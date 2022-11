Filma 'Janvāris'. Panku meitene – tērpu māksliniece Sonita Pāvuliņa barikāžu laikā

Valsts svētku mēnesī novembrī uz lielajiem ekrāniem nonāks režisora Viestura Kairiša jaunā filma "Janvāris" – jauna kinematogrāfista pieaugšanas stāsts Latvijas valstij tik būtiskajā 1991. gada janvārī. Gaidot filmu un svinot Latvijas valsts neatkarību, piedāvājam barikāžu laika aculiecinieku stāstus no tiem, kuri saka - filma "Janvāris" ir par viņiem. Jo vēsture pastāv ne tika vēstures monogrāfijās, bet arī tās atstāstā, bet stāsti palīdz "aizceļot laikā" – tajā dzīvē, kas notika pirms 30 gadiem un par kuru šie cilvēki stāsta šo stāstus tālāk saviem bērniem. Ceturtaja sērijā – tērpu māksliniece Sonita Pāvuliņa.

Sonitu Pāvuliņu joprojām daudziem atceras kā "to" panku meiteni no Jura Podnieka filmas "Vai viegli būt jaunam?". 1991. gada janvārī viņa bija talantīga, daudzsološa studente Tallinas mākslas institūta Modes nodaļā. Nedēļas nogalēs brauca uz Rīgu, uz mājām. Tallinā tolaik arī bija satraukums, jo Viļņas un Rīgas notikumi radīja sajūtu, ka tautas brīvības cīņu apspiešanas vilnis nenovēršami veļas Tallinas virzienā.

Viņa atceras, ka tolaik nepiedalījās visās manifestācijās, nebiju katru dienu barikādēs. "Vecāki mani saudzēja. Dzīvoju pasaulē uz vecāku drošības spilventiņa un plašā pasaule likās nosacīti ļoti tāla, atrauta. Barikāžu skarbie mirkļi izrāva mani no pašas burbuļa ārā, lai skarbi sastaptos ar šo "atrauto" pasauli. "Kad uzzināju to cilvēku vārdus, kas gājuši bojā no Podnieka studijas, tad tas viss kļuva daudz personiskāks…" atzīst Sonita Pāvuliņa.

"Noskatoties filmu, visspilgtāko iespaidu atstāja skaņa - mūzika. Es nokļuvu tāda ideālā savas jaunības mūzikas pasaulē - perfektā mūzikas izlasē. Tā laika mūzika bija baudāma, intelektuāla, ar spilgtām personībām. Un tad tik atpazīstami ir filmas dziļie slāņi – ģimene, mājas, attiecības ar vecākiem, vide, domas, sajūtas. Tas viss man likās tā it kā es būtu atgriezusies tajos laikos," stāsta Sonita.

Ceļojums laikā. 1991. gada janvāris

1991. gada janvāris bija mēnesis, ko paaudzes, kas to piedzīvoja, vienmēr atceras un stāsta tālāk. Viņi var šo laiku izstāstīt mēnešos, nedēļās vai stundās.

Rīgā OMON kaujinieki 2. janvārī ieņēma Preses namu, paralizējot preses izdevumu iznākšanu. 7. janvārī pēc Mihaila Gorbačova rīkojuma Dmitrijs Jazovs izdeva pavēli nosūtīt uz Latviju, Lietuvu un Igauniju desanta karaspēka vienības ar ieganstu nodrošināt iesaukumu PSRS bruņotajos spēkos. TV Rīga tajā janvāra nedēļās raidīja angļu valodas mācību raidījumu "English for you" 26. nodarbību "What's the date?", bet 1. Vissavienības programma seriālu "Astoņkājis-4". 90. gadu sākums bija "pagrieziena punkts" Latvijas vēsturē, kad notika pieaugšanas stāsts tiem, kuri tolaik bija skolēni, studenti un kuri dažādās formās veido šodienas Latviju.

Viestura Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" ir personisks režisora Viestura Kairiša stāsts, kuram tolaik bija 19 gadi un kurš saka, ka savas filmas varoņus pazīst, pat ja tie ir izdomāti. Viņš saka - filma ir par sākumu, par gada pirmo mēnesi, kad mēs visi izvēlējāmies brīvību.

"Janvāris" ir vēsturiska un autobiogrāfiska ekskursija 1991. gada barikāžu laikā par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos.

Filmu kinoteātros visā Latvijā sāk rādīt 11. novembrī.