums pagājušā gada filmai "Death to 2020".