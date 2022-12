Filma 'Janvāris' sasniedz šī gada rudens filmu maratona rekordu

Filmu "Janvāris" pirmajās trīs nedēļās visā Latvijā noskatījušies vairāk nekā 23 000 skatītāju, un kopš pirmizrādes 11. novembrī tā ir visskatītākā Latvijas kino rudens maratona filma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta filmas veidotāji, "Janvāris" demonstrēta jau vairāk nekā 100 dažādās vietās Latvijā, un to izplata gan filmu studija "Mistrus Media", gan izplatītāji "KinoPunkts", bet pasaulē – starptautiskā kinokompānija "Yellow Afaires".

Viestura Kairiša spēlfilma "Janvāris" ir stāsts par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti barikāžu laika notikumos. Filmas stāsts norisinās 1991. gada janvārī. Pēc skolas beigšanas Jazis nevar izlemt, kā dzīvot tālāk. Draud iesaukšana Padomju armijā, veidojas pirmās nopietnās attiecības. 90. gadu sākuma bohēma, paaudzes protests. Latvijā tikmēr turpinās cīņa par valsts neatkarību, padomju milicijas speciālo uzdevumu vienības OMON draud apstādināt baltiešu brīvības cīņu, Rīgā sāk būvēt barikādes. Filmas varoņi – jaunie kinematogrāfisti – ir tālu no jebkādas politiskās dzīves, taču apstākļi viņus ierauj laikmeta notikumu epicentrā un liek izdarīt izvēli.

"Filma "Janvāris" ir kā sava veida ceļojums laikā, iespējams, vienā no visinteresantākajiem un būtiskākajiem periodiem Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Mēs esam pateicīgi dažādo paaudžu skatītājiem visā Latvijā, kuri pēc filmas noskatīšanās dalījušies savās pārdomās un atmiņās par filmu un laiku ar filmas veidotājiem. Tas, ka skatītāji atgriežas kinoteātros, ir iepriecinošs notikums, kas, cerams, atjaunos to Latvijas kino skatīšanās tradīciju, kāda tā bija pavisam nesen," tā viena no filmas producentēm Inese Boka-Grūbe.

"Es jau esmu teicis, ka tā ir mana personiskākā filma, un esmu pateicīgs par visām atsauksmēm, ko šajā mēnesī par filmu un tajā rādīto laiku esmu dzirdējis no skatītājiem. Lai arī filmas sižets stāsta par laikiem, kad pasaules kino skatījāmies VHS kasetēs, jo citādu iespēju gluži vienkārši nebija, man liekas, nekas neatsver kino skatīšanos kinoteātros. Man ir milzīgs prieks, ka filmas vēstījums ir ļāvis atgriezties laikā, kad sapratām, kas ir brīvība un kāpēc to ir vērts gribēt," tā filmas režisors Viesturs Kairišs.

Tuvākajā laikā filmu varēs noskatīties arī ārpus Latvijas – gan Francijas kinofestivālā "Les Arcs", kas notiks no 10. līdz 17. decembrim, gan īpašā "Los Angeles Times" seansā 13. decembrī Losandželosā, ASV, un 9. decembrī kinoteātrī "Scandinavian House" Ņujorkā, kur būs skatāmas filmas, kas pretendē uz labāko ārvalstu filmas statusu ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" konkursā. Seansus ASV atbalsta LIAA un Nacionālais kino centrs, uz tiem aicināti gan ASV Kinoakadēmijas locekļi, gan arī citi interesenti. Janvāra sākumā filmu demonstrēs arī Trumses Starptautiskajā filmu festivālā Norvēģijā.

Foto: Kadrs no filmas

Filma Latvijā un pasaulē uzrunājusi dažādas paaudzes – gan tos, kuri pieredzējuši 1991. gada notikumus, gan tos, kas dzimuši pēc šiem notikumiem, un raisījusi atsauksmes un diskusijas gan kritiķu, gan arī skatītāju vidū sociālajos medijos, atklāj "Mistrus Media" pārstāvji.

"Filma par to grūto, haotisko, mokošo un skaisto vētru un dziņu laiku – gan jaunam cilvēkam, gan jaunai valstij. Daudz līdz galam nepateiktā, kas jānojauš," savā sociālo mediju kontā raksta dzejniece Anna Rancāne.

"Tāpat kā katrai paaudzei ir cits janvāris. To sapratu, skatoties filmu. Jazi un mani šķir paaudze, tāpēc mans barikāžu laiks bija citāds. Tā bija pārliecība, ka taisnība ir mūsu pusē. Taču esmu pateicīga Viesturam Kairišam, ka viņš man deva iespēju ieskatīties mana dēla paaudzes pārdzīvojumos," tā sociālo mediju kontā raksta politiķe Sandra Kalniete.

Foto: Vojceks Starons

"Īsumā raksturotu kā nedaudz psihodelisku kino, kas tajā pašā laikā labi uzbur 80. un 90. gadu mijas sajūtas. Laikmeta smeķis panākts ar autentiskiem interjeriem, bohēmisko vidi mājas ballītēs, modi, tā laika mūziku, cilvēku uzvedību . Kopumā – lieliski," raksta vēsturnieks un populārais skolotājs Valdis Klišāns.

Filmas režisors ir Viesturs Kairišs, operators – Vojcehs Starons, māksliniece – Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece – Rūta Lečaite, komponiste – Juste Janulīte, grima māksliniece – Ilze Trumpe, producenti – Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe. Filmas producents un izpaltītājs Latvijā – Mistrus Media.

Lomās – Kārlis Arnolds Avots, Alise Dzene, Baiba Broka, Sandis Runge, Artūrs Skrastiņš Imants Strads, Lauris Dzelzītis, Kaspars Dumburs, Juhans Ulfsaks, Alekss Kazanavičs. Filma ir Latvijas, Lietuvas un Polijas kopprodukcija.

Foto: Wojtek Staron

"Janvāris" pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada jūnijā prestižajā ASV Traibekas filmu festivālā, kur ieguva žūrijas balvu kā labākā ārzemju filmu. Nacionālais kino centrs filmu izvirzījis arī kā Latvijas pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" Labākās ārvalstu filmas kategorijā. Šī gada rudenī Starptautiskajā Romas filmu festivālā "Festa del cinema di Roma" "Janvāris" ieguva balvu kā labākā konkursa filma, Viesturs Kairišs saņēma balvu par labāko režiju, bet Kārlis Arnolds Avots – Vitorio Gasmana vārdā nosaukto balvu kā labākais aktieris. Varšavas Starptautiskā filmu festivāla galvenajā konkursa programmā Viesturs Kairišs saņēma balvu kā labākais režisors.

Latvijā filmas demonstrēšana kinoteātros daudzviet turpināsies arī decembrī un janvārī, bet 2023. gada sākumā plānotas vairākas filmas veidotāju tikšanās ar skatītājiem Latvijā.