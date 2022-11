Filma 'Janvāris'. Advokāts Lauris Liepa: 'Tas ir veltījums manai paaudzei'

Valsts svētku mēnesī novembrī uz lielajiem ekrāniem nonāks režisora Viestura Kairiša jaunā filma "Janvāris" – jauna kinematogrāfista pieaugšanas stāsts Latvijas valstij tik būtiskajā 1991. gada janvārī. Gaidot filmu un svinot Latvijas valsts neatkarību, piedāvājam barikāžu laika aculiecinieku stāstus no tiem, kuri saka - filma "Janvāris" ir par viņiem. Jo vēsture pastāv ne tika vēstures monogrāfijās, bet arī tās atstāstā, bet stāsti palīdz "aizceļot laikā" – tajā dzīvē, kas notika pirms 30 gadiem un par kuru šie cilvēki stāsta šo stāstus tālāk saviem bērniem. Trešajā sērijā – advokāts Lauris Liepa.

"Jutu, ka filma ir veltījums manai paaudzei"

"Var teikt, ka filma ir par mani. Ne tikai tāpēc, ka esmu vienaudzis ar režisoru, ne tikai tāpēc, ka līdzīga izaugsme, kāda bija galvenajam varoni, arī ar mani notika. Apmeklēju mītiņus un manifestācijas, biju ar mirdzošām acīm barikāžu laikā iekšā, bet tāda īsta sapratne un vēlēšanās visā tajā piedalīties nāca tikai pēc janvāra barikādēm, tad sāku strādāt Latvijas Radio un sāku nopietnāk domāt, kas vispār ir Latvijas valsts, kā varu kaut ko darīt un piedalīties visos procesos. Tādā ziņā, tas ir ļoti personisks stāsts," atzīst Lauris Liepa, advokātu biroja COBALT vadošais partneris, viens no atzītākajiem zvērinātajiem advokātiem Latvijā.

Lauris Liepa 1991. gada janvārī bija otrā kursa students Juridiskajā fakultātē, centās saprast, kas notiek, kas jāmācās, jo bija sabrukusi padomju tiesību sistēma, tika pieņemti jauni neatkarīgās Latvijas likumi, mācību grāmatas vairs nederēja, pofesūra runāja to, par ko tā pati bija samulsusi. Bija tieši sesijas laiks un paralēli un secīgi trauksmainie notikumi Viļņā, mītiņš Rīgā un aicinājums palikt sargāt tos neatkarības asnus, kas tikko radušies Latvijā. Lauris Liepa bija tikko bija nokārtojis sesiju un droši soļoja iekšā Vecrīgā. Aldaru ielā pie Zviedru vārtiem uzturējās pie ugunskura un centās būt noderīgs tajos notikumos.

"Jutu, ka filma ir veltījums manai paaudzei – trāpīgs, precīzs, sirsnīgs, patiess, godīgs, meistarīgs liriskā stāsta savijums ar dokumentālo. Un tad, protams, ārkārtīgi sirsnīgi un skaisti tā Latgales stīga, autentiskais latgaļu dziedājums, katoļu ticība tās vistīrākajā veidā. Skaties un tici tam stāstam," secina Lauris Liepa.

1991. gada janvāris bija mēnesis, ko paaudzes, kas to piedzīvoja, vienmēr atceras un stāsta tālāk. Viņi var šo laiku izstāstīt mēnešos, nedēļās vai stundās.

Rīgā OMON kaujinieki 2. janvārī ieņēma Preses namu, paralizējot preses izdevumu iznākšanu. 7. janvārī pēc Mihaila Gorbačova rīkojuma Dmitrijs Jazovs izdeva pavēli nosūtīt uz Latviju, Lietuvu un Igauniju desanta karaspēka vienības ar ieganstu nodrošināt iesaukumu PSRS bruņotajos spēkos. TV Rīga tajā janvāra nedēļās raidīja angļu valodas mācību raidījumu "English for you" 26. nodarbību "What's the date?", bet 1. Vissavienības programma seriālu "Astoņkājis-4". 90. gadu sākums bija "pagrieziena punkts" Latvijas vēsturē, kad notika pieaugšanas stāsts tiem, kuri tolaik bija skolēni, studenti un kuri dažādās formās veido šodienas Latviju.

Viestura Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" ir personisks režisora Viestura Kairiša stāsts, kuram tolaik bija 19 gadi un kurš saka, ka savas filmas varoņus pazīst, pat ja tie ir izdomāti. Viņš saka - filma ir par sākumu, par gada pirmo mēnesi, kad mēs visi izvēlējāmies brīvību.

"Janvāris" ir vēsturiska un autobiogrāfiska ekskursija 1991. gada barikāžu laikā par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos.

Filmu kinoteātros visā Latvijā sāk rādīt 11. novembrī.