Nupat pagājis gads pēc filmas "Dvēseļu putenis" pirmizrādes 2019. gada 8. novembrī. Intervijās un diskusijās par šo filmu priekšplānā parasti ir vīrieši, radot iespaidu, ka kara laikā sievietes loma ir visai nosacīta: karš vairāk ir vīriešu dzimtē. Filmas saīsinātajā versijā, ko demonstrēja arī latviešiem Lielbritānijā, vienas sievietes – Mirdzas – lomas vairs nav vispār. "Dvēseļu puteņa" galvenā varoņa Artūra mīļotā sieviete Marta filmā parādās epizodiski – satiekot Artūru slimnīcā un pēc tam savās lauku mājās.

Martas lomas atveidotājai ventspilniecei Grētai Trušiņai gan nešķiet, ka Martas filmā ir par maz vai ka viņa palikusi nepamanīta. Viņa uzskata, ka katra sieviete filmā ir parādīta ļoti spēcīga, atklājot gan ciešanas, gan katras īpašo lomu kara apstākļos.

Filmēšanās "Dvēseļu putenī", kurai Lāčplēša dienas vakarā būs pirmizrāde Latvijas Televīzijā, ir ietekmējusi arī Grētas attieksmi pret valsti un tās svētkiem – Lāčplēša dienu 11. novembrī un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī. "Tagad man šie svētki ir pavisam citādi, jo, esot daļai no "Dvēseļu puteņa", manī ir vēlme un nepieciešamība vairāk aizdomāties par mūsu valsts varoņiem. Diezgan bieži tāpat vien, arī bez svētkiem, aizstaigāju līdz Brāļu kapiem. Tagad man tā ir īpaša vieta: kā sākums, atspēriena punkts. Tur es vienmēr jūtos ļoti aizkustināta," saka Grēta.

Pēc neveiksmīga mēģinājuma studēt aktiermākslu Grēta ir priecīga, ka iestājusies Latvijas Kultūras akadēmijā, izvēloties studēt audiovizuālo un skatuves mākslu. Viņa grib būt operatore.



Filmā "Dvēseļu putenis" ir pavisam maz sieviešu lomu, bet viena no tām ir Artūra mīļotā sieviete Marta. Kā jūs izvēlējās šai lomai?



Savulaik ar domu – ja nu noderu kādai lomai – pieteicos aģentūrā "Casting Bridge". Biju pamanījusi, ka ļoti ātri un viegli spēju it kā izslēgt pati sevi un pārtapt par kādu citu. Tas arī man ļāva domāt, ka es varētu filmēties, bet nekad to nebiju mēģinājusi. Gadu nevienu "CastingBridge" piedāvājumu nesaņēmu. Tad pamanīju, ka filmai "Dvēseļu putenis" tiek meklēta Martas lomas atveidotāja.