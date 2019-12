Dāvja Sīmaņa filmu 'Tēvs Nakts' demonstrēs ASV Kinoakadēmijas biedriem

Savu ceļu pie skatītājiem ASV uzsākusi Dāvja Sīmaņa filma "Tēvs Nakts" (The Mover). Filma "Tēvs Nakts" ir Latvijas pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā ārzemju filma", kur šogad atlasīts rekordliels skaits – pavisam 93 filmas no visas pasaules.

Kā informē filmas veidotāji, jau 13. novembrī notika pirmais filmas "Tēvs Nakts" seanss ASV Kinoakadēmijas locekļiem Losandželosā. Kā informēja filmas publicitātes veidotāja ASV, "Keen&Kollar" pārstāve Jana Kīna, tad vairāki ASV Kinoakadēmijas locekļi pēc seansa atzīmējuši spēcīgo filmas stāstu. Nākamais filmas īpašais seanss un pieņemšana ASV Kinoakadēmijas locekļiem Losandželosā notiks 3. decembrī ar filmas režisora Dāvja Sīmaņa un Latvijas Republikas goda konsula Kalifornijā Jura Bunka piedalīšanos, bet 8. decembrī filma tiks izrādīta Santa Monikā.

Filma "Tēvs Nakts" ir patiess stāsts par latvieti Žani Lipki, kurš Otrā pasaules kara laikā Rīgā izglāba vairāk nekā piecdesmit cilvēku. Filma veidota filmu studijā "Mistrus Media" Nacionālā Kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" ietvaros. Filmas starptautiskā pirmizrāde bija Maskavas Starptautiskā festivāla ietvaros 2019. gada aprīlī. 2018. gadā filmas režisors, operators, māksliniece un aktrise par savu sniegumu saņēma Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps".

"Žaņa Lipkes stāsts nav vienkāršs, un filma par Žani Lipki nav tipiska holokausta filma. Viņa personība bija ļoti pretrunīga – Žanis bija ļoti empātisks, tajā pašā laikā arī azartisks, viņš bija cilvēks no kura neviens neko negaidīja. Tieši šo savu īpašību dēļ viņš vācu okupācijas laikā Rīgā spēja no drošas nāves izglābt daudzus ebrejus. Un, kas ir apbrīnojami, Žanis šīs glābšanas operācijas atšķirībā no citiem tādiem slaveniem glābējiem kā Šindlers, kuram piederēja fabrika, vai Vallenbergs, kuram bija pieejami dažādi diplomātiski kanāli, spēja paveikt bez kādiem palīglīdzekļiem. Tieši Žaņa Lipkes personības mistērija bija viens no lielākajiem iedvesmas avotiem filmas tapšanas laikā", tā intervijā novembra vidū ASV kinopublicistei Sidnijai Levinai stāstīja filmas režisors Dāvis Sīmanis.

Filma jau demonstrēta vairāk nekā 40 filmu festivālos visā pasaulē. Novembra beigās filma bija skatāma Eiropas Savienības filmu festivālā Kanādas pilsētās – Toronto, Otavā,Vankūverā un Kalgarijā, bet 18. novembra vakarā filmu demonstrēja Lielbritānijā Londonas Ebreju filmu festivālā. Oktobrī 35. Starptautiskajā Haifas filmu festivālā, konkursā programmā "Between Israeli ans Jewish Identity Competiton" filma ieguva labākās ārzemju filmas balvu. Konkursa žūrija, kurā bija Izraēlas filmu festivāla Parīzē direktore, rakstniece un žurnāliste Helene Šūmane, bijušais Telavivas sinematēkas direktors Alon Garbuzs, operators Amnons Zlajets, savu lēmumu apbalvot filmu "Tēvs Nakts" pamatoja, ka filma ir stāsts par cilvēku, kurš, negribēdams būt varonis, ar savu rīcību parādīja izcilu cilvēcisku lielumu.

Jau ziņots, ka filma "Tēvs Nakts" tapa programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".