'Filma noliedz verdzības šausmas' – 'Vējiem līdzi' atgriežas 'HBO Max' programmā

Leģendārā, ar astoņām "Oskara" balvām godalgotā 1939. gada filma "Gone With the Wind" ("Vējiem līdzi") atkal atgriezusies 'HBO Max' programmā, taču tai pievienots paskaidrojums par to, ka filma noliedz verdzības šausmas.

Filmai pievienots ievada video, kas jānoskatās pirms tās sākuma. Kanāla "Turner Classic Movies" (TMC) raidījumu vadītāja un kino zinātniece Žaklīna Stjuarte (Jacqueline Stewart) skaidro, kāpēc 1939. gada episkā drama jāskatās tās oriģinālajā versijā, taču jāizprot tās konteksts. Tāpat filmai pievienots stundu ilgs paneļdiskusijas ieraksts no 2019. gadā TMC rīkotā Klasisko filmu festivāla.

Stjuarte savā četras ar pusi minūtes ilgajā skaidrojošajā video "Gone With the Wind" dēvē par vienu no visu laiku populārākajām filmām, tomēr šo gadu laikā kopš tās pirmizrādes kinolente pārmetumus saņēmusi vairākkārt. "Producents Deivids P Selzniks labi zināja, ka afroamerikāņu auditorija bija dziļi norūpējusies par to kā filmā būs atainota verdzības tēma un izturēšanās pret tumšādainajiem filmas varoņiem," stāsta kinozinātniece.

"Lai gan Selzniks bija solījis respektēt afroamerikāņu kopienas bažas, tomēr filmā Dienvidu štati atainoti skaista un pievilcīga pasaule, neparādot verdzības sistēmas brutalitāti, kas bija šīs pasaules pamatā," skaidrojošajā video stāsta Stjuarte.

Paverdzinātie afroamerikāņu tēli filmā veicina senus rasu stereotipus. Kā piemērus kinozinātniece min tumšādainos kalpus, kas filmā tiek izcelti vai nu ar savu ziedošanos balto saimnieku labā, vai arī savas muļķības dēļ. "Filmā šīs pasaules atainojums tiek skatīts caur nostaļģijas filtru, noliedzot verdzības šausmas, kā arī rasu nevienlīdzību," saka Stjuarte.

Žaklīna Stjuarte ir Čikāgas universitātes kino un mediju zinātnes profesore. Viņa arī atgādina, ka filmas afroamerikāņu aktieri segregācijas likuma dēļ 1939. gadā nevarēja apmeklēt filmas pirmizrādi. Turklāt Hetija Makdaniela, kura filma atveido Mammīti – Skārletas un viņas māsu kalponi – bija pirmā afroamerikāņu aktrise, kura saņēmusi ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā", taču viņai balvas pasniegšanas ceremonijā nebija atļauts sēdēt kopā ar pārējiem nominētajiem filmas aktieriem un filmas komandu.

""Gone With the Wind" skatīšanās var būt neērta, pat sāpīga. Tomēr ir būtiski, ka Holivudas klasiskās filmas mums ir pieejamas oriģinālajā versijā, gan lai noskatītos, gan lai diskutētu," saka kino zinātniece.

Jau ziņts, ka filma "Gone With the Wind" 10. jūnijā tika izņemta no "HBO Max" repertuāra saistībā ar ASV notiekošajiem protestiem pret rasu nevienlīdzību.

Pēc Mārgaretas Mičelas romāna tapusī filma uz lielajiem ekrāniem nonāca 1939. gadā. Galvenās lomās tajā redzamas zvaigznes Vivjena Lī, Klārks Geibls, Hetija Makdaniela, Olīvija de Havilenda, Leslijs Hovards un citi. Filmas notikumi risinās Amerikas pilsoņu kara laikā. Tās centrā ir Skārleta O'Hāra, bagāta Džordžijas štata plantatora meita, kura kara laikā ne tikai sastop savu mīlestību, bet arī dara visu, lai saglabātu sava tēva namu – Taru.

1940. gadā ASV kinoakadēmijas balvas ceremonijā "Gone With the Wind" saņēma astoņus "Oskarus", tai skaitā galveno – kategorijā "Labākā filma".