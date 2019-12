Eiropas kinoakadēmijas ceremonijā triumfē filma 'Favorīte'

Eiropas kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā par labāko Eiropas filmu atzīta grieķu režisora Jorga Lantimosa (Yorgos Lanthimos) filma "The Favourite" (Favorīte).

Filma tikusi pie titula "Labākā Eiropas komēdija", bet Jorgs Lantimoss – pie Eiropas labākā režisora goda.

Savukārt titulu Labākā aktrise saņēmusi britu ekrāna zvaigzne Olīvija Kolmena par Anglijas karalienes Annas atveidojumu šajā filma. Par šo darbu Kolmena jau tikusi pie prestižā ASV kinoakadēmijas apbalvojuma "Oskars" – arī kategorijā "Labākā aktrise". Filma saņēmusi arī virkni uzvaru citās kategorijas, tai skaitā par labākajiem kostīmiem, frizūrām un grimu.

Filmas darbība risinās 18. gadsimta sākumā, kad norisinās karš starp Angliju un Franciju. Tronī sēž slimību māktā karaliene Anna, bet valsti pārvalda viņas tuvā draudzene lēdija Sāra. Taču galmā ierodas jaunā Ebigeila, kura ātri nodibina draudzību ar karalieni un sāk realizēt savas ambīcijas.

Eiropas kinoakadēmijas ceremonijā par labāko aktieri atzīst Antonio Banderass par darbu Pedro Almodovara jaunākajā filmā "Pain and Glory".

Savukārt par Europas labāko animācijas filmu atzīta spāņu režisora Salvadora Simo veidotā 'Buñuel in the Labyrinth of the Turtles".

Kategorijā "Labākā Eiropas dokumentālā filma" uzvarējusi filma "For Sama" (Veltījums Samai), kas ir filmas režisores – režisore Vaadas al Katības veltījums jaundzimušajai meitai. Tajā iemūžināta Sīrijas pilsēta Alepo un tajā augošie nemieri kopš 2011. gada. Filma jau saņēmusi Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zaru". Atgādinām, ka šajā kategorijā uz Eiropas kinoakadēmijas balvu pretendēja arī Latvijā producētā krievu režisora Vitālijas Manska filma "Putina liecinieki".

Balvu par mūža ieguldījumu saņēma vācu režisors Verners Hercogs. Savukārt balvu par ieguldījumu pasaules kino saņēma franču aktrise Žiljeta Binoša.

Skatītāju simpātijas balva tika poļu režisora Pāvila Pavlikovska filmai "Cold War" (Aukstais karš).

Viss uzvarētāju saraksts atrodams Eiropas kinoakadēmijas balvas mājaslapā.

Viens no ceremonijas īpašajiem viesiem bija ukraiņu neatkarības aktīvists, režisors Oļegs Sencovs, kurš kopš 2016. gadā bija ieslodzījumā Krievijā, bet šogad tika no ieslodzījuma atbrīvots.

Jau ziņots, ka 32. Eiropas kinoakadēmijas balvas ceremonija šogad norisinās Berlīnē. Viena no vakara vadītājām bija lietuviešu aktrise Aiste Dzirdzute, kura latviešu skatītājiem pazīstama kā galvenās sieviešu lomas atveidotāja Aigara Graubas filmā "Nameja gredzens". Viņa ceremoniju vadīja kopā ar vācu aktrisi Annu Brēgemanu (Anna Brüggemann).

Atgādinām, ka 2014. gadā Eiropas kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas Rīgā.