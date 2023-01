Elitas Kļaviņas 'Iļģuciema māsas' rādīs Eiropas kinofestivālos

Studijā "Air Productions" tapušo režisores Elitas Kļaviņas dokumentālo filmu "Iļģuciema māsas" 2023. gada janvārī demonstrēs divos prestižos Eiropas kinofestivālos – Triestes festivālā Itālijā un Starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā FIPADOC Francijā.

Kā "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, Francijas pilsētā Biaricā notiekošais FIPADOC (20.-28.01.) ir gada apritē pirmais lielais starptautiskais dokumentālo filmu festivāls, tajā "Iļģuciema māsas" piedzīvos Francijas pirmizrādi. Filma kopā ar deviņām citām dokumentālajām filmām iekļauta programmā "Fokusā Baltijas valstis un Somija", seanss ar režisores piedalīšanos notiks 22. janvārī. Matīsa atgādina, ka Biaricas fokusa programmā vēl arī Latvijas režisoru Jāņa Ābeles, Ievas Ozoliņas un Jāzepa Podnieka filmas.

Savukārt otrs festivāls, kurā tiks rādīta Elita Kļaviņas filma, ir Triestes kinofestivāls (21.-28.01.). Tas ir lielākais Itālijas festivāls no tiem, kuru uzmanības centrā ir Centrāleiropas un Austrumeiropas kino; Triestē "Iļģuciema māsas" piedzīvos Itālijas pirmizrādi un ir vienīgā Latvijas filma no 11 filmām dokumentālo filmu konkursā. Filmas seanss ar režisores Elitas Kļaviņas un producentes Antras Gailes piedalīšanos notiks 25. janvārī.

Foto: Kadrs no filmas

Starp abiem festivālu seansiem filmu "Iļģuciema māsas" 24. janvārī var noskatīties Jaunā Rīgas teātra projektā "Es atgriežos no tālienes" (rež. Elita Kļaviņa), kura pirmajā daļā tāda paša nosaukuma lugas skatuves variantā Elita Kļaviņa atveido galveno lomu, bet otrajā daļā tiek demonstrēta filma. Tās darbība notiek Iļģuciema sieviešu cietumā, kur ieslodzītās sievietes, teātra studijā kopā ar profesionāliem aktieriem iestudējot krievu dramaturga Antona Čehova "Trīs māsas", atklāj savus skaudros dzīvesstāstus un runā par cerībām un ilgām pēc cilvēcīgas attieksmes ārpus cietuma mūriem.

Filmas veidotāji atgādina, ka Latvijā 8% no visiem ieslodzītajiem ir sievietes, un daļa no sieviešu izdarītajiem noziegumiem ir saistīti ar ģimenē piedzīvotu vardarbību. Statistikas dati par vardarbību pret sievieti Latvijā apliecina vienu no augstākajiem rādītājiem Eiropā, bet likumi un normas, kas palīdzētu to apkarot, Latvijā arvien tiek novilcināti vai izpildīti nepietiekami. Lai gan Eiropas Padomes konvenciju, kas paredz novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, Latvija parakstīja jau 2016. gadā, tā sauktā Stambulas konvencija arvien nav ratificēta. Konvencijas mērķi ir mazināt visas pret sievietēm un meitenēm vērstas diskriminācijas formas un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību; aizsargāt sievietes un meitenes no vardarbības, novērst, sodīt un mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē; īstenot visaptverošus pasākumus, lai aizsargātu un palīdzētu vardarbības upuriem; veicināt starptautisko sadarbību, nodrošināt atbalstu un palīdzību organizāciju un tiesībsargājošo iestāžu efektīvai sadarbībai. Tomēr politiķi, kas atbalsta tā sauktās konservatīvās vērtības, uzskata, ka Stambulas konvencija nav vajadzīga.

"Iļģuciema māsas" ir aktrises un režisores Elitas Kļaviņas otrā pilnmetrāžas dokumentālā filma; skatītājiem jau pazīstama filma "Zorjana Horobraja" (2019), kas bija viņas diplomdarbs Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā filmu skolā un ieguva Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps 2019" kā labākā studentu filma.

"Iļģuciema māsu" radošajā komandā ir režisore Elita Kļaviņa, galvenā operatore Baiba Kļava, montāžas režisore Sandra Alksne, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, komponists Kārlis Auzāns, producentes Antra Gaile, Līga Gaisa, Elita Kļaviņa. Filma tapusi studijā "Air Productions".