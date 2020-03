Filma 'Dvēseļu putenis' pieejama tiešsaistē

No 27. marta mājas apstākļos par maksu iespējams noskatīties skatītāko pašmāju filmu atjaunotās Latvijas kino vēsturē – Dzintara Dreiberga pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem tapušo "Dvēseļu putenis", portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Kopš filmas nonākšanas uz lielajiem ekrāniem, to 269 izrādīšanas vietās visā Latvijā paguvuši noskatīties jau vairāk nekā 250 000 skatītāju, taču netrūkst cilvēku, kuri uz lielā ekrāna filmu noskatīties nepaguva. Tādēļ filmas veidotāji nolēmuši to padarīt pieejamu arī mājas apstākļos.

Filma skatāma studijas "Kultfilma" un "Latvijas Filma" "Vimeo.com" kanālos.

"Ņemot vērā, ka filmu šobrīd nav iespējams vērot uz lielajiem ekrāniem, esam nolēmuši to padarīt pieejamu plašākai auditorijai agrāk, nekā sākotnēji bija plānots. Filmas radošās komandas vārdā aicinu šo laiku, kad mums visiem nācies nedaudz pierimt ierastajā ikdienas skrējienā, izmantot jēgpilni un veltīt lietām, kurām līdz šim laika, iespējams, pietrūcis. Varbūt ir īstais brīdis, lai ne vien noskatītos "Dvēseļu puteni", bet arī izzinātu mūsu tautas vēsturi, pieredzi un nodotu Latvijas rašanās stāstu jaunākajai paaudzei," stāsta filmas režisors Dzintars Dreibergs. "Esam nolēmuši 1 eiro no katra veiktā filmas pirkuma novirzīt izcilo Latvijas kino vecmeistaru atbalstam. Viņu ieguldījums Latvijas kino attīstībā ir nenovērtējams, taču ikdiena pašlaik ir neskaitāmu izaicinājumu pilna," piebilst režisors.

Šai iniciatīvai pievienojas arī izplatītājs "Latvijas Filma", ziedojot 1 eiro ne tikai no katras veiktās filmas "Dvēseļu putenis" nomas, bet arī no visām "Latvijas Filma" Vimeo kanālā jau tagad pieejamajām maksas filmām.

Ziedojumi pie to saņēmējiem tiks nogādāti centralizēti, ar Latvijas Kinematogrāfistu Savienības atbalstu. Organizācijas valdes priekšsēdētāja, filmu māksliniece Ieva Romanova atzinīgi vērtē šo iniciatīvu: "Pašlaik daudzi kino vecmeistari dzīvo ļoti pieticīgos apstākļos. Diemžēl Latvijas Kultūrkapitāla fonda budžets ir ierobežots, tādēļ stipendiju par mūža ieguldījumu saņem tikai neliela daļa mākslinieku, kaut arī pelnījuši to būtu daudzi. Pensijas, ko saņem šie cilvēki, ir salīdzinoši mazas, tādēļ jebkurš atbalsts ir nozīmīgs. Esam ārkārtīgi pateicīgi par filmas "Dvēseļu putenis" veidotāju iniciatīvu un ceram, ka arī citi filmu veidotāji un izplatītāji ar laiku tai pievienosies, lai ar jaunajiem kino darbiem un to ceļu pie skatītājiem, veicinātu atbalstu māksliniekiem, kam tas patiesi nozīmīgs."

Jau ziņots, ka filma "Dvēseļu putenis", kas pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada 8. novembrī, skatītājus aizved 100 gadus senā pagātnē, kad sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu. Dreiberga filma ir ne vien nozīmīgas latviešu vēsturiskās literatūras ekranizējums, bet arī būtisks darbs Latvijas kino, kas pievērš uzmanību šajā žanrā maz atspoguļotam, bet ļoti svarīgam Latvijas vēstures posmam – Pirmajam pasaules karam un Brīvības cīņām.

Galveno varoni filmā atveido Oto Brantevics no Turlavas. Filmas aktieru ansambli veido Vilis Daudziņš, Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Gatis Gāga, Jēkabs Reinis, Renārs Zeltiņš, Ieva Florence, Grēta Trušiņa un daudzi citi.

Filmu veidojuši kino profesionāļi no Latvijas un citām valstīm – režisors un producents Dzintars Dreibergs, Rīgā dzimušais scenārists, Ņujorkas Universitātes profesors Boriss Frumins, galvenais operators, Starptautiskajai Kinooperatoru federācijas balvai IMAGO nominētais Valdis Celmiņš, komponiste, prestižās "Emmy" balvas laureāte Lolita Ritmanis, producente Inga Praņevska, "Casting Bridge" aktieru atlases režisore Gunita Groša, galvenais mākslinieks Juris Žukovskis, galvenā kostīmu māksliniece Sandra Sila, galvenā grima māksliniece Dzintra Bijubena, studija "Kultfilma" un citi.