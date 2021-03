ASV kritiķu godalgas "Critics' Choice" ("Kritiķu izvēle") balvu pasniegšanas ceremonijā svētdien triumfēja režisores Hlojas Žao filma "Nomadland" ("Klejotāju zeme"), kas prestižo godalgu saņēma labākās filmas un labākā režisora kategorijās.

"Nomadland" saņēma arī godalgas par labāko operatora darbu un adaptēto scenāriju, nostiprinot filmas līderpozīcijas starp pretendentiem uz "Oskara" balvām.

Koronavīrusa pandēmijas dēļ ceremonija šogad notika hibrīdformātā, apvienojot klātienes ceremoniju ar virtuālu pasākumu.

Labākā aktiera godalga par veikumu filmā "Ma Rainey's Black Bottom" ("Mā Reinija: Blūza māte"" ) tika piešķirta Čedvikam Bousmenam, kas augustā aizgāja no dzīves, zaudējot cīņā ar audzēju.

Par lomu filmā "Promising Young Woman" ("Daudzsološa jauna sieviete") labākās aktrises godalgu saņēma Kerija Maligana. Šī kinolente tika godalgota par labāko oriģinālo scenāriju.

Labākā ansambļa godalgu saņēma darbs "The Trial of the Chicago 7" ("Čikāgas septītnieka prāva").

Televīzijas godalgu kategorijās triumfēja seriāls "The Crown" ("Kronis"), saņemot četras godalgas, arī labākā seriāla drāmas kategorijā.

Nominācijas "Oskariem" tiks izziņotas 15. martā, bet pati godalgu ceremonija šogad atlikta uz 25. aprīli.