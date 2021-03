‘Dvēseļu puteņa’ komponiste Lolita Ritmanis saņēmusi ASV Komponistu un autoru apvienības balvu

Otrajā ikgadējā ASV Komponistu un autoru apvienības (SCL) balvu pasniegšanas ceremonijā balvu par labāko filmas mūziku saņēmusi "Dvēseļu puteņa" komponiste Lolita Ritmanis, vēsta medijs "Variety".

“Dvēseļu puteņa” komponiste Lolita Ritmanis ieguva balvu par izcilu oriģinālo skaņu celiņu neatkarīgā (ārpus ASV studiju sistēmas tapušā) kino kategorijā, kas, kā raksta “Variety”, ir bijis pārsteigums, ņemot vērā, ka latviešu radītā Pirmā pasaules kara drāma netika plaši izrādīta ASV un neiekļuva nākamajā kārtā uz labākās starptautiskās filmas “Oskara” nomināciju.

Studijas filmas kategorijā balvu ieguva studijas “Pixar” radītās animācijas filmas “Soul” mūzikas autori Trents Reznors, Atikuss Ross un Džons Batiste, bet balvu par labāko dziesmu saņēma balāde “Husavik” no filmas “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”.

Lolita Ritmanis bija viena no trīs nominētajām sievietēm šajā kategorijā, un šis ir otrais gads pēc kārtas, kad SCL balvu saņem sieviete: pagājušajā gadā to ieguva islandiešu komponiste Hildura Gudnadotira par drāmu “Džokers” un Ketrīna Bostika par neatkarīgo filmu “ Toni Morrison: The Pieces That I Am”.

Lolita Ritmanis pēc balvas saņemšanas pauda pateicību filmas komandai: "Tas patiesi ir katra komponista sapnis, veidot mūziku tik vērienīgai un dziļai filmai, kāda ir “Dvēseļu putenis”! Es būšu mūžam pateicīga režisoram Dzintaram Dreibergam un visai filmas komandai, ka man tika dota iespēja komponēt mūziku šai elpu aizraujošajai kara drāmai. Sirsnīgs paldies vairāk nekā simt mūziķiem, kuri pirms diviem gadiem vasarā piedalījās mūzikas ierakstā pašā Rīgas sirdī, un, kuriem pateicoties, Latvija tagad izskan visā pasaulē." Komponiste pieminēja arī Sieviešu kino komponistu aliansi (Ritmanis ir viena no tās dibinātājām), norādot, ka “mēs esam šeit un mūsu balsis tiek sadzirdētas un atpazītas.” Lolita Ritmanis ir iekļuvusi arī nākamajā kārtā cīņā par “Oskara” balvas nomināciju mūzikas kategorijā, taču precīzs nominantu saraksts tiks izziņots 15. martā.

Amerikas Komponistu un autoru apvienības balvā komponisti par savu veikumu sacentās piecās kategorijās. Lolita Ritmanis sacentās kategorijā “Izcilākā oriģinālmūzika neatkarīgai filmai”. Tajā kvalificējas filmas, kuru budžets nepārsniedz 15 miljonus ASV dolāru. Lolita Ritmanis pārspēja komponistu Emīlu Moseri (Emile Mosseri, "Minari"), kuru "Variety" nodēvēja par vienu no spēcīgākajiem konkurentiem šajā kategorijā, tāpat arī Šeriju Čunu (Sherry Chung, "The Lost Husband"), Stīvenu Praisu un Deividu Atenboro (Steven Price, David Attenborough, "A Life on Our Planet") un Tamarkali (Tamar-kali, "Shirley").

“Kino aprindās šo augsto apbalvojumu var uzskatīt par soli tuvāk ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” nominācijai, kura nākamajā kārtā jeb tā saucamajā short list ir iekļuvusi Lolita Ritmanis ar mūziku filmai “Dvēseļu putenis”,” uzsver filmas producente Inga Praņevska. “Cīņā par starptautisku pamanāmību un “Oskara” nomināciju mums noteikti jāsaka paldies veikalam-noliktavai “Depo”, Nacionālajam Kino centram un Kultūras ministrijai, ar kuru atbalstu tiek īstenota filmas mārketinga un sabiedrisko attiecību kampaņa ASV un kas bruģē Latvijas kino ceļu uz panākumiem!”

Vēsturiskās kara drāmas "Dvēseļu putenis" mūzikas ierakstā piedalījās diriģents Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" mākslinieki, kora menedžera Māra Ošleja vadībā. Filmai tika izveidots īpašs orķestris, kurā orķestra producents un Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts Edgars Saksons apvienoja mūziķus no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas. Mūzikas ieraksts veikts Latvijas Radio 1. studijā Māra Briežkalna un skaņu režisora Vara Kurmiņa virsvadībā. Filmas mūzikas instrumentācijas autors ir Larijs Renčs no ASV, papildus instrumentāciju veicis Stīvens Rade (Steven Rade), savukārt mūzikas miksēšanu īstenoja amerikāņu producents un skaņu režisors Marks Matsons. Filmas skaņu režisors ir Aleksandrs Vaicahovskis.

Atgādinām, ka filma "Dvēseļu putenis" pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada 8. novembrī. Tā skatītājus aizved 100 gadu senā pagātnē, kad sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos, lai cīnītos par brīvību.

Galveno varoni filmā atveido Oto Brantevics no Turlavas. Filmas aktieru ansambli veido Vilis Daudziņš, Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Gatis Gāga.

"Dvēseļu putenis" šobrīd ir skatītākā pašmāju filma kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Filmas "Dvēseļu putenis" kino balvas "Oskars" mārketinga un sabiedrisko attiecību kampaņas sponsors ir veikals-noliktava "Depo", kampaņu atbalsta Nacionālais Kino centrs, Kultūras ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un palīdzīgu roku sniegusi Amerikas latviešu apvienība.

Filmas "Dvēseļu putenis" lielāko daļu izmaksu sedz valsts, savukārt trūkstošo finansējumu nodrošina filmas ģenerālsponsors - viens no Latvijas dzimtajiem zīmoliem veikals-noliktava "Depo", kā arī sponsors – Latvijas Mobilais telefons.