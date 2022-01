CNN Films un HBO Max uzņēmuši dokumentālu filmu par Navaļniju

ASV telekanāla CNN kinofilmu nodaļa "CNN Films" un straumēšanas platforma "HBO Max" ir uzņēmušas dokumentālu filmu par Krievijas opozicionāru Alekseju Navaļniju, un tās pirmizrāde paredzēta "HBO Max", pavēstīja Navaļnijs savā "Instagram" kontā.

"Es grasījos šo dienu pavadīt skaists un saposies - smokingā un ar šampanieša glāzi pirmizrādē, bet pavadīšu to kā parasti - zābakos, cietuma drēbēs un ar tējas krūzīti," sacīja Navaļnijs.

Viņš pastāstīja, ka filmas veidošana sākotnēji tika turēta noslēpumā. Uzņemšanu sāka politiķa līdzgaitniece Marina Pevčiha, iemūžinot viedtālrunī "iPhone" kadrus no viņa dzīves. Vēlāk projektam pievienojies kanādiešu režisors Daniels Roers, kurš jau bija uzņēmis filmu par bulgāru pētniecisko žurnālistu Hristo Grozevu. Roers bijis klāt Navaļnija indētāju atmaskošanas brīdī un bijis kopā ar viņa komandu līdz Navaļnija aizturēšanai.

"Laba ziņa: filma ir gatava, un jūs to noteikti noskatīsieties agrāk par mani. Pasaules pirmizrāde notiks kuru katru brīdi, bet pēc tam, es ceru, jūs aiziesiet arī uz šo filmu kino," cerīgi sacīja Navaļnijs.

Lietotnē "Instagram" prieku par jauno filmu pauda arī opozicionāra sieva Jūlija Navaļnaja.

Filma "Navalny" ("Navaļnijs"), kas raksturota kā dokumentāls trilleris, seko politiķa dzīvei, kurš 2020.gada augustā izdzīvojis noindēšanas mēģinājumā. Mēnešiem ilgi veseļojoties Vācijā, viņš uzzina šokējošas lietas par šo atentāta mēģinājumu un nolemj atgriezties dzimtenē. Neraugoties uz riskiem, viņš labprātīgi atgriežas Krievijā 2021. gada janvārī, bet tiek aizturēts neilgi pēc nolaišanās Maskavā.

Filmas producenti ir kanādiešu aktrise un kinematogrāfiste Odesa Reja no "Raefilm Studios", amerikāņu producentes Daiena Beikere un Melānija Millere no studijas "Fishbowl Films", un amerikāņu producents Šeins Boriss no studijas "Cottage M". Izpildproducenti ir Eimija Entelisa un Kortnija Sekstone no "CNN Films", kā arī Marija Pevčiha.

Filmas straumēšanas tiesības pieder "HBO Max" un "CNN+".

Navaļnijs pērnā gada 17. janvārī tika aizturēts Maskavas Šeremetjevas lidostā pēc atgriešanās no Vācijas, kur viņš vairāk nekā četrus mēnešus ārstējās pēc Krievijā notikušās saindēšanas ar ķīmisko ieroci "Novičok".

Navaļnijs uzskata, ka aiz viņa saindēšanas stāv Kremlis, kas šīs apsūdzības noraidījis.

2. februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014. gadā piespriesta nosacīta cietumsoda noteikumu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā.

Kopš marta vidus Navaļnijs atrodas Vladimiras apgabala Pokrovā 2. labošanas darbu kolonijā.