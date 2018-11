12. LUX Kino balvu ieguvusi Islandes, Francijas un Ukrainas kopražojuma filma "Islandes amazone", trešdien, 14. novembrī, Strasbūrā pavēstīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni.

Apsveicot visus trīs finālistus, Tajāni sacīja: "Es lepojos ar šo balvu, kas kopš 2007. gada tiek piešķirta filmām, kas stāsta par Eiropai būtiskiem jautājumiem. Vēl nekad uzvarētāja noteikšana nav bijusi tik grūta kā šogad. Visi kandidāti bija īpaši gan izvēlētās tēmas, gan oriģinalitātes dēļ."

"Visas trīs finālistes stāsta par Eiropas nākotnei būtiskām tēmām – ekstrēma nacionālisma radīto risku, nepieciešamību saudzēt vidi un atbildēm uz migrācijas radītajiem jautājumiem. Lai gan atšķirīga savā formā, šīs filmas stāsta par spēcīgām sievietēm, kuras ir apņēmušās mainīt lietu kārtību."

"Eiropas Parlamenta vārdā es vēlētos pateikties režisoriem un visiem pārējiem, kuri iesaistīti šo filmu veidošanā. Daloties savos iespaidos par Eiropu, jūs piedalāties politiskajās debatēs, kas ik dienu notiek Parlamentā," viņš piebilda.

Islandiešu režisora Benedikta Erlingsona darbs "Islandes amazone" (Kona fer í stríð) ir politiska filma, feministiska sāga un fabula. Tā stāsta par mūzikas skolotāju, kura vienlaikus ir aizrautīga vides aktīviste. Viņas politiskie uzskati tiek satricināti brīdī, kad piepildās viņas vēlme adoptēt bērnu.

Abas pārējās šā gada balvas finālistes bija Milas Turajličas "The Other Side of Everything" un Volfganga Fišera "Styx".