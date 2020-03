'Covid-19' dēļ pārceļ jaunākās Džeimsa Bonda filmas pirmizrādi

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ veidotāji atlikuši jaunās Džeimsa Bonda sērijas filmas "No Time to Die" izrādīšanu, vēsta "The Verge".

Filmas pirmizrāde bija paredzēta šā gada 31. martā, Londonā. Jaunais filmas izrādīšanas laiks pārlikts uz šī gada novembri.

Filmas izstrādātāji MGM, "Universal" un producenti Barbara Brokoli un Maikls Vilsons paziņojumā norāda, ka pēc rūpīgām pārdomām un pašreizējās tirgus situācijas izvērtējuma pieņemts lēmums filmas demonstrēšanu pārlikt uz šī gada novembri.

Kā uzsver medijs, neilgi pirms šī paziņojuma slavenās franšīzes fanu blogā MI-6 HQ tika publicēta atklāta vēstule, kurā aicināts filmas atklāšanu atlikt. "Filmas fanu un viņu ģimenes locekļu veselība visā pasaulē ir krietni svarīgāka," minēts vēstulē. Tāpat vēstulē brīdināts, ka pirmizrāde šī gada aprīlī vīrusa izplatības laikā varētu būt iznīcinoša filmas kases ieņēmumiem.

Jaunākā Bonda filma ir pirmā, kura, kamēr zinātnieki un valstis cīnās pret jaunā koronavīrusa izplatību, atliek filmas izrādīšanu, uzsver "The Verge".

"No Time to Die" būs kino vēsturē jau 25. Džeimsa Bonda sērijas filma. Sākotnēji bija iecerēts, ka to veidos režisors Denijs Boils, taču pēc radošām domstarpībām ar scenārija autoru Džonu Hodžu, abi filmas radošo komandu pameta. 2018. gada rudenī tapa zināms, ka jauno "bondiādes" filmu veidos japāņu izcelsmes amerikāņu režisors Kerijs Fukunaga.

Filmā būs redzami aktieri Rami Maleks, Naomi Harisa, Džefrijs Raits, Kristofers Valcs, Ralfs Fainss, kā arī franču aktrise Lea Sedū Bonda meitenes lomā.

Filma būs pēdējā, kurā leģendāro aģentu 007 atveidos britu aktieris Daniels Kreigs. BBC kino eksperti uzskata, ka šis varētu būt labākais no visiem Daniela Kreiga Bonda atveidojumiem.