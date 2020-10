Festivālā 'Artdocfest' rādīs režisora Manska jaunāko filmu par Mihailu Gorbačovu

Mēnesi pirms Starptautiskā dokumentālā kino festivāla "Artdocfest/Riga" atklāšanas, izziņota divu tā konkursu – "Baltijas fokusa" un "Artdocfest" – programma. Ārpus konkursu programmām tiks demonstrēta arī festivāla prezidenta režisora Vitālija Manska jaunākā filma "Gorbačovs. Paradīze", portālu "Delfi" informēja festivāla organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filma "Gorbačovs. Paradīze" stāsta par vīru – pēdējo PSRS vadītāju Mihailu Gorbačovu. Viņa izraisītās pārmaiņas ietekmēja visu pasauli. Viņš bija Atklātības (Glasnost) un Pārbūves (Perestroika) arhitekts. Berlīnes mūra nojaucējs. Taču arī Černobiļas avārijas noklusētājs, Tbilisi un Baku protestētāju apspiedējs. Padomju impērija sabruka viņa valdīšanas laikā un viņa paša tauta viņu par to nosoda. Ar pagātnes notikumu nastu plecos, vientuļais, nu jau vecais vīrs dzīvo sava mūža pēdējās dienas kāda tukšā Maskavas priekšpilsētas namā. Filma tapusi kā Latvijas un Čehijas kopražojums.

Jau ziņots, ka Vitālija Manska rīkotais pirmais "Artdocfest Riga" norisināsies no 26. novembra līdz 1. decembrim. Visas filmas tiks demonstrētas kinoteātri "Splendid Palace".

Programmā "Baltijas fokuss" iekļauti astoņi izcili Baltijas valstīs vai kopprodukcijā ar tām veidoti darbi, kas Latvijā tiks izrādīti pirmo reizi. Kā kuriem piemīt labākais, kas raksturīgs Baltijas kino – dokumentāla faktualitāte mijiedarbībā ar tēlainu kino valodu. Savukārt konkursa programmā "Artdocfest" piedalīsies 21 filma no dažādām pasaules valstīm.

"Baltijas fokusa" programmā iekļauta filma "Lēciens" par lietuviešu jūrnieka Simas Kudirka izmisīgo lēcienu brīvībā, 1970. gadā burtiski pārlecot no padomju kuģa uz amerikāņu, un notikumu virkni, ko šis lēciens izraisīja galveno tā laika Aukstā kara pretinieku politiskajās nometnēs. Režisore Giedre Žickīte (Giedre Žickyte) meistarīgi rekonstruē notikumums un dod skatītājiem iespēju izsekot to gaitai līdz pat mūsdienām. Filmu kopproducējusi Latvijas studija "VFS films" – producents Uldis Cekulis, viens no operatoriem Valdis Celmiņš. Filma jau ieguvusi Varšavas filmu festivāla balvu kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma. Filma ir Lietuvas un Latvijas kopražojums.

Programma iekļauta arī Igaunijas, Zviedrijas un Kolumbijas kopražojum filma "Bijušo sajūtu zaudējums". Tajā kāda māsa meklē brāli, kas pazudis Kolumbijas narkomānu padibenēs. Filma tiek pieteikta kā Igaunijā dzīvojošā kolumbiešu izcelsmes režisora Karlosa Lesmes (Carlos E.Lesmes) meistardarbs.

Tāpat "Baltijas fokusa" programmā iekļauta režisora Karla Ulsona (Carl Olsson) darbs "Pa to laiku uz zemes". Filma vēsta par praktisko, un kā izrādās, ne vienmēr tik praktisko pasauli, kas nodarbojas ar mūsu "pēdējās pieturas šai saulē" sakārtošanu. Filma ir Zviedrijas, Dānijas un Igaunijas kopražojums.

Programmā iekļautā filma "Omāru zupa" ir globālās kinoindustrijas paraugs – Spānijas, Islandes un Lietuvas kopražojums, kas vēsta par maza Islandes ciematiņa iedzīvotāju dzīvi, kurā it kā nekas nenotiek un tai pat laikā viss ļoti notiek – tiek atvērta neliela kafejnīca, kurā saimnieko vecie, dzīves pieredzējušie zvejnieki. Festivāla organizatori to raksturo kā siltu, jokainu un dzīvu pasaules malas un vienlaicīgi centra portretējumu. Filmas režisori – Rafa Moless (Rafa Moles) un Pepe Andreu (Pepe Andreu).

Viena no šīs programmas filmām ir igauņu režisores Evas Megi (Eeva Mägi) "Skaistuma smagā nasta" – jaunās paaudzes māksliniecisks piegājiens traģikomiski poētiskam stāstam par ciema vīriem un viņu "cīņu ar vareno Šņabja Garu".

