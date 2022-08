Drūma pasaka pieaugušajiem: vai Geimena 'The Sandman' ekranizācija uzrunās 'Netflix' auditoriju?

Jaunākais straumēšanas giganta "Netflix" dižprojekts – lielbudžeta seriāls "The Sandman" – startē laikā, kad platforma pārdzīvo krīzi. Šobrīd liela jautājuma zīme parādījusies virs daudziem plānotajiem projektiem, un "The Sandman" ir viena no "Netflix" nākotnes cerībām. Lai arī seriāla izejmateriāls ir britu rakstnieka Nīla Geimena kulta statusu iemantojusī komiksu sērija, izskanējušas bažas, ka stāsts ir pārāk specifisks un ilgus gadus uzskatīts par nepiemērotu ekranizēšanai. Vai gotiski baisajam "smilšu vīram" izdosies uzrunāt "Netflix" skatītājus visā pasaulē un atkārtot "Stranger Things" vai "Squid Game" fenomenālos panākumus?

Fantāzijas un šausmu cienītājiem Nīla Geimena vārds pavisam noteikti nav svešs – šī gadsimta sākumā viņu droši var ierindot starp pasaulē populārākajiem žanra pārstāvjiem līdzās Terijam Prečetam, Ursulai Le Gvinai un pašam šausmu karalim Stīvenam Kingam. Cita starpā tas attiecināms arī uz latviešu lasītājiem, kuriem jau kopš 2005. gadā, kad latviešu valodā iznāca Geimena romāns "Nekadiene", tiek regulāri piedāvāti Geimena darbu tulkojumi. Populārākie starp tiem ir romāni "Zvaigžņu putekļi" un "Amerikāņu dievi", kā arī bērnu auditorijai paredzētās "Koralīna" un "Kapsētas grāmata".

Pats Geimens ir atzinis, ka rakstīt viņu visvairāk iedvesmojuši tādi autori kā Klaivs Steiplzs-Lūiss un Lūiss Kerols, un Geimenu droši iespējams saukt par vienu no tiem fantāzijas žanra autoriem, kas centušies sapludināt realitātes un izdomāto pasauļu robežas. No vienas puses viņš radoši izmanto ierastos žanra kanonus un klišejas, bet no otras – tos asprātīgi dekonstruē un papildina ar fantāzijai tolaik vēl neierasti brutālu vardarbību, seksualitāti un personāžu psiholoģiskajām finesēm, visu pārklājot ar sev raksturīgu humora slāni. Geimens tiek dēvēts arī par literāro "hameleonu", kas spējīgs mainīt stilu no grāmatas uz grāmatu, taču lasītājs vienmēr apzinās, ka lasa tieši Geimenu.

Tomēr par rakstnieka "opus magnum" dēvētā komiksu sērija "The Sandman" līdz šim pašmāju lasītājiem gājusi secen, kamēr Rietumu kultūrtelpā jau sen kļuvusi par vienu no žanra nozīmīgākajiem darbiem. 75 izdevumus un 3000 lappušu apjomīgā komiksu sērija, kas iznāca no 1989. līdz 1996. gadam, tiek saukta par vienu no pavērsiena punktiem komiksu žanra vēsturē. Tas ir saturiski blīvs, iztēli raisošs un intelektuāli izaicinošs darbs, kas līdz ar vairāku citu komiksu autoru kā Alans Mūrs un Frenks Millers sasniegumiem pagājušā gadsimta 80.-90. gados pievērsa uzmanību komiksiem arī kā vērā ņemamiem literāriem darbiem, kas spējīgi konkurēt ar grāmatām.

"The Sandman" stāsts nudien nav viegli aptverams, un Geimens apzināti izvairās no klasiskiem pretstatījumiem starp idealizētiem varoņiem un dēmoniskiem ļaundariem, koncentrējoties uz katra personāža unikālo stāstu, kas atrodas viņpus labā un ļaunā robežai. Komiksa centrā ir noslēpumainais Morfejs, sapņu pavēlnieks, kas cenšas atjaunot savu Sapņu karalisti pēc gadsimtu ilga ieslodzījuma cilvēku pasaulē. Savā ceļā cauri laikam un telpai viņš sastop gan citas mītiskas būtnes – Luciferu, Nāvi, dažādus dēmonus un pat murgu cilvēka veidolā, gan cilvēkus, kuri nodibinājuši saikni ar pārdabisko pasauli, tostarp dramaturgu Viljamu Šekspīru, kuram Morfejs dāvā spēju "izsapņot stāstus", taču apmaiņā nolaupa dramaturgam interesi par laicīgo dzīvi.

Pētnieks Frenks Makkonels priekšvārdā "The Sandman" veltītajam eseju krājumam "The Book of Dreams" norāda, ka Morfejs nav dievs, bet ir vecāks par visiem dieviem un patiesībā ir šo dievu radītājs.