Divi Latvijas animācijas projekti nominēti 'Eurimages' kopražojumu attīstīšanas balvai

Divu Latvijas pilnmetrāžas animācijas filmu projekti, kas top ar Nacionālā Kino centra (NKC) finansiālu atbalstu, – Edmunda Jansona filma "Laimīgie" un Ginta Zilbaloža filma "Straume" – nominēti "Eurimages" kopražojumu attīstīšanas balvai forumā "Cartoon Movie", kas 8. martā sāksies Francijas pilsētā Bordo, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiropas kopražojumu fonda balva "Eurimages Co-production Development Award" ir finansiāls atbalsts 20 000 eiro apmērā, ko fonds dibinājis, lai iedrošinātu un atbalstītu starptautiskus kopražojumus jau projekta sākumstadijā. Kā norāda Matīsa, gada laikā šādas balvas tiek piešķirtas septiņos lielākajos Eiropas kopražojumu forumos un filmu projektu tirgos, un Francijas forums "Cartoon Movie" hronoloģiski seko Roterdamas un Berlīnes kinofestivālu filmu tirgiem.

"Cartoon Movie" ir pilnmetrāžas animācijas filmu projektiem veltīts forums, kas dibināts 1999. gadā un statistikas sadaļā uzrāda, ka kopš tā laika 423 filmas ar šī foruma palīdzību atradušas finansējuma iespējas. "Cartoon Movie" ir iespēja topošo filmu producentiem prezentēt savus projektus, meklējot līdzfinansētājus, kopražotājus un starptautiskus izplatītājus; arī studijas "Atom Art" iepriekšējā pilnmetrāžas animācijas filma, Simtgades programmā veidotā "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" (2018) forumā "Cartoon Movie" atrada kopproducentus un filmas izplatītājus, kas nodrošināja filmas izrādīšanu Francijas, Spānijas, Polijas un Benelux valstu kinoteātros, arī televīzijas kanālā HBO.

Šogad no 47 projektiem, kas iekļauti foruma tirgus skatēs, "Eurimages" balvai nominēti astoņi darbi no dažādām Eiropas valstīm, un divas topošās filmas šajā izlasē veido Latvijas režisori, abu filmu projekti atbalstīti Nacionālā Kino centra 2021. gada ražošanas konkursā.

Studijas "Atom Art" pilnmetrāžas animācijas filma "Laimīgie / Born Happy" top, iedvesmojoties no Luīzes Pastores grāmatas "Laimes bērni", un stāsta par pētnieka un piedzīvojumu meklētāja Aleksandra Laimes bērniem Ilzi un Aleksi. Māsas un brāļa piedzīvojumi risinās Amazones džungļos, kur vecāku prombūtnes laikā mazais Aleksis pazūd un Ilze dodas viņu meklēt. Pēc daudziem bīstamiem un smieklīgiem piedzīvojumiem abi atgriežas mājās, pa ceļam izglābjot no malumedniekiem retās dzīvnieku sugas un, iespējams, atklājot Velna kalna noslēpumu.

Foto: Kadrs no filmas "Laimīgie"

Filmas radošajā komandā ir režisors Edmunds Jansons, scenārija autores Līga Gaisa un Lote Eglīte, māksliniece Elīna Brasliņa un producente Sabīne Andersone, filma top sadarbībā ar Polijas studiju "Letko" un projekts nupat iesniegts Polijas Filmu institūta kopražojumu konkursā. Studijā "Atom Art" šobrīd norit darbs pie filmas kadrējuma zīmēšanas, risinās filmas fonu un tēlu izstrāde un sagatavošana ražošanai.

Otrs "Eurimages" balvai nominētais darbs ir studijā "Dream Well Studio" topošā pilnmetrāžas animācijas filma "Straume / Flow", kurā Gints Zilbalodis ir gan režisors, gan mākslinieks un komponists, arī viens no scenārija autoriem un producentiem. Plašu ievērību starptautiskajā kinovidē Gints Zilbalodis iekaroja ar savu pirmo pilnmetrāžas animācijas filmu "Projām" (2019), kuru pilnībā izveidoja viens pats; otrās filmas producēšanai pievienojies režisors un producents Matīss Kaža, un šī filma jau sākotnēji tiek veidota kā starptautisks projekts. Francijas kopproducents "Sacrebleu Productions" jau piesaistījis pirmos līdzekļus filmas sagatavošanas posmam Francijā (ap 250 000 eiro), atrasts arī pārdošanas aģents no Francijas, kurš iesaistīsies filmas ražošanas līdzfinansēšanā. Šobrīd aktīvi notiek vides un tēlu konceptu izstrāde komandā, kurā strādā gan Latvijas, gan Francijas un Turcijas mākslinieki, drīzumā iesaistīsies arī papildspēki no Vācijas.

Foto: Kadrs no filmas "Straume".

Filma "Straume" stāsta par individuālistu Kaķi, kurš glābjas no milzu plūdiem, tāpēc spiests stāties pretī savām lielākajām bailēm un iemācīties draudzēties un sadarboties ar dažādu raksturu zvēriem, nonākot vienā laivā ar nesavtīgo Kapibaru, mantu vākšanas apsēsto Lemuru, draudzīgi rotaļīgo Retrīveru un līdera dotībām apveltīto Putnu. Filmas pirmizrāde plānota 2024. gadā.

Jāpiebilst, ka 2020. gadā šādu Eurimages balvu forumā "Cinekid Junior Co-production Market" saņēma režisora Pāvela Gumennikova bērnu filmas projekts "Tīģera Martindeila izdzīvošanas skola", ko iecerējusi studija "Baltic Pine Films" (producents Sergejs Serpuhovs), bet 2015. gadā ar šo balvu forumā "Baltic Event Co-production Market" tika atbalstīts Latvijas kopražojums ar Lietuvu, režisora Tomasa Vengra spēlfilma "Dzimtene" (2019).