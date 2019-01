Santamonikā, Kalifornijā, svētdien, 13. janvārī, "Critics' Choice" balvu ceremonijā triumfēja Alfonso Kuarona filma "Roma", kas izcīnīja balvu kā labākā filma un labākā filma svešvalodā, kā arī tika godalgota par labāko režisora un operatora darbu.

Galvenās godalgas televīzijas kategorijās saņēma seriāli "The Americans" ("Amerikāņi") un "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Kinofilmu konkurencē filmas "Vice" zvaigzne Kristians Beils saņēma labākā aktiera godalgu, savukārt labākās aktrises godalgu saņēma "Lady Gaga" par veikumu filmā "A Star Is Born" ("Zvaigzne ir dzimusi") un Glena Klouza par lomu filmā "The Wife" ("Sieva").

"Lady Gaga" par kompozīciju "Shallow" saņēma labākās dziesmas balvu.

Par otrā plāna lomām tika godalgoti Maheršala Ali ("Green Book"; "Zaļā grāmata") un Redžina Kinga ("If Beale Street Could Talk"; "Bilstrītas blūzi").

Scenārija godalgas saņēma Pols Šreiders ("First Reformed") un Barijs Dženkinss ("If Beale Street Could Talk"), savukārt filmas "Eighth Grade" zvaigzne Elsija Fišere tika godalgota kā labākā jaunā aktrise.

Komēdiju kategorijās galvenās balvas saņēma "Crazy Rich Asians" ("Pasakaini bagāti"), bet Kristians Beils un Olīvija Kolmane saņēma godalgas par aktierdarbu. Kā labākā asa sižeta filma tika godalgota kinolente "Mission: Impossible — Fallout" ("Neiespējamā misija: Sekas").

Televīzijas kategorijās seriāls "The Americans" tika godalgots kā labākais seriāls-drāma, bet "The Marvelous Mrs. Maisel" saņēma labākā seriāla-komēdijas godalgu.