Filmas 'Janvāris' aizkadrā. Bērni – ejiet! Tur notiek vēsture

Atceroties un pieminot 1991. gada janvāra notikumus, LMT Viedtelevīzija aicina ieskatīties pirmās spēlfilmas par barikāžu laiku – Viestura Kairiša filmas "Janvāris" – uzņemšanas aizkadros. Videostāstā iemūžināta barikāžu tapšana un radošās komandas atmiņas par savu klātbūtni Latvijas neatkarības atgūšanā.

Kāda barikāžu dalībniece atceras: "Tēvs gāja ļoti aktīvi no pirmās dienas uz barikādēm. Es kā pusaudze nevarēju sēdēt mājās, man arī bija tur jābūt. Mācījos 49. vidusskolā. Direktore bija Dace Putniņa, un viņa mums mācīja: "Bērni, ejiet, jo tur notiek vēsture! Es jums to nevarēšu izstāstīt." Paldies viņai par to."

Vēsturiskās filmas spēj to, ko nespēj ne vēsturnieki, ne personīgā atmiņa – pārcelt cilvēku tā laika vizuālajā un sajūtu telpā. Lai to panāktu, kā izejas punkts ļoti svarīgas ir dokumentālās liecības – gan saglabājušies kinokadri, gan fotogrāfijas.

Filmas māksliniece Ieva Jurjāne barikāžu laikā studēja Mākslas akadēmijā un bieži ar kursabiedriem devas uz Vecrīgu. Ievas kursabiedrenei Izoldei Cēsniecei, kas toreiz staigāja apkārt ar fotokameru, bija saglabājusies bilde ar Ievu uz barikāžu fona. Tā kalpoja par mēroga atskaites punktu, veidojot filmas scenogrāfiju. Barikāžu rekonstrukcijas tehniski grūtākais uzdevums bija ticami uzbūvēt "betona bloku" barikādes Vecrīgā no citiem – vieglākiem materiāliem. "Kamēr dekorācija ir darbnīcā, var gleznot, cik grib. Bet gaismas apstākļi un tonalitāte vidē ir citāda. Kad siena uzbūvēta Vecrīgā, tā mazliet vēl jāpieglezno – jāieglezno ainavā," barikāžu tapšanas procesā stāstīja Ieva Jurjāne.

Filma "Janvāris" ir Latvijas, Lietuvas un Polijas kopražojuma filma, ko veido Latvijas filmu studija "Mistrus Media" sadarbībā ar Polijas kompāniju "Staron Film" un Lietuvas kompāniju "ArtBox". Filma "Janvāris" ir vēsturiska un autobiogrāfiska ekskursija 1991. gada barikāžu laikā par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos janvāra politiskajos notikumos.

Filmas komanda – režisors Viesturs Kairišs, operators Vojcehs Starons, māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Ilze Trumpe, komponiste Juste Janulīte, montāžas režisors Armands Začs, producenti Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe. Aizkadru video veidoja Žaklīne Zābere-Gāga, Andris Kudors, Toms Krauklis un Aija Biezaite.

Seši filmas "Janvāris" aizkadru video stāsti skatāmi arī LMT Viedtelevīzijā un internetā.