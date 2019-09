Elitas Kļaviņas 'Zorjana Horobraja' Sanktpēterburgā piedzīvos starptautisko pirmizrādi

No 14. līdz 21. septembrim Krievijā, Sanktpēterburgā norisināsies 29. starptautiskais dokumentālo, spēlfilmu un animācijas filmu festivāls "Vēstījums cilvēkam / Message to Man", kur starptautisko pirmizrādi piedzīvos režisores Elitas Kļaviņas veidotā dokumentālā filma "Zorjana Horobraja" – diplomdarbs, absolvējot kinorežijas studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

2019. gadā festivālam "Vēstījums cilvēkam" atlasītas 70 filmas no aptuveni 3000 pieteikumiem, kas saņemti no 98 valstīm. Elitas Kļaviņas veidotā dokumentālā filma "Zorjana Horobraja" iekļauta starptautiskā pilnmetrāžas dokumentālo filmu konkursā kopā ar vēl astoņām filmām no Čīles, Vācijas, Krievijas, Beļģijas, Polijas, Kataras, Kanādas, Meksikas un Maķedonijas, to skaitā ir arī nupat Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā redzētā "Medus zeme / Honey Land" (2019). Starptautiskais dokumentālo, spēlfilmu un animācijas filmu festivāls "Message to Man" notiek Sanktpēterburgā kopš 1989. gada, kad no Maskavas starptautiskā kinofestivāla nošķīra dokumentālā kino konkursu; to akreditējusi Starptautiskā kinoproducentu asociācija FIAPF. Festivāla uzmanības lokā ir gan autorkino, gan jaunie kinematogrāfisti, kuriem tā ir iespēja parādīt savas filmas pasaules līmeņa kino pasākumā.

Filma "Zorjana Horobraja" tiks izrādīta arī Argentīnā, Buenosairesas starptautiskā dokumentālo filmu festivāla FIDBA starptautiskā konkursa programmā Dzimte un paaudzes, drīz pēc tam – festivālos Čehijā un Vācijā.

Foto: Publicitātes foto

Režisors un pedagogs Pēteris Krilovs atceras, ka Elita Kļaviņa ar uzteicamu spītību turējusies pie nodoma savā režijas diplomdarbā filmēt "nevis spēles/fantāzijas filmu ar negaidītām pasāžām aktieru meistarībā, bet, neskatoties uz pieredzējušo pasniedzēju skepsi, attīstīt jau pirmajā kursā negaidīti atrasto dokumentālo stāstu par jaunas ģimenes sākumu tālos Latvijas laukos. Lielākā daļa epizožu ir pašas autores filmētas, viņa maz izjautā, ļauj varoņiem izpausties, seko dzīves pārmaiņām ar distancētu cieņu un izpratni. Tieši autores personība spēcīgi veido šķietami objektivizētu vienas ģimenes dzīves pierakstu, tāpēc arī ir attaisnots apzīmējums "etnogrāfiskā kino tradīcijas". Elitas filma ir ievērojams dokuments par cilvēkiem, kurus citi visdrīzāk sauc par neievērojamiem. Šādiem emocionāliem dokumentāliem portretiem ir trīs labas īpašības: nepastarpinātas klātbūtnes efekts; skatiens, kas nenovēršas delikātos mirkļos, un ieinteresētība, kas pārvēršas par mīlestību pret filmas varoņiem. Un filmas varoņu dzīve dāvina autorei ikdienas dzīves nesamāksloto dramaturģiju."

Režisores un aktrises Elitas Kļaviņas filma "Zorjana Horobraja", kas veidota divu gadu garumā, pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada 4. februārī kinoteātrī "Splendid Palace", un to joprojām demonstrē Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta Kino visiem un visur Latvijā organizētajos kinolektorijos un filmu seansos Latvijas teritorijā.

Foto: Publicitātes foto

Filmas režisore un galvenā operatore ir Elita Kļaviņa, montāžas režisore – Sandra Alksne, skaņu režisors – Artis Dukaļskis, mūzikas konsultants – Artūrs Maskats, filmas otrais operators – Aleksandrs Grebņevs, krāsu korekcija un māsterings – Krišs Roziņš. Filma tapusi Latvijas Kultūras akadēmijā sadarbībā ar filmu studiju "Air Productions", filmas producentes – Daiga Livčāne un Antra Gaile. Filmas veidošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.