Festivāls '2Annas' aicina uz tikšanos ar režisori Lailu Pakalniņu

Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" lekciju un sarunu ciklā "Zeme" kopā ar nopelniem bagāto režisori Lailu Pakalniņu būs iespēja noskatīties viņas dokumentālo filmu "Leiputrija" (2004), kas 2005. gadā tika nominēta Eiropas Kino akadēmijas balvai par gada labāko dokumentālo filmu.

Kā informē organizatori, pirms seansa sarunā ar režisori varēs uzzināt vairāk par filmas uzņemšanu un varbūt arī noskaidrot, vai Latvijā pastāv ekoloģiskais kino.

Tikšanās noritēs festivāla oficiālajā "Facebook" lapā "2Annas ISFF" ceturtdien, 25. februārī, pulksten 18.

Filma "Leiputrija" stāsta par vietām, par kurām cilvēki negrib zināt un labprāt izliekas, ka šādu vietu vienkārši nav – piemēram, izgāztuvi. Taču šajā šķietami nepievilcīgajā atkritumu tuksnesī mājo neskaitāmas dzīvas radības – kukaiņi, rāpuļi, putni un zīdītāji. Viņiem izgāztuve ir elitāra dzīvesvieta, kas saviem iemītniekiem piedāvā barību un siltumu visu cauru gadu.

Festivālam "2Annas" ar kinorežisori, scenāristi un žurnālisti Lailu Pakalniņu ir izveidojusies jau ilgstoša sadarbība. Viņa ir autore 30 filmām un ir viena no pasaulē apbalvotākajiem Latvijas kinorežisoriem – vienīgā, kuras filmas iekļautas konkursa skatēs A klases festivālu trijniekā – Kannās, Berlīnē, Venēcijā, arī Karlovi Varu, Lokarno un citos nozīmīgos festivālos. 2016. gadā viņa saņēma galveno balvu festivāla "2Annas" Baltijas skatē par dokumentālo filmu "Rumba", un viņas filma "Pirmais tilts" ir iekļauta šī gada festivāla Baltijas konkursa programmā. Režisore darbosies arī festivāla žūrijā, kur vērtēs Starptautisko un vidējā garuma konkursu filmas.

Par Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" 2021. gada fokusa tēmu ir izvēlēta "Zeme", un jau no janvāra to ievada lekciju un sarunu cikls, kas caur kino prizmu raugās uz aktuāliem ar mūsu planētu saistītiem jautājumiem. Lekciju ciklu atklāja kino zinātnieks Viktors Freibergs, ļaujot ieskatīties viena no visu laiku izcilākā fantasta Žila Verna piedzīvojumu romānu kino adaptāciju piemēros. Notikuma ierakstu iespējams noskatīties festivāla oficiālajā Youtube vietnē "2Annas ISFF". Lekciju un sarunu cikla noslēdzošajā diskusijā "Konektivitāte", kas norisināsies 25. martā, kopā ar Vides Risinājumu institūtu tiks aplūkota mijiedarbība starp cilvēku, vidi un mākslu.

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls "2Annas", kuru organizē filmu studija "Urga", 2021. gadā norisināsies no 9. līdz 15. aprīlim un aicinās ielūkoties aktuālos jautājumos par planētu Zeme ar inovatīvu, bet tajā pašā laikā viegli uztveramu un oriģinālu īsfilmu stāstu un diskusiju palīdzību. Filmu programmās tiks pētīti dažādi utopiju un apokalipšu scenāriji, tāpat skatītāji tiks ievilināti maģiskos ceļojumos zem ūdens, gaisā un pazemē. Festivālā ieskanēsies arī idejas par ekoseksualitāti un ekofeminismu. "2Annas" ir vadošais īsfilmu festivāls Latvijā un viens no svarīgākajiem šāda veida notikumiem Baltijā, kas jau 25 gadus popularizē īsfilmas žanru.