Savukārt lietuviešu režisores Marijas Stonītes (Marija Stonyte) filma "Viena dzīve" vēsta par mūžīgo, viendienīgo, to, kāda ir dzīvības cena un …mums. Filmā īstenota Baltijas poētiskā kino tradīcijā.

Latviju programmā "Baltijas fokuss" pārstāv jaunā režisore Elīna Lange-Ionatamshvilli un viņas emocionālā filma "Nemierīgās atmiņas". Tā uzņemta Gruzijā, pārvietoto bēgļu nometnē, kas izveidojusies pēc Krievijas-Gruzijas kara 2008. gadā. Filma vēsta par bērniem, kas uzaug trimdā, dzimtenes neiepazinuši, par vecākiem, kas nebeidz atcerēties un ilgoties. Filmu kopproducējuši filmu studija "Mistrus Media" un Latvijas Kultūras akadēmija.

Programma iekļauta arī filma "Sirds aplis" no Igaunijas, kas ir kādas ekoloģiskas komūnas gala un sākuma dokumentējums. Igauņu režisore Margita Lillaka (Margit Lillak) to veidojusi kā attiecību drāmu ar izteiktu klātesamības efektu. Kā uzsver festivāla organizatori, šī ir viena no reti sastopamām filmām, kas vēsta par to, kā rit dzīve modernajā Igaunijā.

Otra konkursa programma ir "Artdocfest", kurā būs iekļauta 21 filma no dažādām pasaules valstīm. Minam vien dažas no tām.

Latvijas skatītājiem būs iespēja redzēt režisora Viktora Kosakovska filmu "Gunda", ko festivāla rīkotāji sauc par vienu no šī gada gaidītākajiem pasaules lielā dokumentālā kino notikumiem. Tā ir melnbalta poētiska filma par cūkām, govīm un vistām. Režisors uzskata, ka pašā sākumā, Bībeles pirmajā lappusē ieviesusies kļūda un "civilizācija aizgājusi pa pieskari". Filma ir Norvēģijas un ASV kopražojums.

Rīgā būs skatāma arī Irinas Tsilikas (Iryna Tsilyk) jau daudzu festivālu laurus plūkusī "Zeme ir zila kā apelsīns", kurā vientuļā māte Anna un viņas četri bērni, kas dzīvo netālu no frontes līnijas Donbasā un uzņem filmu par savu dzīvi kara laikā. Anna un bērni uzskata, ka labākais veids, kā nezaudēt cilvēcību, ir traumu transformēšana mākslā. Filma ir Ukrainas un Lietuvas kopražojums.

Programmā "Ardocfest" iekļauta arī Zviedrijas, Polijas un Somijas kopražojuma filma "Rūgtā mīla". Poļu izcelsmes zviedru režisors Ježi Sladkovskis ielūkojas Krievijas upes kruīzu pasaule. Tos tautā mēdz saukt arī par "peldošajām iepazīšanās aģentūrām", bet režisors uzskata, ka galvenais, ko visi cilvēki meklē, ir mīlestība.

Plašāk par visiem seansiem un programmā iekļautajām filmām – "Artdocfest" mājaslapā.

Abas programmas vērtēs starptautiskas žūrijas: "Baltijas fokusa" žūrijā režisore un producente Alīna Rudņickaja, kino kritiķis, Triestes festivāla programmas kurators Massimo Tria, kā arī Tue Stēns Millers – filmu konsultants un "Baltijas dokumentālā kino krusttēvs".

Savukārt "Artdofest" konkursa žūrijā būs Dita Rietuma – Latvijas Nacionālā kino centra direktore, Artemijs Troickis – žurnālists un raidījumu vadītājs, Vladimirs Pozners – žurnālists, rakstnieks.

Jau ziņots, ka "Baltijas fokusa" konkursa programmas uzvarētāji – labākā filma un labākais režisors saņems festivāla galveno balvu "Hercs", kas radīta par godu ievērojamajam kino režisoram Hercam Frankam. Balvas dizaina autors – tēlnieks Aigars Zemītis.

Festivāls kā neatkarīga vienība notiek pirmo reizi. To atbalsta Rīgas dome, tāpat arī Valsts Kultūkapitāla fonds un vairāki starptautiski fondi. Festivāla partneri ir ASV televīzijas kanāls "Current Time" un vācu televīzijas kanāls "Deutche Welle."

Artodocfest/Riga komandas prioritāte ir drošība un veselība, tāpēc festivāla norise notiks, ievērojot visu valstī noteiktos veselības aizsardzības pasākumus. Aktualā informācija - www.artdocfest.com.