Filma 'Janvāris'. Ilze Strenga – kultūras žurnāliste barikāžu laikā

Valsts svētku mēnesī novembrī uz lielajiem ekrāniem nonāks režisora Viestura Kairiša jaunā filma "Janvāris" – jauna kinematogrāfista pieaugšanas stāsts Latvijas valstij tik būtiskajā 1991. gada janvārī. Gaidot filmu un svinot Latvijas valsts neatkarību, piedāvājam barikāžu laika aculiecinieku stāstus no tiem, kuri saka - filma "Janvāris" ir par viņiem. Jo vēsture pastāv ne tika vēstures monogrāfijās, bet arī tās atstāstā, bet stāsti palīdz "aizceļot laikā" – tajā dzīvē, kas notika pirms 30 gadiem un par kuru šie cilvēki stāsta šo stāstus tālāk saviem bērniem. Pirmajā sērijā – Latvijas Televīzijas žurnāliste Ilze Strenga.

"Tas laiks un laikmets ir mans sabiedrotais bijis"

"Kad noskatījos filmu, iznācu ārā un apraudājos, un domāju, kas uz mani iedarbojās vairāk - vai tas, ka biju atmesta atpakaļ laika mašīnā barikādēs - vietā, kur dzīve man bija piespēlējusi iespēju strādāt kā žurnālistei un dokumentēt cilvēkus, vai filmas mīlasstāsts. Sapratu, ka tā hronika un plūsma kā dokumentālais bija saausts kopā ar mākslas kino, tas visvairāk aizkustināja."

"1991. gada janvārī man ir nedaudz pāri trīsdesmit. Latvijas Televīzijā esmu nostrādājusi pirmos trīs ar pus gadus, man ir jūra līdz ceļiem, dzīves asums, kolosāli manas paaudzes draugi – Imants Ziedonis, Māra Zālīte, lieli mērķi un dzīve sit augstu vilni. Bet sākas barikādes, darbs televīzijā ir apstājies, kameru nav, jo tās praktiski visas atdotas ārvalstu žurnālistiem, ir tikai dažas, ko izmanto ziņās. Un, ja ir žurnālista asums un vēlme, tad atrodi iespēju iet un dokumentēt laiku. Mums jau neviens neteica – ej, filmē, domā, dari. Literatūras un mākslas raidījumu redakcijas darbs bija apstājies. Es pati sameklēju no Ziedoņa dižkoku atbrīvotāju grupas Zigurdu Vidiņu, zināju, ka viņam ir VHS kamera, un teicu, braucam dokumentēt kultūras un mākslas cilvēkus. Tas ir vienīgais, ko varējām darīt," stāsta Ilze Strenga.

Ceļojums laikā. 1991.gada janvāris

1991. gada janvāris bija mēnesis, ko paaudzes, kas to piedzīvoja, vienmēr atceras un stāsta tālāk. Viņi var šo laiku izstāstīt mēnešos, nedēļās vai stundās.

Rīgā OMON kaujinieki 2. janvārī ieņēma Preses namu, paralizējot preses izdevumu iznākšanu. 7. janvārī pēc Mihaila Gorbačova rīkojuma Dmitrijs Jazovs izdeva pavēli nosūtīt uz Latviju, Lietuvu un Igauniju desanta karaspēka vienības ar ieganstu nodrošināt iesaukumu PSRS bruņotajos spēkos. TV Rīga tajā janvāra nedēļās raidīja angļu valodas mācību raidījumu "English for you" 26. nodarbību "What's the date?", bet 1. Vissavienības programma seriālu "Astoņkājis-4". 90. gadu sākums bija "pagrieziena punkts" Latvijas vēsturē, kad notika pieaugšanas stāsts tiem, kuri tolaik bija skolēni, studenti un kuri dažādās formās veido šodienas Latviju.

Viestura Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" ir personisks režisora Viestura Kairiša stāsts, kuram tolaik bija 19 gadi un kurš saka, ka savas filmas varoņus pazīst, pat ja tie ir izdomāti. Viņš saka - filma ir par sākumu, par gada pirmo mēnesi, kad mēs visi izvēlējāmies brīvību.

"Janvāris" ir vēsturiska un autobiogrāfiska ekskursija 1991. gada barikāžu laikā par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos.

Filmu kinoteātros visā Latvijā sāk rādīt 11. novembrī.