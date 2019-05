'Delfi' no Kannām: Pasaules pirmizrādi piedzīvojusi Jura Kursieša skaudrā drāma 'Oļegs'

Piektdien, 17. maijā, Kannu kinofestivāla sadaļā "Director's Fortnight" skatītāju pilnā zālē kinoteātrī "Theatre Croisette" pirmizrādi piedzīvoja latviešu režisora Jura Kursieša drāma "Oļegs", tādējādi kļūstot par trešo Latvijas pilnmetrāžas spēlfilmu, kas līdztekus Lailas Pakalniņas "Kurpei" un Rolanda Kalniņa "Četriem baltiem krekliem" jebkad izrādīta prestižajā kino festivālā. Kopumā filmai festivālā paredzēti četri seansi.

Vēsturiskajā pirmizrādē Francijas Rivjēras kūrortpilsētā klātesošs bija filmas radošās komandas kodols – režisors un scenārija autors Juris Kursietis, scenārija autore Līga Celma-Kursiete, galvenās lomas atveidotājs lietuviešu jaunais aktieris Valentīns Novopoļskis (Valentin Novopolskij), otrā plāna lomu izpildītāji – poļu aktieri Dāvids Ogrodņiks (Dawid Ogrodnik), Anna Pročņiaka (Anna Prochniak) un Ādams Šiškovskis (Adam Szyszkowski), kā arī operators Bogumils Marcins Godfrejovs (Bogumil Marcin Godfrejow).

Kā atklāja Juris Kursietis, ideja par skaudrās drāmas "Oļegs" scenāriju radusies vēl pirmās spēlfilmas "Modris" uzņemšanas laikā. Iedvesmas avots tai ir režisora drauga un kolēģa (viņš arī filmas scenārija autors) žurnālista Kaspara Odiņa inervija ar vīrieti, kuru, izmantojot viņa bezpalīdzīgo stāvokli, ar psiholoģisku un fizisku vardarbību bija paverdzinājis darba devējs Beļģijā. Vīrieša dzīvesstāsts iespiedies atmiņā, tāpēc pēc "Modra" pabeigšanas Kursietis vaicājis pēc intervijas ieraksta. Noklausījies to, iespaids kļuvis vēl dziļāks, tāpēc ķēries pie scenārija rakstīšanas, kā arī sīkākas apstākļu un tēlu izpētes, kas īpaši bija nepieciešama varmākas Andžeja tēla veidošanā.

Lielākā daļa Kursieša filmā redzamo aktieru ir augstas raudzes profesionāļi, kuri izvēlēti starptautiska kastinga ceļā. "Mēs izsūtījām uz vairākām krievu valodā runājošām valstīm un teātriem uzsaukumu, ka meklējam aktierus. Saņēmām daudz pieteikumu – no Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas. Taču, kad atvēru "YouTube" video, ko bija sūtījis Valentīns, uzreiz sapratu, ka pie viņa arī apstāšos. Viņš momentā piesaistīja manu uzmanību. Valentīnu es izvēlējos vēl divus gadus pirms filmēšanas uzsākšanas," pasaules pirmizrādē atklāja Kursietis. Līdztekus cilvēku paverdzināšanas problemātikai, ar ko nereti saskaras viesstrādnieki, viņš arī izcēla joprojām neatrisināto nepilsoņu jautājumu postpadomju telpā, proti, viņu nelojalitāti mītnes valstij, ko mērķtiecīgi un uzstājīgi arvien veicina Krievijas propaganda.

Valentīns, vaicāts, vai nebija smagi iejusties modernās verdzības upura tēlā, atklāja, ka tas nācies diezgan viegli, jo varējis Oļegu sajust un identificēties ar viņu. To arī uzsver filmas režisors, proti, ka viņa darbs pārstāv tos simtiem tūkstošu cilvēku, kuri šādi dzīvo – gan brīvprātīgi, gan piespiedu kārtā: "Tas nav tikai izmantotais latvietis Beļģijā vai igaunis Īrijā. Lai kāda būtu paša Oļega personība, neviens nav pelnījis nonākt zem tāda fiziskā un psiholoģiskā terora, kādu piedzīvo Oļegs. Katrs, kurš dzīvē piedzīvojis vardarbību no darba devēja, drauga, ģimenes locekļa vai mīlnieka, spēs identificēties ar Oļegu."

