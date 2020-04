Dzīvā leģenda. Gangsterfilmu meistaram Alam Pačīno – 80

Pirms aptuveni 50 gadiem dižais aktieris Marlons Brando, filmējoties kādā jaunā filmā, esot bijis iecietīgs un laipns pret savu ekrāna partneri - kādu maz zināmu, nedrošu itāļu izcelsmes aktieri. "Paramount" studijas producenti spieduši viņu atlaist. Arī filmas režisors Frānsiss Fords Kopolla, lai gan pats bija uzstājis, ka vēlas šo aktieri redzēt savā jaunajā krimināldrāmā, ar sākotnējo rezultātu nebija apmierināts. Tā reiz tapa viena no 20. gadsimta būtiskākajām kino filmām – "Godfather" ("Krusttēvs". 1972) , bet maz zināmais aktieris – Als Pačīno – nu dēvējams par vienu no izcilākajiem sava aroda meistariem, kurš pašu labāko rindās ir joprojām. Viņam 25. aprīlī tiek svinēta 80 gadu jubileja.

Šo niansi par Maikla Korleones lomu kriminālās sāgas "The Godfather" pirmās filmas tapšanā intervijā Lerijam Kingam CNN pirms 10 gadiem pastāstīja pats Pačīno, atzīstot, ka darbs ar Marlonu Brando – mafijas vadoņa Vito Korleones lomā – viņam bijis ļoti iedvesmojošs. Fakts, ka Pačīno varētu nebūt šajā filmā, šobrīd šķiet kā anekdote. Producenti viņu sākumā brāķējuši kā pārāk mazu augumā un pārāk nepopulāru. (Pirms "Godfather" pirmās daļas viņš bija nofilmējies vien divās filmās).

Maikla Korleones loma Alam Pačīno atnesa pirmās "Oskara" un "Zelta globusa" balvu nominācijas, pasaules slavu un aizsāka izcilu karjeru, kas turpinās joprojām. To apliecina arī devītā "Oskara" balvas nominācija, ko aktieris saņēma šogad par darbu Mārtina Skorsēzes filmā "Irishman" ("Īrs", 2019).

Maiklu Korleoni aktieris nospēlēja arī "Godfather" otrajā (1974) un trešajā (1990) daļā. Turklāt otrā filma, ne tikai atkārtoja pirmās panākumus, bet pat pārspēja to. Vēsturisks fakts – abas daļas ir saņēmuši galvenos "Oskarus" kategorijā "Labākā filma" un abās ar "Oskara" nominācijām novērtēts Ala Pačīno darbs.

Bez Ala Pačīno šobrīd kino vēsture būtu pavisam citāda – dzīvā leģenda nebūs par skaļu teikts. Savas 50 gadu ilgās karjeras laikā viņš nospēlējis arī citus atšķirīgus un vienu par otru spožākus gangsterdrāmu skarbos raksturus ("Carlito's Way"/ "Karlito ceļš".1993; "Scarface"/ "Seja ar rētu". 1983), bijis arī "otrā pusē", atveidojot detektīvus un policistus ("Serpico" / "Serpiko", 1973). Taču viena no izcilākajām Pačīno lomām ir aklais pulkvežleitnants Frenks Sleids drāmā "Scent of a Woman" ("Sievietes smarža", 1994), par ko viņš tika pie savas pirmās un līdz šim arī vienīgās uzvaras "Oskara" kategorijā "Labākais aktieris". Tāpat viņš bijis Šeiloks Šekspīra "The Merchant of Venice" ("Venēcijas tirgotājs") 2005. gada ekranizācijā un pats Nelabais filmā "The Devil's Advocate" ("Sātana advokāts", 1997). Kopumā aktieris uz ekrāna redzams vairāk nekā 50 dažādās lomās.

Kā jaunākais izcilais ekrāna darbs minams organizētajā noziedzībā iesaistītā Detroitas arodbiedību līdera Džimija Hofas tēls filmā "Irishman", kurā Pačīno spēlē kopā ar sev līdzvērtīgiem ekrāna grandiem Robertu De Niro un Džo Peši. Filma kinovēsturē ieies ne tikai kā viens no pirmajiem servisa "Netflix" ražojumiem, kas ticis nominēts "Oskara" balvai, bet arī kā filma, kurā redzamie aktieri, tai skaitā Pačīno, ar tehnoloģiju palīdzību padarīti jaunāki nekā ir patiesībā.

Pavisam nelielā lomā Pačīno redzams vēl vienā šogad "Oskara" balvai nominētā filmā – Kvantina Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā", 2019), savukārt 2020. gada februārī, "Amazon Prime Video" pirmizrādi piedzīvoja seriāls "Hunters", kurā Als Pačīno spēlē poļu-ebreju izcelsmes filanatropu, kurš izdzīvojis holokaustā un nu organizē slepenas nacistu organizācijas biedru medības.

Als Pačīno saņēmis ievērojamu balvu skaitu, vēl vairāk ticis dažādām balvām nominēts. Viņš ir viens no nedaudziem mūsdienu aktieriem, kurš saņēmis "Triple Crown of Acting" jeb "Trīskāršo aktierspēles kroni", kas nozīmē balvas visās būtiskākajās aktiermākslas godināšanās ceremonijās ASV – "Oskaru" kino mākslā, "Emmy" televīzijas jomā un "Tony" skatuves mākslā.

Balvu par mūža ieguldījumu Pačīno saņēmis Venēcijas kinofestivālā un Sesila de Milla balvu "Zelta globusa" ceremonijā, viņam ASV kongress piešķīris Nacionālo mākslu medaļu, bet Kenedija centrs godinājis par ieguldījumu amerikāņu kultūrā. Interesants fakts, ka aktieris bijis nominēts arī ASV ierakstu industrijas balvai "Grammy" par Šekspīra Sonetu lasījuma ierakstu "spoken word" kategorijā.

Mums mazāk zināms, bet Pačīno ir arī veiksmīga teātra aktiera karjera. Viņš dažādos Brodvejas teātros spēlējis gan Glosteras hercogu Ričardu, gan Marku Antoniju, gan jau minēto Šeiloku Viljama Šekspīra lugu "Ričards III", "Jūlijs Cēzars" un "Venēcijas tirgotājs" iestudējumos, Hērodu Oskara Vailda "Salomē" un daudzas citas lomas. Par savu darbu teātrī divas reizes ticis novērtēts ar prestižo "Tony" balvu.

"Daži aktieri savus tēlus spēlē, Als Pačīno par tiem kļūst," tā par aktieri reiz esot teicis ievērojamais amerikāņu teātra režisors Lī Starsbergs (Lee Strasberg, 1901. – 1982), kura dibinātajā "Actors Studio" Pačīno darbojās. "Viņš pieņem šo tēlu identitāti tik pilnīgi, ka turpina dzīvot šo lomu vēl ilgu laiku pēc tam, kad izrāde vai filma ir beigusies."