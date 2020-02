Pašmāju nacionālais kases grāvējs "Dvēseļu putenis" nākamnedēļ tiks piedāvāts Berlīnes filmu tirgū, turklāt par to jau interesējušies vairāki ārzemju aģenti, "Delfi TV ar Jāni Domburu" atklāja filmas "Dvēseļu putenis" režisors un producents Dzintars Dreibergs.

Lai gan "Dvēseļu putenis" ar lieliem panākumiem joprojām tiek izrādīts Latvijas kinoteātros un tas šobrīd ir kļuvis par neatkarības laika skatītāko pašmāju kinodarbu, tas līdz šim starptautiski nekur nav izrādīts. Sarunā ar Jāni Domburu filmas režisors un producents Dzintars Dreibergs atklāj, ka drīzumā dosies un Berlīni, kur no 20. februāra līdz 1. martam notiks Starptautiskais Berlīnes kinofestivāls un tā ietvaros – Berlīnes filmu tirgus.

"Berlīnes festivāla ietvaros mums ir divas rādīšanas un tur šī filma beidzot tiks nodota plašākai pasaulei. Protams, būs arī kaut kādas pirmās reakcijas," sarunā "Delfi TV" saka Dreibergs.

Režisors uzskata, ka "mēs esam gadiem centušies izpatikt kaut kādam izdomātam ārzemniekam."

"Ja mēs uztaisīsim labu, svarīgu lietu sev, tad būs tikai forši, ja kāds ārzemēs to sapratīs un dzīvos līdzi mūsu stāstam. Jau no pirmās dienas mans mērķis ar šo filmu ir izstāstīs stāstu, kas mums ir vajadzīgs. Ja viss saslēgsies un arī ārzemniekiem tas kaut ko nozīmēs – mēs tikai par to priecāsimies," saka Dzintars Dreibergs.

Raidījuma viesis, aktieris un galvenā varoņa tēva lomas atveidotājs Mārtiņš Vilsons, piekrīt režisora teiktajam: "Patiesība nevar būt vien formulēta uz papīra, tai jābūt sirdī rakstītai. Ja skatītājs ieraudzīs sirdī rakstītu patiesību – viņš būs ar mums."

Pieaicinot Rīgā dzimušo, bet ASV dzīvojošo scenārija autoru Borisu Fruminu, filmas veidotāji centušies domāt gan par laba stāsta radīšanu vietējai auditorijai, gan starptautiskajiem skatītājiem. "Man bija svarīgi, lai ārzemnieks izlasa šo stāstu – ja sapratīs viņš, tad sapratīs arī tie, kurus vēsture nav interesējusi," saka Dzintars Dreibergs.

"Es domāju, ka būs valstis, kas sapratīs, bet būs valstis, kuru skatītajiem tas būs galīgi nesaprotami," piebilst vēl viens raidījuma viesis – filmas militārais konsultants un epizodiskas lomas atveidotājs Ziedonis Ločmelis. Viņš uzskata, ka tajās valstīs, kuras ir skāris Pirmais pasaules karš, šo filmu sapratīs. "Laiks un formastērpi varbūt atšķiras, bet situācija bija stipri līdzīga," saka Ločmelis. Kā piemērus viņš min Beļģiju, arī Balkānu valstis.

Dzintars Dreibergs arī atklāj, ka ir jau dažas pirmās pozitīvās ziņas – atsevišķi starptautiskie aģenti, kas pirms tam nav vēlējušies strādāt ar Latvijas filmām, ir paņēmuši "Dvēseļu puteni". "Tomēr es nekādus hop negribu teikt, kamēr neesam bijuši Berlīnē, un tad jau redzēs kā to visu pieņems," saka režisors. Viņš arī piebilst, ka Dienvidkorejā jau tagad vēlās šo filmu, jo tur vienkārši ir populāras filmas par karu.

Jau ziņots, ka filma "Dvēseļu putenis" pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada 8. novembrī. Līdz 2019. gada 31. decembrim to bija noskatījušies 226 984 skatītāji, taču filma joprojām tiek rādīta kinoteātros.