Filma, kuras varoņi kopumā runā piecās valodās – krievu, latviešu, poļu, angļu un franču –, uzņemta dažādās vietās Latvijā un Beļģijā, kur filmēšanas komanda iepriekš vairākkārt devās izpētes braucienos. Kursietis atklāja, ka, meklējot filmēšanas vietas, vairākkārt saskāries ar vietējo skepsi, proti, ka viņa veidotais stāsts neatbilst patiesībai, jo Beļģijā "tādas lietas" vis nenotiek.

Klaustrofobiskā un reālistiskā drāma "Oļegs", kas Latvijas pirmizrādi piedzīvos 4. oktobrī, ir stāsts par Latvijas nepilsoni, pēc profesijas miesnieku, kurš, lai atdotu parādus, devies strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Nepilsoņa statuss gan viņam liedz strādāt legāli, tāpēc ir jāizmanto vidutāja pakalpojumi, kurš patur pusi peļņas. Pēc nelaimes gadījuma darba vietā Oļegs paliek svešā valstī bez ienākumiem, tādēļ pieņem poļa Andžeja piedāvājumu nākt strādāt pie viņa. Sākumā viss arī šķietami rit pēc plāna, taču pamazām atklājas Andžeja patiesā daba. Solījumi netiek pildīti, un soli pa solim Andžejs Oļegu salauž gan fiziski, gan psiholoģiski. Brīdī, kad Oļegs sasniedz zemāko savu dzīves punktu, viņš tomēr nepadodas, un neskatoties uz savu gana vājo raksturu, iztaisno muguru dzīves pārbaudījumu priekšā.



Oļega paverdzinātāju Andžeju atveido Dāvids Ogrodņiks, kurš spēlējis arī vienu no galvenajām lomām poļu režisora Pāvela Pavļikovska ar "Oskaru" apbalvotajā filmā "Ida", savukārt Anna Pročņiaka ir viena no galveno lomu atveidotājām filmā "The Innocents", kas nominēta prestižajai Cēzara balvai Francijā. Filmā līdzās zvaigžņotajam citvalstu aktieru sastāvam redzami arī Guna Zariņa, Edgars Samītis, Jurijs Djakonovs, Baiba Broka, Andris Keišs un Ivars Krasts.

"Oļegs" ir Jura Kursieša otrā pilnmetrāžas spēlfima, un tā ir Latvijas filmu studijas "Tasse Film", Lietuvas un Beļģijas kopražojums, kas tapis ar Latvijas Nacionālā kino centra, Lietuvas Nacionālā kino centra, Beļģijas Nacionālā kino centra, Francijas Nacionālā filmu centra, "Umedia", "uFund" un "Tax Shelter" atbalstu.

72. Kannu starptautiskais festivāls norisinās no 14. līdz 25. maijam, un līdztekus "Oļega" pirmizrādei Latvijas vārds festivāla programmā parādās ne vienu reizi vien – izrādīta tiek somu režisora J. P Valkeapää filma "Suņi nevalkā bikses" (Dogs Don't Wear Pants), kuras producēšanā piedalījusies studija "Tasse Film". Eiropas daudzsološāko jauno producentu divdesmitniekā, sadaļā "Producers on the Move" piedalās studijas "Mistrus Media" producente Inese Boka-Grūbe, savukārt tirgus sadaļā "Marché du Film" notiek Latvijas filmu izrādīšana – Dāvja Sīmaņa "Tēvs Nakts", filmu studijas "Rija" līdzproducētā pilnmetrāžas animācijas filma "Lote un pazudušie pūķi", kā arī Ginta Zilbaloža debijas pilnmetrāžas animācijas filma "Projām".

Tradicionāli darbojas arī Latvijas paviljons, kas veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Rīgas Filmu fondu, kur pasaules kino nozares pārstāvji tiekas ar Latvijas filmu producentiem un citiem nozares profesionāļiem.